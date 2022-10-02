在体内，取决于引起感染的丝虫的类型，成年的丝虫可以在淋巴管中或皮肤下迁移并形成团块。成年雌性蠕虫产生不成熟形式的蠕虫，称为微丝蚴。由丝虫感染引起的大部分的损伤和许多症状是人体对成虫或微丝蚴的炎症反应所致。

当涉及到淋巴组织（组成淋巴系统的细胞和器官）时，成年的吴策线虫或布鲁格氏丝虫及其伴随的炎症会阻塞淋巴管，导致腿、臂或生殖器区域发炎和肿胀。多年后，腿、臂和生殖器可能会变得大面积增大和毁容。

吴策线虫或布鲁格氏丝虫的循环微丝蚴可诱发肺部过敏反应，导致咳嗽、呼吸短促和哮喘样症状。成年罗阿丝虫在皮肤下迁移，导致暂时性结节，偶尔会在透明的外膜（结膜）下方穿过眼睛。成年盘尾丝虫存活于皮下结节中并产生微丝蚴，导致皮肤瘙痒和损伤。它们还会进入眼睛并引起发炎和瘢痕形成，多年后可能导致失明。