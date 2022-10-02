蛲虫感染是由肠道线虫蛲虫引起的，通常影响儿童，但成年家庭成员和看护者、住院患者以及性交期间与受感染的伴侣进行肛口接触的人也有风险。

人吞入蛲虫虫卵后获得感染。

感染可导致肛门周围瘙痒。

发现虫卵确定诊断，有时可在肛周发现蛲虫成虫。

确诊后立即使用一次抗寄生虫药物（如甲苯达唑、阿苯达唑或噻酚嘧啶），两周后再使用一次，通常可治愈感染。

（也请参见寄生虫感染概述。）

蛲虫感染是美国最常见的线虫感染，估计有 2000 至 4200 万人发生感染。全球所有社会经济阶层多达十亿人受到感染。

大多数蛲虫病例发生在学龄儿童、照顾儿童的成年人或受感染儿童的家庭成员中。

你知道吗……

蛲虫的传播 吞入蛲虫虫卵获得感染。虫卵在小肠内孵化出幼虫，幼虫进入大肠。在大肠内，幼虫于 2～6 周内发育为成虫，成虫交配。成虫交配后，雌虫体内虫卵开始发育，雌虫移行至直肠，经肛门产卵。卵子沉积于肛周皮肤表面的黏稠的明胶样物质中。虫卵再从那里转移到手、衣服、床品、玩具或食物中。虫卵在体外正常室温下能存活3周。 虫卵常因儿童含手指头或进食受污染的食物进入体内。儿童也可将肛周的虫卵带入口中而自身再感染。和儿童生活在一起的成人或口-肛性交者有感染风险。 蛲虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

蛲虫感染的症状 大多数儿童携带蛲虫而无症状。但有些患者因肛周瘙痒而抓伤该处。皮肤可变粗糙和并发浅表细菌感染。在女孩，蛲虫可致阴道瘙痒和不适。

蛲虫感染的诊断 将透明胶带贴在肛门周围收集虫卵，然后在显微镜下检查

观察肛门周围的成虫 在肛门周围查找到虫卵或少数时候查找到成虫，即可确诊蛲虫感染。在清晨小孩睡醒前，以透明胶带条的黏性面轻拭其肛周皮肤皱折处，再将此带送实验室显微镜下检查可供医师诊断。这应该在清晨儿童排便或擦屁股之前完成。透明胶带可拿给医生进行显微镜检。医生可能会让家长或照护人连续重复此方法若干天，以确保采集到虫卵。 查找蛲虫成虫最好的措施是在小孩夜间睡后约1～2小时检查其肛门。蛲虫为白色，细如发，但虫体的蜿蜒运动使其肉眼可见。

蛲虫感染的预防 虽然蛲虫感染可通过药物成功治疗，但患者常常会再次感染蛲虫，部分原因可能是蛲虫虫卵可在体外存活 3 周。所以，有些医生建议全家都接受治疗。 以下措施有助于预防蛲虫的传播： 使用厕所后、换尿布后，以及在处理食物之前用肥皂和温水洗手（最有效的方法）

经常洗衣服、寝具和玩具

用真空吸尘器打扫环境以尝试清除虫卵

如果人们感染，每天早上淋浴帮助清除皮肤上的虫卵

避免性交期间口-肛接触