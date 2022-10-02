弓蛔虫病是由犬弓蛔虫或猫弓蛔线虫（属于动物寄生虫）的幼虫引起的感染。

含蛔虫虫卵的动物粪便会污染土壤，幼儿误食这些土壤即可获得感染。

感染可导致发热、咳嗽或喘息，及肝大，在某些患者中也可引起视力障碍。

医生通过在血液样本中查到线虫抗体确诊疾病。

狗和猫定期驱虫可预防感染。

感染常无需治疗，但可包括抗寄生虫药和皮质类固醇治疗。

（也请参见寄生虫感染概述。）

弓蛔蚴移行症主要发生在儿童，儿童通过摄入混杂携带弓蛔虫的狗和猫或其它动物的大便的泥土，而获得弓蛔虫卵。供犬和猫排便用的沙箱尤其容易导致幼儿接触到虫卵。狗和猫常在儿童玩耍的沙箱排便，使儿童处于虫卵暴露的高危环境，虫卵可直接从手传到口或食入污染虫卵的沙粒。偶尔，成人也会因接触带虫卵的土壤、其它物体表面或人手而摄入虫卵，并因此获得感染。喜欢吃土壤或泥土等非食物性物品的成人和儿童（称作异食癖）尤其具有高风险。

吞入虫卵后，卵在肠内孵化为幼虫，幼虫穿入肠壁经血流而扩散。幼虫穿透肠壁，随血流播散。几乎身体的任何组织都可受累，但以肝和肺最常见。幼虫可存活多月，组织在幼虫移行时受损并刺激引起炎症。

幼虫不在人体内发育成熟成为成虫，但仍可在人体内存活数月。幼虫需要其它宿主才能成熟：狗、猫或其它动物。

弓蛔虫的虫卵可被其它哺乳动物（如兔或羊）摄入。在这些动物中，卵孵化成幼虫，幼虫穿过肠壁移行至各个组织内形成包囊。罕见情况下，人类食用这些动物的生肉或未煮熟的肉而被感染。

弓首蛔虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

弓蛔虫病的症状 弓蛔虫病的症状始于食入虫卵后几周内。因受累器官而不同。以发热、咳嗽或喘鸣和肝大最常见。有些人出现皮疹、脾肿大和复发性肺炎。患者可能食欲下降。 当幼虫感染眼睛（通常仅一只眼睛）时，它们通常不会引起症状或出现非常轻微的症状。然而，眼睛可能发炎，视力可能受损或丧失。

弓蛔虫病的诊断 血液化验检测寄生虫抗体 病人出现肝大、肺炎、发热和血嗜酸性粒细胞增高，医师应怀疑弓蛔蚴移行症。通过在血液中查到弓蛔虫抗体确诊弓蛔虫病。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 偶有从活检肝组织标本中查到幼虫或其所致的炎症证据。

弓蛔虫病的预防 弓蛔蚴移行症的预防，对狗和猫应开始定期驱虫。沙箱不用时应加盖，以防动物在其内排便。 不应鼓励儿童食用非食物类物品，例如土壤和黏土，而成年人也应避免食用。