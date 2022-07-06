已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022

异食癖是一种进食障碍，特征是经常吃一些非食物的东西。

通常，异食癖患者吃的东西不会对他们造成伤害，但有时他们进食的东西会引起并发症，如消化道梗阻或铅中毒。

当年龄超过 2 岁的人进食非食物的东西达一个月或以上时，医生通常会诊断异食癖。

行为矫正疗法可能有帮助，但目前尚无专门针对异食癖的治疗方法。

营养不良和其他并发症可按需治疗。

异食癖者经常吃一些不能吃的东西（如纸、陶土、泥土或头发）。此行为如果发生在 2 岁以下儿童，则视为正常发育现象。年幼儿童经常将各种东西放入口中，有时会吃他们。异食癖也可能发生在妊娠期。

在世界某些地区，进食不属于食物的东西是传统文化（如民间医药、宗教仪式或惯常做法等）的一部分。例如，佐治亚州皮德蒙特地区的有些人定期吃陶土。

通常而言，异食癖者所吃的东西不会对其造成伤害。通常而言，异食癖者所吃的东西不会对其造成伤害。但是，他们吃的东西有时会导致并发症，如便秘、消化道梗阻、由吃油漆屑导致的铅中毒，以及吃土导致的寄生虫感染。

异食癖本身很少影响社会功能，但它常常合并其他精神疾病，这些障碍可影响社会功能。这些障碍包括孤独症、智障和精神分裂症

异食癖的诊断 医师的评估

各项辅助检查，以排查可能的并发症 通常，医生通过判定患者在吃什么东西来诊断异食癖。 患者持续吃一些不属于食物的东西，持续 1 个月或更长时间，即可诊断为异食癖。两岁以下的儿童出现这种行为不诊断为异食癖，因为在那个年龄时，吃这些东西不会被认为是异常的。如果异食行为是文化的一部分，也不诊断为异食癖。 如果医生怀疑本病，他们会评估患者的营养状况，确认是否存在体重减轻和营养不良。 有些时候，异食癖是在儿童出现消化道梗阻症状（比如重度痉挛或便秘）或铅中毒并被带到急诊科或门诊就诊时确诊的。 要确认消化道梗阻，可能需要做 X 线检查。 医生可能会做血液检查，以检查铅中毒或寄生虫感染。