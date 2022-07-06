异食癖是一种进食障碍，特征是经常吃一些非食物的东西。
通常，异食癖患者吃的东西不会对他们造成伤害，但有时他们进食的东西会引起并发症，如消化道梗阻或铅中毒。
当年龄超过 2 岁的人进食非食物的东西达一个月或以上时，医生通常会诊断异食癖。
行为矫正疗法可能有帮助，但目前尚无专门针对异食癖的治疗方法。
营养不良和其他并发症可按需治疗。
异食癖者经常吃一些不能吃的东西（如纸、陶土、泥土或头发）。此行为如果发生在 2 岁以下儿童，则视为正常发育现象。年幼儿童经常将各种东西放入口中，有时会吃他们。异食癖也可能发生在妊娠期。
在世界某些地区，进食不属于食物的东西是传统文化（如民间医药、宗教仪式或惯常做法等）的一部分。例如，佐治亚州皮德蒙特地区的有些人定期吃陶土。
通常而言，异食癖者所吃的东西不会对其造成伤害。通常而言，异食癖者所吃的东西不会对其造成伤害。但是，他们吃的东西有时会导致并发症，如便秘、消化道梗阻、由吃油漆屑导致的铅中毒，以及吃土导致的寄生虫感染。
异食癖本身很少影响社会功能，但它常常合并其他精神疾病，这些障碍可影响社会功能。这些障碍包括孤独症、智障和精神分裂症
异食癖的诊断
医师的评估
各项辅助检查，以排查可能的并发症
通常，医生通过判定患者在吃什么东西来诊断异食癖。
患者持续吃一些不属于食物的东西，持续 1 个月或更长时间，即可诊断为异食癖。两岁以下的儿童出现这种行为不诊断为异食癖，因为在那个年龄时，吃这些东西不会被认为是异常的。如果异食行为是文化的一部分，也不诊断为异食癖。
如果医生怀疑本病，他们会评估患者的营养状况，确认是否存在体重减轻和营养不良。
有些时候，异食癖是在儿童出现消化道梗阻症状（比如重度痉挛或便秘）或铅中毒并被带到急诊科或门诊就诊时确诊的。
要确认消化道梗阻，可能需要做 X 线检查。
医生可能会做血液检查，以检查铅中毒或寄生虫感染。
异食癖的治疗
有时需采取行为矫正治疗
治疗营养不良和其他并发症
行为矫正疗法可能有帮助，但目前尚无专门针对本病的治疗方法 行为矫正疗法可帮助人们消除不理想的行为，同时学习更好的行为。
对营养不良和其他并发症进行治疗。消化道梗阻可能需要手术。
异食癖可在持续数月后自行消失，特别是在儿童中。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国进食障碍帮助协会 (NEDA)：大型非营利组织，提供在线筛选工具、帮助热线、论坛和各种支持团体（部分为虚拟团体）
美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 (ANAD)：为医疗卫生专业人士提供课程和培训，并为饮食障碍患者及其家人提供同伴支持团体、自我帮助和其他服务