旋毛虫病是由旋毛虫线虫或另一种旋毛虫种属引起的感染。症状包括腹泻、腹部绞痛、肌痛和发热。

人通过食用生的或未煮熟的带虫肉类获得感染。

起初，患者可出现恶心、腹泻、腹部痉挛，之后可出现肌痛、乏力、发热、头痛，有时也可出现其它器官的炎症。

初始感染几周后，通过血液化验检测出 旋毛虫 抗体可确诊本病。

彻底煮熟的肉可以杀死 旋毛虫 幼虫，而冷冻猪肉（但不是野生动物的肉）通常可以杀死幼虫。

抗寄生虫药物（如阿苯达唑）可清除肠道内的成虫而非肌肉内的幼虫，肌肉疼痛需要止痛药治疗。

（也请参见寄生虫感染概述。）

旋毛虫的幼虫寄生在动物（通常是猪、野猪、狐狸、熊、海象以及许多其它食肉动物）的肌肉组织内。偶尔，用肉类补充品喂养的马的肌肉内也含有这些幼虫。

人在进食未烹煮的、未彻底煮熟或未彻底加工的带虫动物的肉时，即会感染旋毛虫病。大多数人的感染是因食用猪肉导致，特别是在那些用未烹煮的碎肉和垃圾饲养猪的地区；也有的人是因食用野猪、熊或海象的肉导致。

全球每年估计有 10,000 例旋毛虫病。在美国，每年报告少于 20 例病例。

人们食入肉中的旋毛虫包囊后，包囊壁被消化，释放出幼虫，并迅速成熟为成虫，成虫在肠内交配。雄虫交配后死亡，故其对进一步感染没有作用。雌虫钻入肠壁内，若干天后开始生产幼虫。

产幼虫过程持续4～6周。之后雌虫死亡或排出体外。幼虫经淋巴或血液运输至全身。幼虫穿透致肌肉引起炎症。1～2月后包囊形成，包囊可在体内存活数年。最终，死亡的幼虫被吸收或变硬（钙化）。

旋毛虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

舌肌、眼球周围肌肉、肋间肌常常受累。幼虫极少在心脏肌肉内形成包囊，但约有四分之一的旋毛虫患者会在心电图 (ECG) 上出现心脏炎症迹象。

旋毛虫病的症状 症状依感染的阶段、侵入组织的幼虫数量、被侵入的组织以及感染者的总体健康状况而异。许多人都没有症状。 旋毛虫病的症状可分为两个阶段。 第一阶段： 食用污染肉1～2天出现肠道感染。症状可有恶心、腹泻、痉挛性腹痛和低热。

第二阶段： 感染7～15天后幼虫侵犯肌肉。症状有肌痛、触痛、虚弱、发热、头痛、颜面尤其眼周肿胀。肌肉痛更常见于与呼吸、说话、咀嚼及吞咽相关的肌肉。可能会出现不伴瘙痒的皮疹。有人会现眼白变红，眼睛受损及对强光敏感。 如幼虫数量过多，可致心脏、脑及肺炎症。可出现心力衰竭、心律失常、中风及严重的呼吸障碍。死亡可以出现，但很少。 如不治疗，大多数症状可在感染的第三月时消失，但隐约的肌痛和疲乏可持续更长时间。

旋毛虫病的诊断 血液化验检测寄生虫抗体 旋毛虫病无法经粪便显微镜观察诊断。用于检测旋毛虫抗体的血液测试比较可靠，但它们只有在症状出现后 3~5 周才转阳。如结果阴性，医生可通过典型的症状及血嗜酸性粒细胞水平增高拟诊。每周一次重复抗体检测，持续数周，以确认诊断。 感染第二周后行肌肉组织活检（取肌肉组织样本于显微镜下观察）可发现其中的幼虫或包囊，但该法少有必要。

旋毛虫病的预防 通过彻底烹饪肉类（尤其是猪肉和猪肉制品）至高于 160°F (71°C) 的温度，直至整个肉变成棕色，可以预防旋毛虫病。或者，可以通过在 -15°F (-5°C) 冷冻猪肉 20 天来杀死厚度小于 6 英寸（15 厘米）的家猪肉中的幼虫。不建议冷冻来自野生动物的肉类，因为它们可能会被不被低温杀灭的旋毛虫种属感染。 烟熏、盐腌或微波炉加热不能有效杀灭幼虫。 绞肉机和其他用于制备生肉的物品应彻底清洁。用肥皂和水洗手也很重要。 另外，不应该给猪喂生的肉。