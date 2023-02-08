性病淋巴肉芽肿(LGV)

性病淋巴肉芽肿是一种由沙眼衣原体引起的性传播感染。它可导致腹股沟淋巴结的肿痛，有时可感染直肠。

性病淋巴肉芽肿起始于一种小的，通常未被注意到的水疱，其迅速愈合，然后导致淋巴结肿大、触痛。

医生根据症状怀疑感染，并通过血液检查确认。

服用 3 周的抗生素可以治愈感染，但淋巴结可能依然肿大。

在性交时使用避孕套有助于预防性病淋巴肉芽肿和其他性传播感染 (STI) 从一个人传给另一个人。

（也请参见性传播感染概述。）

性病淋巴肉芽肿是由某些类型的沙眼衣原体引起的，这些沙眼衣原体不同于通常引起尿道（尿道炎）和宫颈（宫颈炎）感染的沙眼衣原体。

性病淋巴肉芽肿主要发生在热带和亚热带地区，而在美国较少见。然而，据报道，在欧洲、北美和澳大利亚，男男性接触者中爆发了疫情。

由这些细菌引起的直肠感染在肛交的人中变得更加普遍。

性病淋巴肉芽肿的症状 感染后约3天开始出现性病淋巴肉芽肿的症状。它们分三个阶段出现。 在第一阶段，通常是在阴茎上或阴道内出现一个无痛性充满液体的小水疱。典型情况下，水泡转变为快速愈合的溃疡（经常在没有注意的情况下消失）。 第二阶段通常在约2 至 4 周后开始。在男性中，一侧或双侧的腹股沟淋巴结变得肿胀和有触痛。肿胀压痛的淋巴结（称作腹股沟淋巴结炎）粘连到深层组织和上方皮肤上，导致它们发炎和可能发展为脓肿。女性常有背痛或盆腔疼痛（躯干最低部位），直肠附近和盆腔内淋巴结肿胀和疼痛。在男性和女性中，受累淋巴结上方的皮肤可能会破裂，形成一个通道（称为窦道），使脓液或血液排出并排到皮肤上。患者可能发热，感觉全身不适。 在第三阶段，溃疡愈合并有瘢痕形成，但窦道可以持续或复发。如果感染持续很长时间或复发，淋巴管（引流组织淋巴液的管道）可能会堵塞，导致生殖组织肿胀和皮肤溃疡形成。 直肠感染可能会导致肛门排出血性、脓性分泌物。如果感染持续很长时间，可导致瘢痕形成，从而引起直肠狭窄。盆腔中的淋巴结可能会肿大，引起疼痛。

性病淋巴肉芽肿的诊断 取一份血样进行化验

检查溃疡的组织样本 对于有特征性症状且生活在或曾经去过疾病高发地或与这些地区的人发生过性接触的人，应怀疑性病淋巴肉芽肿。 可通过以下测试之一来确认性病淋巴肉芽肿的诊断： 血液化验查找抗 沙眼衣原体 抗体。

该测试采用腹股沟或直肠感染性溃疡的样本进行，通过增加细菌独特遗传物质数量，可以更容易地鉴定出该病原体（称为核酸扩增测试或NAAT）

性病淋巴肉芽肿的治疗 一种抗生素 多西环素是性病淋巴肉芽肿的首选抗生素治疗。或者，也可使用红霉素或阿奇霉素。 如果引起不适，医生可以使用针头或切开切口来引流腹股沟淋巴结炎（肿大的淋巴结）。 如果人们在症状出现之前的60天内与受感染者发生性接触，应该接受检查并用单剂阿奇霉素或口服强力霉素治疗7天，无论是否有证据表明他们患有性病淋巴肉芽肿。 治疗取得成功后，患者应定期复查 6 个月。