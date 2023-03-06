子宫颈炎是子宫颈（子宫下部与阴道相连的较窄部分）的炎症。可能由感染或其他病因导致。
子宫颈炎通常由性传播感染导致，但也可能有其他病因。
最常见的症状是阴道内的白带异常以及经间期阴道出血，或者性交后出血，但也可能没有任何症状。
如果症状表明存在宫颈感染，医生会用棉签从子宫颈上取一些样本，检查是否存在感染性微生物。
子宫颈炎可能从子宫颈蔓延，影响子宫内膜（引发子宫内膜炎）和其他生殖系统（如卵巢和输卵管）。这称为盆腔炎。
子宫颈炎的病因
子宫颈炎的症状
子宫颈炎的诊断
医师的评估
检查子宫颈上所取的样本
如果白带异常、经间期阴道出血或者性交疼痛现象持续存在，应就诊。但是，由于子宫颈炎常常没有症状，可能会在常规的盆腔检查时诊断出来。
如果症状表明存在子宫颈炎，医生会做盆腔检查。医生会检查子宫颈分泌物，用棉签触碰子宫颈，查看是否容易出血。如果分泌物中有脓液，并且子宫颈易出血，可能提示患有子宫颈炎。
如果症状表明患有盆腔炎，医生会用棉签从子宫颈上取一些样本，检查是否感染了引发性传播感染（例如淋病或衣原体或滴虫感染）或细菌性阴道病的感染性微生物。
子宫颈炎的治疗
通常使用抗生素
如果感染是由单纯疱疹病毒引起的，则应用抗病毒药
大多数女性需接受感染检查，但应立即开始治疗，甚至在检查结果出来之前就应开始。这样做是为了尽快治疗，以避免并发症。
子宫颈炎的初始治疗包括使用对衣原体和淋病有效的抗生素：
对于衣原体：口服阿奇霉素或多西环素
对于淋病：一次性肌肉注射头孢曲松，配合一次性口服阿奇霉素
确诊子宫颈炎病因后，医生会相应调整用药。
如果病因是是单纯疱疹病毒，感染通常持续终生。抗病毒药物可以控制感染，但不能治愈这些感染。
如果病因是性传播感染，医生会提供其他性传播感染的检测，并就告知和治疗性伴侣提供建议。对于衣原体或淋病，性伴侣应进行检测，并同时进行治疗。对于单纯疱疹病毒，如果伴侣有症状，应给予抗病毒药物治疗。
女患者应避免进行性生活，直到患者及其性伴侣的感染均已治愈。
确诊衣原体或淋病的女性以及被诊断为滴虫病的女性应在治疗后 3 个月接受检查，因为再感染很常见。