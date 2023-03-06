通常使用抗生素

如果感染是由单纯疱疹病毒引起的，则应用抗病毒药

大多数女性需接受感染检查，但应立即开始治疗，甚至在检查结果出来之前就应开始。这样做是为了尽快治疗，以避免并发症。

子宫颈炎的初始治疗包括使用对衣原体和淋病有效的抗生素：

对于衣原体：口服阿奇霉素或多西环素

对于淋病：一次性肌肉注射头孢曲松，配合一次性口服阿奇霉素

确诊子宫颈炎病因后，医生会相应调整用药。

如果病因是是单纯疱疹病毒，感染通常持续终生。抗病毒药物可以控制感染，但不能治愈这些感染。

如果病因是性传播感染，医生会提供其他性传播感染的检测，并就告知和治疗性伴侣提供建议。对于衣原体或淋病，性伴侣应进行检测，并同时进行治疗。对于单纯疱疹病毒，如果伴侣有症状，应给予抗病毒药物治疗。

女患者应避免进行性生活，直到患者及其性伴侣的感染均已治愈。

确诊衣原体或淋病的女性以及被诊断为滴虫病的女性应在治疗后 3 个月接受检查，因为再感染很常见。