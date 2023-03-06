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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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子宫颈炎

作者：Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
已审核/已修订 3月 2023
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小知识

子宫颈炎是子宫颈（子宫下部与阴道相连的较窄部分）的炎症。可能由感染或其他病因导致。

  • 子宫颈炎通常由性传播感染导致，但也可能有其他病因。

  • 最常见的症状是阴道内的白带异常以及经间期阴道出血，或者性交后出血，但也可能没有任何症状。

  • 如果症状表明存在宫颈感染，医生会用棉签从子宫颈上取一些样本，检查是否存在感染性微生物。

  • 通常首先使用对衣原体淋病（最常见病因）有效的抗生素进行治疗。

子宫颈炎可能从子宫颈蔓延，影响子宫内膜（引发子宫内膜炎）和其他生殖系统（如卵巢和输卵管）。这称为盆腔炎

子宫颈炎的病因

如果突发子宫颈炎，通常是感染引起的。如果长期患子宫颈炎（慢性），通常不是感染引起的。

通常引发子宫颈炎的感染包括性传播感染，如

  • 沙眼衣原体细菌（最常见）引发的衣原体感染

  • 淋球菌引起的淋病（第二常见）

  • 由单纯疱疹病毒引发的生殖器疱疹

  • 生殖支原体细菌感染

通常，导致子宫颈炎的感染性微生物无法确定。阴道感染（如细菌性阴道病滴虫性阴道炎）也可能会影响子宫颈。

感染之外的病因可引发子宫颈炎。它们包括

  • 妇科手术

  • 物体（例如子宫帽）留在阴道内时间过长

  • 冲洗液或避孕膏或避孕凝胶中的化学物质

  • （如果女性对乳胶过敏）乳胶避孕套

子宫颈炎的症状

子宫颈炎可能没有任何症状。如有症状，最常见的症状是阴道内白带异常（呈现黄绿色和脓状）和经间期出血或性交后出血。一些女性出现性生活疼痛。排尿口周围区域红肿，也可能出现阴道红肿。

依据引发子宫颈炎的病因不同，可能会出现其他症状。例如，如果病因是盆腔炎，患者可能出现发烧和下腹疼痛的症状。单纯疱疹感染也可引起发热。

子宫颈炎的诊断

  • 医师的评估

  • 检查子宫颈上所取的样本

如果白带异常、经间期阴道出血或者性交疼痛现象持续存在，应就诊。但是，由于子宫颈炎常常没有症状，可能会在常规的盆腔检查时诊断出来。

如果症状表明存在子宫颈炎，医生会做盆腔检查。医生会检查子宫颈分泌物，用棉签触碰子宫颈，查看是否容易出血。如果分泌物中有脓液，并且子宫颈易出血，可能提示患有子宫颈炎。

如果症状表明患有盆腔炎，医生会用棉签从子宫颈上取一些样本，检查是否感染了引发性传播感染（例如淋病或衣原体或滴虫感染）或细菌性阴道病的感染性微生物。

子宫颈炎的治疗

  • 通常使用抗生素

  • 如果感染是由单纯疱疹病毒引起的，则应用抗病毒药

大多数女性需接受感染检查，但应立即开始治疗，甚至在检查结果出来之前就应开始。这样做是为了尽快治疗，以避免并发症。

子宫颈炎的初始治疗包括使用对衣原体和淋病有效的抗生素：

  • 对于衣原体：口服阿奇霉素或多西环素

  • 对于淋病：一次性肌肉注射头孢曲松，配合一次性口服阿奇霉素

确诊子宫颈炎病因后，医生会相应调整用药。

如果病因是是单纯疱疹病毒，感染通常持续终生。抗病毒药物可以控制感染，但不能治愈这些感染。

如果病因是性传播感染，医生会提供其他性传播感染的检测，并就告知和治疗性伴侣提供建议。对于衣原体或淋病，性伴侣应进行检测，并同时进行治疗。对于单纯疱疹病毒，如果伴侣有症状，应给予抗病毒药物治疗。

女患者应避免进行性生活，直到患者及其性伴侣的感染均已治愈。

确诊衣原体或淋病的女性以及被诊断为滴虫病的女性应在治疗后 3 个月接受检查，因为再感染很常见。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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