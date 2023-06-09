由于脾的位置位于腹部的左上方，所以对胃部的严重打击能够损伤脾，撕裂其被膜，撕裂其内部的组织，或者两者都被撕裂。

脾损伤通常是疼痛的。

需要进行影像检查确诊脾损伤，比如超声或计算机断层扫描（CT）。

经常需要输血来治疗脾损伤，有时进行手术移除或修复脾损伤。

（另见腹部损伤概述。）

撕裂程度从较小且能够自发止血到非常大且会造成潜在致命出血的程度。有时，在脾的被膜下或脾内深处会发生血液积聚（血肿）。

脾是车祸、高处跌落、体育事故、袭击等原因造成的腹部损伤中最常损伤的器官。有时，也会损伤其他腹部器官。脾肿大（例如因导致感染性单核细胞增多的 EB 病毒所致）会使脾脏更容易受损。

当脾损伤时，血液会释放到腹腔中。出血量取决于损伤的大小。脾血肿在一开始不会出血流入腹腔中，会在损伤后的头几天破裂，但是，破裂有时在几周或几个月的时间内也不会发生。

脾脏损伤的症状 脾脏损伤或破裂能导致腹部疼痛或压痛。腹腔内的血液能够刺激器官并造成疼痛。疼痛开始于胸腔下方腹部左侧，有时出现在左肩。腹部肌肉反射性收缩，感觉僵硬，疼痛可扩散到整个腹部。如果渗漏的血液足够多，那么血压会降低，并且会感到眩晕、视力模糊和神志不清，并且失去知觉（昏厥）。 当左侧肋骨骨折时，医生可能会仔细观察患者是否出现脾脏损伤。

脾脏损伤的诊断 超声或计算机断层扫描 如果怀疑脾损伤，医生会做腹部超声或计算机断层扫描（CT）。少见的情况是，如果医生怀疑严重出血，那么要立即做手术确诊并控制出血。 严重出血者也会进行输血或给予静脉输液（如果暂时无法获得血液）。