脾脏是一个海绵状、柔软的器官，大小类似拳头，位于左上腹，胸廓正下方。来源于心脏的血液通过脾动脉供应脾脏。血液通过脾静脉离开脾脏，汇集到大静脉（门静脉），然后到肝脏。脾脏覆盖有纤维组织（脾包膜）支撑其血管和淋巴管。
脾脏由两种基本类型的组织构成，各有不同功能：
白髓
红髓
白髓是抗感染系统（免疫系统）的一部分。它生成一类称为淋巴细胞的白细胞，后者转而产生抗体（保护身体免受异物侵袭的特化蛋白质）。
红髓过滤血液，清除不需要的物质。红髓也含有其他白细胞，称为吞噬细胞，可吞食细菌、真菌、病毒等微生物。它还监测红细胞，破坏异常的、衰老的或受损后功能异常的红细胞。另外，红髓是血液不同成分的贮存库，特别是白细胞和血小板（参与凝血的细胞样颗粒）。不过，释放这些血液成分并不是红髓的主要功能。
脾脏示意图
无脾
人可以在没有脾脏（无脾症）的状态下生存。
无脾是指由于以下原因丧失脾脏功能
出生时体内没有脾脏
影响脾脏功能的疾病（功能性无脾）
手术切除脾脏（脾切除术）
出生时体内没有脾脏是一种罕见疾病。患有该病的婴儿通常也存在心脏缺陷。
功能性无脾患者的体内有脾脏，但功能不正常。很多疾病都有可能引起功能性无脾。常见病因包括镰状细胞病、乳糜泻病和酒精相关性肝病。脾动脉或脾静脉受伤后也可能会出现功能性无脾。
脾切除术是指通过外科手术切除脾脏。脾切除术适用于以下情况：其他方面健康的人在遭受脾损伤后（如机动车事故之后），或者由于存在可引起脾脏肿大的疾病。
脾脏被切除或丧失功能后，身体会失去一部分产生保护性抗体并从血液清除有害微生物的能力。从而，身体抗感染的能力受损。然而，其他器官（主要是肝脏）可通过增强自身的抗感染能力以及通过监测红细胞并清除异常的、衰老的或受损后的红细胞而对脾脏功能的损失进行代偿。
脾脏具有抵御某些细菌（诸如肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌和流感嗜血杆菌）感染的能力，因此无脾人群的感染风险特别高。考虑到此类风险，这一人群需要接受疫苗接种来帮助预防上述病原体引起的感染。患者还应确保每年接种流感疫苗和新型冠状病毒 (COVID-19) 疫苗。有些人需要每天服用抗生素预防感染，特别是当他们同时患有可导致感染风险增大的另一种疾病（如镰状细胞病或癌症）时或者经常接触儿童时。