脾脏是一个海绵状、柔软的器官，大小类似拳头，位于左上腹，胸廓正下方。来源于心脏的血液通过脾动脉供应脾脏。血液通过脾静脉离开脾脏，汇集到大静脉（门静脉），然后到肝脏。脾脏覆盖有纤维组织（脾包膜）支撑其血管和淋巴管。

脾脏由两种基本类型的组织构成，各有不同功能：

白髓

红髓

白髓是抗感染系统（免疫系统）的一部分。它生成一类称为淋巴细胞的白细胞，后者转而产生抗体（保护身体免受异物侵袭的特化蛋白质）。

红髓过滤血液，清除不需要的物质。红髓也含有其他白细胞，称为吞噬细胞，可吞食细菌、真菌、病毒等微生物。它还监测红细胞，破坏异常的、衰老的或受损后功能异常的红细胞。另外，红髓是血液不同成分的贮存库，特别是白细胞和血小板（参与凝血的细胞样颗粒）。不过，释放这些血液成分并不是红髓的主要功能。