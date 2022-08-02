肝炎是肝脏的炎症。
肝炎通常可以在世界范围内流行。
肝炎可以为
急性（短期）
慢性（持续至少 6 个月）
大多数病毒引起的急性肝炎（急性病毒性肝炎）可自行消退，但有一些可进展为慢性肝炎。
你知道吗……
肝炎的病因
肝炎通常由以下原因引起
较少见的原因是引起肝脏炎症的免疫系统反应（自身免疫性肝炎）、遗传性肝脏疾病和其他感染（如传染性单核细胞增多症、单纯疱疹或巨细胞病毒感染）。SARS-CoV-2 感染 (COVID-19) 通常可引起轻微的肝炎。肝脏炎症的严重程度往往与 COVID-19 的严重程度相关，但即使患者没有 COVID-19 的症状，也可能出现轻度肝脏炎症。
肝炎病毒
传播方式
症状与预后
预防
摄入被感染者粪便污染的东西，通常是因为卫生条件差或卫生条件不足（称为粪口途径）。
低龄儿童通常无症状
通常在年龄较大的儿童和成人中，会出现典型的急性肝炎症状（食欲不振、恶心、呕吐和常见的黄疸）
通常会完全恢复
不会变为慢性
在加工食物时保持良好的卫生习惯，避免水源受到污染
为所有儿童（参见图婴儿、儿童和青少年常规疫苗接种）和可能感染的成人接种甲型肝炎疫苗
如果人们有甲型肝炎病毒暴露史，可以使用甲型肝炎疫苗或标准免疫球蛋白*
比甲型肝炎更容易传播
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
通常而言，比甲肝更严重，且偶可致命
乙型肝炎患者同时也患有丁型肝炎时会出现更严重的症状
除了典型的急性肝炎症状外，还会出现关节痛和皮肤瘙痒性荨麻疹（风团）
可能变为慢性，增加罹患肝癌的风险
应避免高危行为，如共用针头注射药物和性滥交
为所有儿童（从出生开始——参见图婴儿、儿童和青少年常规疫苗接种）和可能感染的人接种乙型肝炎疫苗
有乙型肝炎病毒暴露史的人（包括感染乙型肝炎的母亲所生的婴儿），需要接受乙型肝炎免疫球蛋白*及乙型肝炎疫苗接种
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
起初，通常症状轻微或没有症状，但有时在轻度和更严重症状之间交替
应避免高危行为，例如共用针头注射药物、纹身和在身体上打孔
目前，没有疫苗可预防感染
接触血液和其他体液（如精液、阴道液或唾液）——发生在以下行为期间：
仅发生在合并乙型肝炎感染时，常使乙型肝炎感染更为严重
与乙肝相同：
摄入被感染者粪便污染的东西，通常是因为卫生条件差或卫生条件不足（称为粪口途径）
偶尔因摄入被感染动物的肉
可引起严重的症状，尤其对于孕妇
通常不会变成慢性
接种戊型肝炎疫苗（目前只在中国提供疫苗接种）
* 标准的免疫球蛋白是一种含有抗体的制剂，从具有正常免疫系统的人的血液（血浆）中获得。用于治疗各种疾病。乙型肝炎免疫球蛋白含有从具有高水平肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。它通过注入肌肉或静脉给药。
† 乙型肝炎或丙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子。