肝炎通常由以下原因引起

较少见的原因是引起肝脏炎症的免疫系统反应（自身免疫性肝炎）、遗传性肝脏疾病和其他感染（如传染性单核细胞增多症、单纯疱疹或巨细胞病毒感染）。SARS-CoV-2 感染 (COVID-19) 通常可引起轻微的肝炎。肝脏炎症的严重程度往往与 COVID-19 的严重程度相关，但即使患者没有 COVID-19 的症状，也可能出现轻度肝脏炎症。