烟雾会使人窒息，有时还包含物质燃烧产生的有毒化学物质。其中有些化学物质会损伤肺，或使身体中毒。

很多在火灾中被烧伤的患者也会吸入烟雾。有时一些吸入了烟雾的患者并没有皮肤的烧伤。

吸入少量烟雾通常不会产生严重持久的影响。但如果烟雾含有毒性化学物质，或者烟雾很浓，或者吸入时间过长，都会带来严重问题。即使是常见的家用材料，如塑料和纤维，在燃烧时也会产生有毒化学物质（燃烧的有毒产物）。

吸入烟雾会通过若干方式导致问题：

吸入一氧化碳会使人窒息

吸入有毒化学物质会导致身体中毒

吸入有毒化学物质会损伤气管、呼吸道和/或肺

吸入热气会烧伤口腔和喉咙

一氧化碳是一种会在很多火灾中产生的气体。吸入后，一氧化碳会阻碍血液输送氧气，因此组织无法得到足够的氧气（另见一氧化碳中毒）。

很多家庭用品和工业用品在燃烧时会释放氰化物，导致氰化物中毒。

释放到烟雾中的化学物质，如氯化氢、光气（碳酰氯）、二氧化硫和氨都可引起水肿并损害气管，甚至损害肺。最终，气管狭窄导致肺萎陷，使气流进一步受阻。

热烟通常只会烧伤口腔和喉咙，而不会烧伤肺，因为烟雾会很快冷却。但蒸汽是例外，蒸汽携带的热量比烟雾更多，因此还会烧伤肺内的气道。

烟雾吸入的症状 一氧化碳中毒的症状包括头痛、恶心、嗜睡、意识模糊和昏迷。 气管、呼吸道或肺部损伤可能会引发咳嗽、哮喘和/或呼吸短促。这些症状可能会立即发生，也可能需要长达 24 小时才能发生。 口腔和咽喉烧伤会导致肿胀，使得难以吸入气体。患者的口和鼻腔中可能有烟尘，鼻毛烧焦，口周可能有烧伤。

烟雾吸入的诊断 医生的检查

通常进行胸部 X 光片检查和/或血液检查

有时，用柔性显像管观察气管，有时观察肺部 有时，医生检查对症状很少或没有症状且仅短暂暴露于烟雾的患者就已足够。 有症状的患者通常需要进行一些检查，如血液检查以测量氧气和一氧化碳水平以及胸部 X 光片检查。为评估症状严重者吸入烟雾所致损伤的程度，医生可将一根柔性显像管（喉镜或支气管镜）插入气管。