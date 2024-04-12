张力性气胸发生时气体积聚于胸壁和肺之间并且增加了胸部的压力，使得回心血量减少。

症状包括胸痛、呼吸短促、呼吸急促，以及心脏急速跳动，随后出现休克。

医生通常可以根据患者的病史、症状和检查结果诊断张力性气胸。

医生应立即将大针头插入胸膜腔内以移除气体。

（另见胸部创伤介绍。）

对于普通气胸，肺损伤会让一定量的空气进入肺和胸壁之间的空间（胸膜腔）。通常情况下，气体会停止聚集。然而出现张力性气胸时，气体会在患者呼吸时持续进入胸膜腔，于是胸腔内压力也持续上升。升高的压力会减少回心血量，因为这样会阻止血液回到胸部，进而返回到心脏。结果，心脏泵送到全身的血液减少，从而导致休克。这些影响会在短时间内发生，特别是那些使用机械呼吸机的患者。张力性气胸可能快速致命。

张力性气胸的症状 首先，患者会有胸痛、感到呼吸短促、呼吸急促，并且感到心脏急速跳动。当胸腔内压力增大时，血压会下降至危险的程度（休克），患者会感到虚弱和头晕，颈静脉可能扩张。

张力性气胸的诊断 医师的评估 医生尽可能根据患者病史、症状以及检查结果确诊张力性气胸。例如，一侧胸部可能凸出（膨胀），医生进行叩诊时能听到鼓音。当医生用听诊器听诊胸部时，可能听不到任何肺部的气流声。 由于张力性气胸属于医疗急症，医生需立即开始治疗，而不是进行检查。