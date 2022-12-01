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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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冻伤概述

作者：Daniel F. Danzl, MD, University of Louisville School of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
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皮肤及皮下组织的温度通过血液循环和其他机制的作用保持在一个恒定的水平（大约 98.6°F [37°C]）。血液的热量主要来自食物燃烧（代谢）所产生的热量，这一过程需要稳定的食物和氧气供给。正常的体温是人体所有细胞和组织保持正常功能所必需的。体温过低的人，大多数器官，特别是心脏和大脑就变得迟钝，甚至停止活动。

当皮肤暴露于较冷的环境中时，体温会下降。身体可通过几种保护机制来产生额外的热量，来应对这种体温下降。例如，肌肉通过战栗可产生额外的热量。同样，皮肤内的小血管变狭窄（收缩）使血液集中到更重要的器官如心脏、大脑。然而，随着更少的的热的血液流经皮肤，身体的一些部位，如手指、足趾、耳和鼻等会更快地变冷。如果体温下降到大约88° F（31° C左右），这些保护机制就停止发挥作用，身体也不能再自己变暖。如果体温下降到83° F（大约28°C），就可能导致死亡。

在下列情况下冻伤的危险性增加：

  • 血液流动缓慢

  • 摄入食物不足

  • 发生脱水或耗竭

  • 环境潮湿或当身体的一部分接触潮湿的东西

  • 人接触到金属表面接触

  • 空气中氧含量不够，如在高海拔地区

如果皮肤、手指、足趾、耳和鼻都保护得很好，或暴露的时间很短暂，即使在非常冷的天气，通常也不会发生冻伤。

冻伤的预防

在低温环境下保持温暖，需要穿多层衣服，最好是羊毛或合成纤维材料的，如聚丙烯，因为这类材料隔湿的性能更好。因为身体大量的热量从头部散发，所以戴保暖的帽子很有必要。

吃足够的食物及喝足够的水（特别是热饮）也有帮助。食物供给机体可以燃烧的燃料，热的液体可提供热量并防止脱水。应当避免酒精饮料，因为酒精可以使皮肤内的血管变宽（扩张），虽然可以让身体感到短暂的温暖，但实际上丢失的热量更多。

你知道吗……

  • 饮入酒精性饮料实际上会使身体更冷，因为增宽的血管虽然使身体感到温暖，但会造成更多的热量流失。

冻伤包括

与低温有关的其他问题包括雷诺氏综合征对低温的过敏反应

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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