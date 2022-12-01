皮肤及皮下组织的温度通过血液循环和其他机制的作用保持在一个恒定的水平（大约 98.6°F [37°C]）。血液的热量主要来自食物燃烧（代谢）所产生的热量，这一过程需要稳定的食物和氧气供给。正常的体温是人体所有细胞和组织保持正常功能所必需的。体温过低的人，大多数器官，特别是心脏和大脑就变得迟钝，甚至停止活动。

当皮肤暴露于较冷的环境中时，体温会下降。身体可通过几种保护机制来产生额外的热量，来应对这种体温下降。例如，肌肉通过战栗可产生额外的热量。同样，皮肤内的小血管变狭窄（收缩）使血液集中到更重要的器官如心脏、大脑。然而，随着更少的的热的血液流经皮肤，身体的一些部位，如手指、足趾、耳和鼻等会更快地变冷。如果体温下降到大约88° F（31° C左右），这些保护机制就停止发挥作用，身体也不能再自己变暖。如果体温下降到83° F（大约28°C），就可能导致死亡。

在下列情况下冻伤的危险性增加：

血液流动缓慢

摄入食物不足

发生脱水或耗竭

环境潮湿或当身体的一部分接触潮湿的东西

人接触到金属表面接触

空气中氧含量不够，如在高海拔地区

如果皮肤、手指、足趾、耳和鼻都保护得很好，或暴露的时间很短暂，即使在非常冷的天气，通常也不会发生冻伤。