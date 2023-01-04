运用手法将髋关节复位

可能需要短时间卧床休息或制动

物理疗法

如果髋关节脱位是唯一的损伤或最严重的损伤，医生应尽快将髋关节放回原位（称为复位）。任何延迟都会增加骨组织坏死的风险。手术不是必须的。

髋关节复位前，应给予患者镇静剂（通常经静脉）、止痛药和肌松药，但可能仍保持清醒。或者进行全身麻醉（让患者失去知觉）或在脊髓周围注射麻醉剂让患者腰部以下麻木。

可以使用几种手法中的一种将髋关节复位。有一种复位方法（Captain Morgan 手法）通常是让患者面朝上躺在地板上放置的一块硬板上。患者的髋部用床单或带子固定住，医生轻轻地弯曲患者的膝盖，并将其活动至髋关节上方。然后，医生将自己膝盖置于患者膝盖下方，从膝盖下方向上抬，同时向下推动脚踝。

减少髋关节脱位：摩根船长手法

复位后，行计算机断层扫描 (CT) 检查是否有骨折以及关节中是否有任何骨头或软骨的碎片或碎块。如果发现任何碎片或碎块，医生会咨询骨科医生是否需要手术。

如无骨折、碎片或碎块，会让大部分髋关节前脱位的患者在回家后拄拐杖。告诉患者他们的受伤侧脚可以接触地板——例如，为了帮助保持平衡——但脚不能负重。

需要骨科医生进行随访访视。在骨科医生允许前，不应让脚负重。

大部分人可在大约 1 周后无需拐杖行走。某些类型脱位的患者可能需要更长时间使用拐杖，或极少情况下永久使用。

不推荐卧床休息，因为会增加并发症如血栓的风险。

如果有其他损伤，则需要手术修复。

患者在行髋关节脱位手术后，理疗师通常会立即对患者的关节进行轻度训练（称为被动训练），有时会使用持续性被动运动器。