髋关节脱位发生于大腿骨（股骨）球形头部从髋骨（骨盆）的圆形窝中弹出。
通常，当大力撞击弯曲的膝盖并向后推动大腿骨头时，例如，车祸中膝盖撞到仪表板时，会出现髋关节脱位。
髋关节脱位患者通常还有其他损伤。
髋关节非常疼痛，并且通常患者不能活动下肢。
医生通过检查髋关节和拍摄X线片作出诊断。
医生通常无需行手术就可复位髋关节，常在复位前给予患者药物使其能够忍受复位操作。
（另见脱位概述。）
对于大多数髋关节脱位，大腿骨头被向后推动，这称为髋关节后脱位。这类脱位通常发生于膝关节和髋关节弯曲时（如坐位）巨大暴力撞击膝盖所致。常见原因是车祸中膝盖撞击到汽车仪表盘。髋关节脱位也可能发生于高处（如梯子）坠落或参加有身体接触运动（如足球和橄榄球）。对于老年人，更小的暴力即可导致髋关节脱位。
导致髋关节脱位的暴力通常也会引起其他损伤。例如，因坠落或运动损伤导致髋关节脱位时，可能还有骨盆、膝盖或下肢骨折，以及背部或头部损伤。
髋关节脱位时，可能会出现骨折，并且坐骨神经（见坐骨神经痛）等神经可能受损。大腿骨头的血供可能被中断，从而导致骨组织死亡（称为骨坏死）。
人工髋关节同样可能脱位。它有时在伤后脱位，但当患者正在进行日常活动时，甚至在交叉双腿时，也会发生。
髋关节脱位的症状
髋关节脱位非常疼痛。患者通常无法活动下肢。
当股骨向后脱位，患肢出现短缩并转向内侧。
若股骨向前脱位，患肢转向外侧。患肢也会短缩但不如后脱位明显。
若有神经损伤，部分足和踝关节可能感到麻木。
髋关节脱位的诊断
X 射线检查
如果患者认为有髋关节脱位，应保持不动。患者应被送往急诊室，通常用救护车。
医生通常在查体后发现关节脱位。拍 X 光片确诊并查看有无骨折。
髋关节脱位的治疗
运用手法将髋关节复位
可能需要短时间卧床休息或制动
物理疗法
如果髋关节脱位是唯一的损伤或最严重的损伤，医生应尽快将髋关节放回原位（称为复位）。任何延迟都会增加骨组织坏死的风险。手术不是必须的。
髋关节复位前，应给予患者镇静剂（通常经静脉）、止痛药和肌松药，但可能仍保持清醒。或者进行全身麻醉（让患者失去知觉）或在脊髓周围注射麻醉剂让患者腰部以下麻木。
可以使用几种手法中的一种将髋关节复位。有一种复位方法（Captain Morgan 手法）通常是让患者面朝上躺在地板上放置的一块硬板上。患者的髋部用床单或带子固定住，医生轻轻地弯曲患者的膝盖，并将其活动至髋关节上方。然后，医生将自己膝盖置于患者膝盖下方，从膝盖下方向上抬，同时向下推动脚踝。
减少髋关节脱位：摩根船长手法
这种复位方法通常是让患者面朝上躺在地板上放置的一块硬板上。患者的髋部用床单或带子固定住，医生轻轻地弯曲患者的膝盖，并将其活动至髋关节上方。然后，医生将自己膝盖置于患者膝盖下方，从膝盖下方向上抬，同时向下推动脚踝。
复位后，行计算机断层扫描 (CT) 检查是否有骨折以及关节中是否有任何骨头或软骨的碎片或碎块。如果发现任何碎片或碎块，医生会咨询骨科医生是否需要手术。
如无骨折、碎片或碎块，会让大部分髋关节前脱位的患者在回家后拄拐杖。告诉患者他们的受伤侧脚可以接触地板——例如，为了帮助保持平衡——但脚不能负重。
需要骨科医生进行随访访视。在骨科医生允许前，不应让脚负重。
大部分人可在大约 1 周后无需拐杖行走。某些类型脱位的患者可能需要更长时间使用拐杖，或极少情况下永久使用。
不推荐卧床休息，因为会增加并发症如血栓的风险。
如果有其他损伤，则需要手术修复。
患者在行髋关节脱位手术后，理疗师通常会立即对患者的关节进行轻度训练（称为被动训练），有时会使用持续性被动运动器。