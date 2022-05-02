眼外伤引起的视网膜脱离

视网膜是眼睛后部的感光结构。钝伤可能会导致部分或完全视网膜撕裂或与眼球后部的下表面分离（脱离）。

（另见眼外伤概述。）

通常，仅部分视网膜脱离（常发生于视网膜外缘或周边部位），但若在伤后没有迅速治疗，则会有更多视网膜脱离。当视网膜脱离时，将与部分血液供给分离。除非视网膜立刻重新接回，否则可能会因缺血造成永久性损伤。

眼球内部结构

症状 视网膜脱离是无痛的，最初可能无症状，或者有轻微脱离。患者通常会出现以下症状，这些症状会随着视网膜脱离面积加大而加重： 看到更多漂浮形状（飞蚊症——看起来在患者的视野中移动的点/线）

看到许多持续不到一秒的明亮光线闪烁（闪光幻觉）

视力模糊

有一块他们看不见的视野（视野缺损） 通常首先丧失周边视力，随着脱离进一步发展，视力丧失逐渐扩散。视力丧失可导致视野变灰，或者视线似乎被幕遮盖。患者眼睛后部附近胶状玻璃体内出血（玻璃体出血）。如果黄斑脱离，视力迅速恶化，一切都变得模糊。出现任何这些症状的患者需尽快就医。

诊断 医生检查眼睛

有时进行超声检查 眼科医生（专门从事眼病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）在滴入滴眼液扩大瞳孔后，用强光检查眼睛后部（检眼镜检查）。有时还需要借助超声波进行诊断。