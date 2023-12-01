视力模糊是最普遍的视力症状。当医生谈及视力模糊时，他们通常指锐度下降或逐渐显现的清晰。单眼或双眼突发性视力完全丧失（失明）被认为是不同的情况。
视力模糊的病因
视力模糊有 4 种常规机制：
影响视网膜——眼睛后部的感光结构的疾病
正常情况下透明的眼睛结构浑浊（角膜、晶状体和玻璃体——充满眼球的胶状物质），光线必须通过这些结构到达视网膜
影响将来自眼的视觉信号带至大脑的神经通路的疾病（如视神经）
光线在视网膜上聚焦不佳（屈光不正）
眼球内部结构
特定的疾病可能有不止一个机制。例如，屈光（聚焦能力）会被早期白内障或控制不佳的糖尿病导致的可逆晶状体肿胀所损伤。
有些导致视力模糊的疾病更有可能引起其他症状，进而促使人们就医，如眼痛和眼睛发红（例如，急性角膜疾病如擦伤、溃疡、单纯疱疹性角膜炎或眼部带状疱疹）。
常见原因
不常见原因
可以导致视力模糊的罕见疾病包括
视力模糊的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
正常透明眼睛结构的浑浊
逐渐开始症状
区别光明和黑暗的能力丧失（对比度丧失）和眩光（光周围看到光晕和眼冒金星）
经常在有危险因素者中（如年龄大或使用皮质类固醇）
医生的检查
外伤或感染后角膜瘢痕
通常在之前有外伤或感染的人中
医生的检查
影响视网膜的疾病
通常症状会逐渐开始出现，但发作可能是突然性的
中心视觉（人直接看内容）比周边视觉（眼角外看到的内容）丧失更多
医生的检查
有时会进行眼睛成像检查，例如光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像检查）或荧光素血管造影术（使用荧光染料拍摄眼睛后部的图像）
通常在有 HIV 感染或其他削弱免疫系统疾病的人中
经常眼睛发红或疼痛
检查疑似造成感染的有机体
视网膜色素病变（遗传性视网膜逐步退化）
逐渐开始症状
主要是夜盲症
专门检查（如在不同条件下测量视网膜对光的反应），由眼科医生进行
和高血压（见高血压性视网膜病变）、系统性红斑狼疮（狼疮）、糖尿病（见糖尿病视网膜病变）、瓦尔登斯特伦巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤或能导致血液变稠（高粘滞综合征）的其他疾病等系统性疾病相关的视网膜病变（视网膜损伤）
通常在已知有这些疾病的人中
除了视力丧失通常有其他症状
医生的检查
检查导致视网膜病变的疑似疾病
风险因素（如糖尿病性视网膜病变、葡萄膜炎、视网膜脱离或眼外伤）
视物模糊或变形（如直线呈波浪状）
医生的检查
黄斑裂孔
起初直视时视力模糊
光学相干断层扫描
风险因素（例如高血压、年龄、青光眼）
无痛性视力丧失（通常突然发生）
有时出现视力模糊
医生的检查
有时行荧光素血管造影术
有时进行光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像）
影响视神经或大脑内联接的疾病
踩错楼梯，看不到部分手写或打印的字
眼睛内部压力测量（眼压测量法），检查角膜和虹膜等眼部结构之间的角度（前房角镜检查），和视神经检查，由眼科医生进行
视神经炎（视神经发炎），可能与多发性硬化相关
当单眼（经常）或双眼运动时通常轻微的疼痛加剧
视力部分或全部丧失
症状可能在几小时或几天内加剧
对眼睑和角膜无影响
通常行脑部和眼眶 MRI（使用造影剂）
影响聚焦的疾病
屈光不正（如近视眼、远视眼和散光）
视觉锐度（视敏度）随物体距离变化
锐度降低可使用眼镜或针孔装置矫正
验光师或眼科医生进行屈光检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
HIV=人免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。
视力模糊的评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
在视力模糊者中，特定的症状和特点应引起注意。它们包括
视力突然变化
严重的视力减退，尤其是仅在单眼，即使症状逐渐开始
眼痛（眼睛运动或不运动时）
视野特定区域丧失（被称为视野缺损）
影响免疫系统的疾病（例如，使用化疗或其他免疫抑制剂）
何时就医
有警示症状者通常应立即前往急诊科。有些情况下，全身（系统性）疾病（如糖尿病、高血压或镰状细胞病）会导致视网膜损伤，此类患者应尽快（通常在几天内）看眼科医生。但是，如果视力数月或数年来逐渐恶化，但无严重损伤，而且无警示症状，等待一周或更久通常无害。
应由眼科医生或验光师进行眼睛检查。眼科医生是专门对所有类型眼睛疾病进行评估和治疗（外科和非外科）的医生。验光师是专门进行屈光不正（通过佩戴眼镜或隐形眼镜治疗）诊断和治疗的健康护理人员。但是，验光师通常可以诊断特定的其他眼睛疾病，然后将人们转诊给眼科医生进行治疗。如果有警示症状，患者通常去看眼科医生。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示视物模糊的原因和可能需要进行的检查（参见表视物模糊的一些病因和特征）。
医生就患者的症状提出很多问题，因为准确了解患者所说的视力模糊很重要。例如，实际上视野部分视力丧失（视野缺损）的人可能只将这一感觉描述为视力模糊。其他眼睛症状的出现，如眼睛发红、对光敏感、眼前漂浮物、看着像闪电、斑点或星星的突然闪光感（闪光幻觉）及静止或眼睛运动时疼痛，可帮助医生确定病因。医生也询问黑暗（夜间视觉）和强光（例如，导致模糊、眼冒金星或光晕）的影响，以及患者是否佩戴矫正视力的镜片。
医生也询问可能病因的症状，和已知是眼睛疾病风险因素的疾病（例如高血压、糖尿病、HIV感染或AIDS、镰状细胞病）。
全部需要的可能是眼睛检查。
检查视敏度（视觉锐度）是第一步。理想情况下，人站立在距离张贴或投影在墙上的标准视力表（斯内伦视力表）约 20 英尺（6 米）处检查视敏度。如果不能进行这项检查，使用距离眼睛约 14 英寸（36 厘米）的近视力表测量近视敏度。每只眼单独测量，另一只眼闭上。如果患者佩戴眼镜，则用患者自己的眼镜测量视敏度。有时医生让人看一个有针孔的设备。此设备通常能几乎完全校正屈光不正，但不能校正其他原因造成的视力模糊。
眼睛检查也很重要。医生使用检眼镜（一个带有放大镜的灯，光照射进眼睛后部）、裂隙灯（一个可让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）或同时使用检眼镜和裂隙灯仔细检查整只眼睛。检眼镜检查中通常使用眼药水散瞳。测量眼睛内部压力（眼内压）（称为眼压测量法）。
症状和眼睛检查中的发现通常帮助表明病因。例如，如果使用矫正镜片或针孔眼镜时视敏度恢复且其余眼科检查结果正常，则视物模糊的病因通常是单纯的屈光不正。
在突发急症的患者中，远视症状可能更明显，甚至见于 40 岁左右、以前从未需要佩戴矫正镜片阅读的人。先前未被诊断的远视是住院患者视力模糊的常见原因。
检查
检查取决于视物模糊的疑似病因（参见表视物模糊的一些病因和特征）。有全身（系统性）疾病症状者应进行适当的检查。例如，检查可能包括针对糖尿病、系统性红斑狼疮或 HIV 感染的血液检查，以及血压监测。
视力模糊的治疗
治疗潜在的疾病。矫正镜片或手术可用来改善视敏度，有时甚至当病因不仅是屈光不正时（例如，早期白内障）。
老年人须知：视力模糊
尽管视敏度通常随年龄的增长而下降，但在没有眼病的情况下，即使在老年人中，也应用眼镜或隐形眼镜将视敏度矫正至 20/20。
关键点
屈光不正是视力模糊的最常见病因。
如果问题是屈光不正，矫正透镜或手术（尤其当白内障是屈光不正变化的病因时）可通常纠正模糊强度。
医生检查视敏度，确定是否眼镜或针孔设备可以解决该问题，如果不能，使用滴剂扩张眼部，充分检查视网膜。
出现警示体征的患者应尽快就医。
由于青光眼是常见的，通常需要测定眼内压。