医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示视物模糊的原因和可能需要进行的检查（参见表视物模糊的一些病因和特征）。

医生就患者的症状提出很多问题，因为准确了解患者所说的视力模糊很重要。例如，实际上视野部分视力丧失（视野缺损）的人可能只将这一感觉描述为视力模糊。其他眼睛症状的出现，如眼睛发红、对光敏感、眼前漂浮物、看着像闪电、斑点或星星的突然闪光感（闪光幻觉）及静止或眼睛运动时疼痛，可帮助医生确定病因。医生也询问黑暗（夜间视觉）和强光（例如，导致模糊、眼冒金星或光晕）的影响，以及患者是否佩戴矫正视力的镜片。

医生也询问可能病因的症状，和已知是眼睛疾病风险因素的疾病（例如高血压、糖尿病、HIV感染或AIDS、镰状细胞病）。

全部需要的可能是眼睛检查。

检查视敏度（视觉锐度）是第一步。理想情况下，人站立在距离张贴或投影在墙上的标准视力表（斯内伦视力表）约 20 英尺（6 米）处检查视敏度。如果不能进行这项检查，使用距离眼睛约 14 英寸（36 厘米）的近视力表测量近视敏度。每只眼单独测量，另一只眼闭上。如果患者佩戴眼镜，则用患者自己的眼镜测量视敏度。有时医生让人看一个有针孔的设备。此设备通常能几乎完全校正屈光不正，但不能校正其他原因造成的视力模糊。

眼睛检查也很重要。医生使用检眼镜（一个带有放大镜的灯，光照射进眼睛后部）、裂隙灯（一个可让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）或同时使用检眼镜和裂隙灯仔细检查整只眼睛。检眼镜检查中通常使用眼药水散瞳。测量眼睛内部压力（眼内压）（称为眼压测量法）。

症状和眼睛检查中的发现通常帮助表明病因。例如，如果使用矫正镜片或针孔眼镜时视敏度恢复且其余眼科检查结果正常，则视物模糊的病因通常是单纯的屈光不正。

在突发急症的患者中，远视症状可能更明显，甚至见于 40 岁左右、以前从未需要佩戴矫正镜片阅读的人。先前未被诊断的远视是住院患者视力模糊的常见原因。