提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

颞骨骨折

作者：Sam P. Most, MD, Stanford University Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
浏览专业版

通常由头部受到击打引起颞骨（包含部分耳道中耳内耳的颅骨）骨折。

  • 颞骨骨折可能导致面瘫、听力丧失、耳后瘀伤，及耳道流血。

  • 医生使用计算机断层扫描（CT）诊断颞骨骨折。

  • 根据骨折导致症状，治疗上有时选择外科手术。

颞骨骨折可导致中耳和内耳多种损伤。损伤包括鼓膜破裂及听小骨（连接鼓膜和内耳的小骨链）、耳蜗（听觉器官）、前庭器官（内耳平衡器官）或面部肌肉控制神经（面神经）损伤。

颞骨

颞骨位于颅骨侧方和颅底。它包围并保护耳道、中耳和内耳。

颞骨骨折的症状

患者会感觉疼痛，通常会有

  • 耳朵出血

  • 鼓膜后出血

  • 耳后皮肤擦伤

其他症状和并发症取决于骨折的确切部位。

有些患者因骨折出现单侧的面瘫。伤后可能立即发生面瘫也可能一段时间后发生，其程度可轻可重。

另一个症状是严重的听力丧失。听力丧失可能是由于连接鼓膜和内耳的 3 块小骨（称为听小骨）受损所致，也可能是耳蜗或通往耳蜗的神经受损所致。

如果前庭器官受损，患者会感到周围环境在旋转（眩晕），或出现平衡障碍。

有时，包绕大脑及脊髓的液体（脑脊液）会通过骨折渗漏出来，从耳朵或鼻子流出清亮液体。这种液体的渗漏提示脑部可能由外耳道的细菌导致严重感染。

颞骨骨折的诊断

  • 计算机断层扫描 (CT)

  • 测试面部神经和听力损伤情况

诊断依靠 CT

医生需要检查患者听力及是否面部麻痹。如果发现问题，通常需要更进一步检查，例如听力专科医生进行详尽听力测试或者针对控制面部活动的神经进行电诊断检查。

颞骨骨折的治疗

  • 视需要治疗症状

仅当骨折导致问题时才必须治疗。

面瘫的治疗

当即刻出现的严重面瘫需外科手术治疗。如果面瘫症状轻或延迟出现，通常建议口服皮质类固醇。

听力损失的治疗

如果听力丧失源于听小骨损伤，需行听小骨修复手术。听力丧失因耳蜗或者其神经损伤导致，失聪通常是永久性的。

眩晕的治疗

如果导致眩晕的损伤无法通过手术修复，服用苯二氮卓类（通常用于治疗焦虑症的药物）可能会得到一些缓解。患者有时可进行一系列被称为作前庭康复的训练，来代偿恢复眩晕所导致的症状（平衡失调）。

脑脊液漏的治疗

脑脊液漏的患者应该住院治疗。如果脑脊液漏无法在几天之内自行消失，可能需要手术或下背部脊髓穿刺引流（腰椎引流）防止感染。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。