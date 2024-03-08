通常由头部受到击打引起颞骨（包含部分耳道、中耳、内耳的颅骨）骨折。
颞骨骨折可能导致面瘫、听力丧失、耳后瘀伤，及耳道流血。
医生使用计算机断层扫描（CT）诊断颞骨骨折。
根据骨折导致症状，治疗上有时选择外科手术。
颞骨骨折可导致中耳和内耳多种损伤。损伤包括鼓膜破裂及听小骨（连接鼓膜和内耳的小骨链）、耳蜗（听觉器官）、前庭器官（内耳平衡器官）或面部肌肉控制神经（面神经）损伤。
颞骨
颞骨位于颅骨侧方和颅底。它包围并保护耳道、中耳和内耳。
颞骨骨折的症状
患者会感觉疼痛，通常会有
耳朵出血
鼓膜后出血
耳后皮肤擦伤
其他症状和并发症取决于骨折的确切部位。
有些患者因骨折出现单侧的面瘫。伤后可能立即发生面瘫也可能一段时间后发生，其程度可轻可重。
另一个症状是严重的听力丧失。听力丧失可能是由于连接鼓膜和内耳的 3 块小骨（称为听小骨）受损所致，也可能是耳蜗或通往耳蜗的神经受损所致。
如果前庭器官受损，患者会感到周围环境在旋转（眩晕），或出现平衡障碍。
有时，包绕大脑及脊髓的液体（脑脊液）会通过骨折渗漏出来，从耳朵或鼻子流出清亮液体。这种液体的渗漏提示脑部可能由外耳道的细菌导致严重感染。
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颞骨骨折的诊断
颞骨骨折的治疗
视需要治疗症状
仅当骨折导致问题时才必须治疗。
面瘫的治疗
当即刻出现的严重面瘫需外科手术治疗。如果面瘫症状轻或延迟出现，通常建议口服皮质类固醇。
听力损失的治疗
如果听力丧失源于听小骨损伤，需行听小骨修复手术。听力丧失因耳蜗或者其神经损伤导致，失聪通常是永久性的。
眩晕的治疗
如果导致眩晕的损伤无法通过手术修复，服用苯二氮卓类（通常用于治疗焦虑症的药物）可能会得到一些缓解。患者有时可进行一系列被称为作前庭康复的训练，来代偿恢复眩晕所导致的症状（平衡失调）。
脑脊液漏的治疗
脑脊液漏的患者应该住院治疗。如果脑脊液漏无法在几天之内自行消失，可能需要手术或下背部脊髓穿刺引流（腰椎引流）防止感染。