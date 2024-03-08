患者会感觉疼痛，通常会有

耳朵出血

鼓膜后出血

耳后皮肤擦伤

其他症状和并发症取决于骨折的确切部位。

有些患者因骨折出现单侧的面瘫。伤后可能立即发生面瘫也可能一段时间后发生，其程度可轻可重。

另一个症状是严重的听力丧失。听力丧失可能是由于连接鼓膜和内耳的 3 块小骨（称为听小骨）受损所致，也可能是耳蜗或通往耳蜗的神经受损所致。

如果前庭器官受损，患者会感到周围环境在旋转（眩晕），或出现平衡障碍。

有时，包绕大脑及脊髓的液体（脑脊液）会通过骨折渗漏出来，从耳朵或鼻子流出清亮液体。这种液体的渗漏提示脑部可能由外耳道的细菌导致严重感染。