组织的割伤或撕裂（裂伤）、刮伤（擦伤）和穿刺伤均可由咬伤或其他机制导致。非咬伤引起的较轻的创伤，常常很快就会愈合。但是，某些创伤可以引起大出血。

一些创伤可合并深部组织结构如神经、肌腱和血管损伤。一些创伤可引起感染。穿刺伤的伤口内可能残留异物（如木屑、玻璃碎片、衣服碎片等）。

大多数皮肤表浅的切割伤很少引起大出血，出血也常可以自行停止。手部和头皮的切割伤以及动脉或大静脉的切割伤常可能引起大出血。

你知道吗……

若伤口沾染污垢或细菌可引起感染。尽管任何创伤都有可能发生感染，感染尤其可能发生于较深刮伤处，会将污物磨入皮肤；穿刺伤（尤其是动物咬伤或人咬伤引起的）也会把污物带到皮下较深的部位。留在伤口内的异物通常会引起感染。污染物在伤口内存留的时间越长，就越容易引起感染。

创伤初期常会有疼痛感，但一天以后疼痛就可能减轻。如果神经或肌腱被割伤，身体受伤的部位可能完全不能活动。有些神经的损伤可以导致无力或瘫痪、感觉丧失以及麻痹。如果有异物留在创口内，靠近异物的部位常常会有触痛。

受伤一些天后，疼痛又开始加重，可能是感染的第一个信号。接着，感染的伤口可能出现红肿并渗出脓液。还可能出现发热。

坏死性皮肤感染是迅速进展的感染，即使在皮肤伤口很小时也会发生威胁生命和肢体的感染。