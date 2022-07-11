组织的割伤或撕裂（裂伤）、刮伤（擦伤）和穿刺伤均可由咬伤或其他机制导致。非咬伤引起的较轻的创伤，常常很快就会愈合。但是，某些创伤可以引起大出血。
一些创伤可合并深部组织结构如神经、肌腱和血管损伤。一些创伤可引起感染。穿刺伤的伤口内可能残留异物（如木屑、玻璃碎片、衣服碎片等）。
大多数皮肤表浅的切割伤很少引起大出血，出血也常可以自行停止。手部和头皮的切割伤以及动脉或大静脉的切割伤常可能引起大出血。
你知道吗……
若伤口沾染污垢或细菌可引起感染。尽管任何创伤都有可能发生感染，感染尤其可能发生于较深刮伤处，会将污物磨入皮肤；穿刺伤（尤其是动物咬伤或人咬伤引起的）也会把污物带到皮下较深的部位。留在伤口内的异物通常会引起感染。污染物在伤口内存留的时间越长，就越容易引起感染。
创伤初期常会有疼痛感，但一天以后疼痛就可能减轻。如果神经或肌腱被割伤，身体受伤的部位可能完全不能活动。有些神经的损伤可以导致无力或瘫痪、感觉丧失以及麻痹。如果有异物留在创口内，靠近异物的部位常常会有触痛。
受伤一些天后，疼痛又开始加重，可能是感染的第一个信号。接着，感染的伤口可能出现红肿并渗出脓液。还可能出现发热。
坏死性皮肤感染是迅速进展的感染，即使在皮肤伤口很小时也会发生威胁生命和肢体的感染。
急救处理
切割伤的处理，第一步是止血。可见的出血可用手指或手紧紧的压住出血部位，至少5分钟，几乎都可以止血。应尽可能使出血部位处于高于心脏平面的位置，如把伤肢抬高。如果是手臂或腿部出血，并且施加压力后继续出血，任何接受过使用止血带培训的人都可以使用止血带。这通常仅在严重损伤（例如枪伤、深部刺伤、大面积深切口或截肢）时才需要。止血带只能用到医生对患者进行评估和治疗时为止。（请参见 Stop the Bleed.org 了解有关止血带使用的更多信息。）
为预防感染，应清洗伤口并清除所有污垢和微粒。大的可见颗粒可以拿掉。较小的不可见的污垢和微粒用温和肥皂和自来水冲洗掉。温度较低的水可使血管收缩，有助于减缓出血。冲洗后仍留下的污垢和微粒可用水压更高的温热自来水冲洗。不推荐使用更刺激的溶液，比如酒精、碘酒和过氧化氢。这类溶液可能损伤组织，影响愈合功能。
深的创伤需要擦洗。如果伤口很小，可用市售的创可贴包扎。较深、较大的切割伤常常需要手术缝合。清创后，必要时可使用抗生素软膏涂敷，绷带包扎。
下列情况需要请求医疗救助：
切口长度大于 0.75 厘米左右、切口在面部、切口较深或切口边缘裂开
出血不能自行停止，或经按压几分钟后仍不能止血
出现神经或肌腱损伤的症状，如出现感觉丧失、运动障碍或麻木
较深的擦刮伤，伤口内的污物很难清除
穿刺伤，特别是创口内可能有异物
受伤者在过去 5 年中未接种过破伤风疫苗
所有伤口，无论在家治疗还是由医师治疗，在治疗后最初几天都应观察伤口有无感染症状（发红加重、压痛、发热或流脓）。如果出现感染的症状应在几小时内去就诊。
小的伤口大多在几天内就可以愈合。