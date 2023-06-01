已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 9月 2023

坏死性皮肤感染，包括坏死性蜂窝织炎和坏死性筋膜炎，是严重的蜂窝织炎。这些感染导致感染皮肤和组织死亡（坏死）。

被感染皮肤会发红，摸起来发热，会有肿胀，在皮下形成气泡。

患者通常会感到剧烈疼痛，感觉非常不适，有高热。

诊断基于医生的评估、X 线检查和实验室检查。

治疗包括去除坏死皮肤和组织，有时可能需要大范围的手术并静脉注射抗生素。

（另见皮肤细菌感染概述。）

大多数皮肤感染不会导致皮肤和附近组织死亡。但有时，细菌感染会导致感染部位的小血管出现凝固。这种凝固会导致这些血管供养的组织死于缺乏血供。组织死亡被称为坏死。通过血流穿行的身体免疫防御（如白细胞和抗体）可能不再能到达这个部位，因此感染会迅速扩散，可能难以控制。即便经过适当的治疗，患者也可能会发生死亡。

某些坏死性皮肤感染会沿覆盖肌肉的结缔组织（筋膜）表面扩散到皮肤深部，称为坏死性筋膜炎。其他坏死性皮肤感染会扩散到皮肤外层，称为坏死性蜂窝织炎。链球菌和梭状芽孢杆菌等多种不同的细菌会导致坏死性皮肤感染，但在很多人中，这种感染是混合细菌导致的。尤其是，链球菌引起的坏死性皮肤感染被外行媒体称为“食肉病”，但它与其他的区别很小。气性坏疽（也称为梭状芽胞杆菌性肌坏死）是一种坏死性皮肤感染，累及肌肉和周围组织，通常由梭状芽胞杆菌引起。

某些坏死性皮肤感染起源于穿刺伤或撕裂，尤其是沾染尘土和残渣的伤口。其他感染则始于手术切口，或甚至是健康皮肤。有时，憩室炎、肠穿孔或肠道肿瘤患者会发生腹壁、生殖器部位或大腿坏死性感染。在某些细菌逃离肠道并扩散到皮肤时，会发生这些感染。细菌可能起初在腹腔内形成脓肿（脓包），直接向外扩散到皮肤，或通过血流扩散到皮肤和其他器官。糖尿病患者发生坏死性皮肤感染的风险尤其高。

坏死性皮肤感染的症状 坏死性皮肤感染开始时的症状常与常见皮肤感染蜂窝织炎一样。皮肤可能起初看起来苍白，但很快变红或变成青铜色，摸起来发热且肿胀。疼痛强烈。 随后，皮肤转为紫色，常常伴随充满液体的大疱，疱液为棕色，水样并有时伴有恶臭。这些水疱的液体呈棕色，含水，有时有臭味。皮肤死亡部位变黑（坏疽）。 某些类型的坏死性皮肤感染（包括梭状芽胞杆菌和混合菌引起的感染）会产生气体。皮下气体形成气泡，有时在水疱里形成气泡，导致按压皮肤时感觉有噼啪响声。起初，感染部位极其疼痛，但随着皮肤死亡，神经不再工作，这个部位便会失去感觉。随着感染恶化，可能会累及肌肉。 患者通常感觉非常难受，有高热、心率加快、精神衰退（从意识模糊到失去意识）。由于细菌分泌的毒素和身体对感染的反应（脓毒症休克），血压可能下降。患者可能会发生中毒性休克综合征。 坏死性筋膜炎 隐藏详情 此图片显示了由链球菌引起的一种危及生命的腰背部皮肤感染。 © Springer Science+Business Media

坏死性皮肤感染的诊断 医师的评估

实验室检查 医生根据外观（尤其是皮下有气泡）来做出坏死性皮肤感染的诊断。X 线检查也可能显示皮下气体。 血液检查一般会显示白细胞数量升高（白细胞增多）。通过对血液或组织样本进行实验室分析（培养），即可鉴定导致感染的具体细菌。但医生在得到实验室检查结果之前就会开始治疗。

坏死性皮肤感染的治疗 手术切除死亡组织

抗生素

如有必要，截肢 坏死性筋膜炎和气性坏疽的治疗是手术切除坏死组织加静脉给予抗生素。通常必须切除大量皮肤、组织和肌肉，在某些病例中，受累手臂或腿可能必须截掉（截肢）。 患者在手术前后可能需要大量静脉补液。 同时发生中毒性休克综合征的患者可静脉注射免疫球蛋白。