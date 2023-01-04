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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脊柱压缩性骨折

（脊椎骨折）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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脊柱指的是您的脊梁骨。它由很多小骨像砖块一样堆叠而成。

什么是脊柱压缩性骨折？

压缩某物时会将其压扁。如果您用力压缩某物，它可能会破裂。因此，脊柱压缩性骨折是指脊柱的某块骨头被压扁并破裂。

  • 脊柱压缩性骨折通常发生在中下背部

  • 通常它们会在老年人中发生，尤其是脊梁骨因骨质疏松症或癌症而变得脆弱的人

  • 当脊梁骨变得脆弱时，它就不能承受太大的力，这样会导致压缩性骨折

  • 您可能不记得自己受伤

  • 通常，您会感到背疼，但您也可能一点都不疼

什么会导致脊柱压缩性骨折？

常见原因：

  • 抬东西

  • 坠落，尤其是如果您双脚着地，这会对您的脊柱施加压力，并且还会导致脚跟骨折

在相对少见的情况下，车祸或枪伤等严重受伤会导致压缩性骨折。

如果您有以下情况，则风险也会更高：

如果您存在高风险，则绊倒、扭伤或掉下床都会导致压缩性骨折。您可能甚至不知道导致骨折的原因。

压缩性骨折有哪些症状？

如果您的压缩性骨折是骨质疏松症导致的，您可能不会出现疼痛或症状。损伤导致的骨折通常会出现疼痛。如果您有症状，可能包括：

  • 背部呈现圆弧或难以站直

  • 背痛，尤其在拍背时

  • 肌肉痉挛

医生如何判断我是否有压缩性骨折？

医师会做：

为了检查您是否有骨质疏松症，医生可能行 DXA 扫描，这是一种检查您骨密度的快速无痛测试。

医生如何治疗脊柱压缩性骨折？

医生会通过以下方法治疗脊柱压缩性骨折：

  • 止痛药

  • 有时使用背部支具

  • 有时，卧床休息

  • 有时，往您的后背注入骨水泥，以增强您的脊柱或改善姿势

如果您有骨质疏松症，医生希望能预防更多骨折，因此他们会通过以下方式给您提供治疗：

  • 防止您的骨头变脆弱或密度变低的药物

医生还可能建议采用物理治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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