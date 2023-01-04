常见原因：

抬东西

坠落，尤其是如果您双脚着地，这会对您的脊柱施加压力，并且还会导致脚跟骨折

在相对少见的情况下，车祸或枪伤等严重受伤会导致压缩性骨折。

如果您有以下情况，则风险也会更高：

骨质疏松症

癌症已扩散到脊柱

如果您存在高风险，则绊倒、扭伤或掉下床都会导致压缩性骨折。您可能甚至不知道导致骨折的原因。