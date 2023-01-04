脊柱指的是您的脊梁骨。它由很多小骨像砖块一样堆叠而成。
什么是脊柱压缩性骨折？
压缩某物时会将其压扁。如果您用力压缩某物，它可能会破裂。因此，脊柱压缩性骨折是指脊柱的某块骨头被压扁并破裂。
脊柱压缩性骨折通常发生在中下背部
通常它们会在老年人中发生，尤其是脊梁骨因骨质疏松症或癌症而变得脆弱的人
当脊梁骨变得脆弱时，它就不能承受太大的力，这样会导致压缩性骨折
您可能不记得自己受伤
通常，您会感到背疼，但您也可能一点都不疼
脊柱压缩性骨折
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什么会导致脊柱压缩性骨折？
压缩性骨折有哪些症状？
如果您的压缩性骨折是骨质疏松症导致的，您可能不会出现疼痛或症状。损伤导致的骨折通常会出现疼痛。如果您有症状，可能包括：
背部呈现圆弧或难以站直
背痛，尤其在拍背时
肌肉痉挛
医生如何判断我是否有压缩性骨折？
医生如何治疗脊柱压缩性骨折？
医生会通过以下方法治疗脊柱压缩性骨折：
止痛药
有时使用背部支具
有时，卧床休息
有时，往您的后背注入骨水泥，以增强您的脊柱或改善姿势
如果您有骨质疏松症，医生希望能预防更多骨折，因此他们会通过以下方式给您提供治疗：
防止您的骨头变脆弱或密度变低的药物
医生还可能建议采用物理治疗。