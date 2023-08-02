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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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局部脑功能不全

作者：Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
已审核/已修订 8月 2023
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因为脑的不同区域控制特定的功能，脑损伤的位置决定了导致的功能不全的类型。

脑的不同部位

由于两侧（大脑半球）的功能并不一致，因此哪一侧的脑受损也非常重要。某些功能是由特定的脑半球完成的。例如一侧躯体的运动和感觉是由对侧的脑半球控制。其他功能主要由一个半球执行，据说该半球占主导地位，而另一个半球则不占主导地位。例如，大多数人的左半球主要控制语言。此特征称作左脑半球语言优势。仅一侧脑半球损伤便可导致完全丧失这些功能。

但大多数功能（如记忆）需要两侧脑半球的多个区域协调完成。如果这些功能完全丧失，两侧脑半球一定都有损伤。

特定形式的脑功能不全可能与损伤的脑部区域有关。

通常医生通过对病人进行查体，来对脑功能不全的类型做出诊断。他们通过提问一些问题来评估病人脑部特殊区域的功能情况。而CT和MRI等检查手段常用于病因学的探讨。

额叶损伤

额叶的功能有：

  • 发起许多行动

  • 控制后天习得的运动技巧，如书写、演奏、系鞋带等

  • 控制复杂的智能活动，如语言、思考、集中精神、解决问题、计划未来等

  • 控制面部表情、手和手臂的姿势

  • 使表情、姿势与情绪和感受相协调

总的来说，额叶损害将导致患者解决问题、计划和采取行动的能力丧失，例如穿越街道或回答复杂问题的能力缺失。但额叶不同部位的损害所导致的脑功能损害类型不同。

额叶后部（控制自主活动）受损将导致无力或瘫痪。由于一侧脑半球主要控制其对侧躯体的活动，因此左侧半球的损害将导致右侧肢体肌无力，反之亦然。

如果额叶中部损伤，人们可能会变得冷漠、注意力不集中和无动力。他们的思维变慢，回答问题时非常缓慢。

如果左额叶的中后区域（布洛卡区）损伤，患者可能出现言语表达困难，称为 布洛卡（表达性）失语症

如果额叶前部损伤，可能会发生以下情况：

  • 难以暂时保存可用于处理的信息(称为工作记忆)

  • 言语的流畅性欠佳

  • 冷漠（缺乏情感、兴趣和关心）

  • 注意力差

  • 对问题的反应迟钝

  • 明显缺乏自制力，包括有不当的社会行为

缺乏自制力的患者可能有不合时宜的欣快感或抑郁感，可能过于喜好争辩或过于被动，甚至粗俗。他们可能不考虑自己的行为结果。他们也可能重复讲话。有些人随着年龄的增长或痴呆症的发展会出现类似的症状。这些症状可能是额叶退化造成的。

脑特定区域受损

脑的不同区域控制不同的功能。因此，脑部损害的部位决定哪种功能会丧失。

顶叶损伤

顶叶的功能有：

  • 解释来自其他身体部位的感觉信息

  • 将形状、质地或重量等信息整合为知觉

  • 影响数学技巧及语言理解

  • 存储空间记忆，使人们能够进行空间定位（知道他们在哪里）并保持方向感（知道他们要去哪里）

  • 处理有助于人们确定躯体位置的信息

某些功能更倾向于由顶叶之一(通常是左侧)控制。当它控制语言时，它被认为是主要的脑叶。另一侧脑叶（非主导作用）具有其他功能，例如使人们能够意识到身体与周围空间的关系。

顶叶前部受损会导致身体另一侧麻木和感觉受损。患者对感觉的定位及其类型（疼痛、热、冷或振动）的分辨发生困难。患者可能难以通过触摸（即通过其纹理和形状）来识别物体。

如果中部受损，患者无法分辨左右（称作左右失认症），并出现计算和书写问题。他们也可能出现自身部位感知问题（称作本体感觉）。

如果非主导(通常是右侧)顶叶受损，患者可能无法做简单的熟练工作，例如梳头或穿衣——称为失用症。他们也可能难以理解物体在空间中的相互关系。因此，可能出现绘画和构建困难，并可能在邻近地区迷路。这些人也可能忽视他们疾病的严重性，或者否认它的存在。他们可能忽略身体与脑损伤相对的一侧(通常是左侧)。

颞叶损伤

颞叶的功能有：

  • 形成记忆和情感

  • 将瞬间记忆转化为短期和远期记忆

  • 远期记忆的储存和再提取

  • 理解声音和图像，使人们能够识别其他人和物体，并整合听觉和言语

大多数人是左颞叶部分控制语言理解。如果这一部分受损，对单词的记忆和理解语言的能力也会受到严重损害——这种损害被称为韦尼克（感觉性）失语症(见表测试失语症患者)。

如果某些右颞叶区域损伤，声音和音乐记忆功能可能损伤。因此，患者可能出现唱歌困难。

枕叶损伤

枕叶是处理视觉信息的主要中枢。

枕叶的功能有：

  • 支配视觉

  • 形成视觉记忆

  • 将视觉感知与相邻的顶叶提供的空间信息相结合

如果双侧枕叶受损，即使眼睛本身功能正常，患者也不能通过视觉识别物体。此疾病称作皮质盲。有些皮质盲患者不知道自己看不见。相反，他们经常对他们所看到的进行描述(称为虚构)。这种疾病叫做安东综合症。

与枕叶有关的癫痫发作可导致幻觉，影响视力。例如，患者可能在看向某一方向时，能看见彩线。

边缘叶损伤

边缘叶包括位于大脑深处的结构和邻近叶的一些部分，例如颞叶。这些结构具有以下功能：

  • 接收并整合来自脑部多个区域的信息，使人们能够体验和表达情感

  • 帮助形成和提取记忆

  • 帮助人们将记忆与记忆形成时的情感联系起来

影响边缘叶的损伤通常会导致各种问题。

边缘叶颞叶区域损伤引起的癫痫发作 通常仅持续几分钟。起初，人们可能无法控制自己的感觉或清楚地思考。或者，他们可能闻到不存在的难闻气味(一种幻觉)。他们可能显得神志不清，对周围环境无知觉知，并自动运动，如反复吞咽或捏住嘴唇。在癫痫发作期间，一些人会出现性格变化，例如无幽默感、极端虔诚和强迫性。患者还可能有巨大的书写冲动。

其他位置

脑的许多功能是由脑的多个区域（工作网络）共同完成，并非只由某一个区域执行。这些网络的损害可导致以下情况：

  • 失认症（是指不能通过一个或多个感官识别物体）

  • 遗忘症（完全或部分丧失回忆经历或事件的能力）

  • 失语症（部分或完全丧失表达或理解口语或书面语言的能力）

  • 失用症（不能执行平常需要记住模式或按顺序完成的活动）

构音障碍（丧失正常发音能力）可能是由脑或脑神经区域的损伤或连接这些区域的神经纤维的损伤引起的，所述脑或脑神经控制产生语音的肌肉。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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