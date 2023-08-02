因为脑的不同区域控制特定的功能，脑损伤的位置决定了导致的功能不全的类型。

脑的不同部位

由于两侧（大脑半球）的功能并不一致，因此哪一侧的脑受损也非常重要。某些功能是由特定的脑半球完成的。例如一侧躯体的运动和感觉是由对侧的脑半球控制。其他功能主要由一个半球执行，据说该半球占主导地位，而另一个半球则不占主导地位。例如，大多数人的左半球主要控制语言。此特征称作左脑半球语言优势。仅一侧脑半球损伤便可导致完全丧失这些功能。

但大多数功能（如记忆）需要两侧脑半球的多个区域协调完成。如果这些功能完全丧失，两侧脑半球一定都有损伤。

特定形式的脑功能不全可能与损伤的脑部区域有关。

通常医生通过对病人进行查体，来对脑功能不全的类型做出诊断。他们通过提问一些问题来评估病人脑部特殊区域的功能情况。而CT和MRI等检查手段常用于病因学的探讨。

额叶损伤 额叶的功能有： 发起许多行动

控制后天习得的运动技巧，如书写、演奏、系鞋带等

控制复杂的智能活动，如语言、思考、集中精神、解决问题、计划未来等

控制面部表情、手和手臂的姿势

使表情、姿势与情绪和感受相协调 总的来说，额叶损害将导致患者解决问题、计划和采取行动的能力丧失，例如穿越街道或回答复杂问题的能力缺失。但额叶不同部位的损害所导致的脑功能损害类型不同。 额叶后部（控制自主活动）受损将导致无力或瘫痪。由于一侧脑半球主要控制其对侧躯体的活动，因此左侧半球的损害将导致右侧肢体肌无力，反之亦然。 如果额叶中部损伤，人们可能会变得冷漠、注意力不集中和无动力。他们的思维变慢，回答问题时非常缓慢。 如果左额叶的中后区域（布洛卡区）损伤，患者可能出现言语表达困难，称为 布洛卡（表达性）失语症。 如果额叶前部损伤，可能会发生以下情况： 难以暂时保存可用于处理的信息(称为工作记忆)

言语的流畅性欠佳

冷漠（缺乏情感、兴趣和关心）

注意力差

对问题的反应迟钝

明显缺乏自制力，包括有不当的社会行为 缺乏自制力的患者可能有不合时宜的欣快感或抑郁感，可能过于喜好争辩或过于被动，甚至粗俗。他们可能不考虑自己的行为结果。他们也可能重复讲话。有些人随着年龄的增长或痴呆症的发展会出现类似的症状。这些症状可能是额叶退化造成的。 脑特定区域受损

顶叶损伤 顶叶的功能有： 解释来自其他身体部位的感觉信息

将形状、质地或重量等信息整合为知觉

影响数学技巧及语言理解

存储空间记忆，使人们能够进行空间定位（知道他们在哪里）并保持方向感（知道他们要去哪里）

处理有助于人们确定躯体位置的信息 某些功能更倾向于由顶叶之一(通常是左侧)控制。当它控制语言时，它被认为是主要的脑叶。另一侧脑叶（非主导作用）具有其他功能，例如使人们能够意识到身体与周围空间的关系。 顶叶前部受损会导致身体另一侧麻木和感觉受损。患者对感觉的定位及其类型（疼痛、热、冷或振动）的分辨发生困难。患者可能难以通过触摸（即通过其纹理和形状）来识别物体。 如果中部受损，患者无法分辨左右（称作左右失认症），并出现计算和书写问题。他们也可能出现自身部位感知问题（称作本体感觉）。 如果非主导(通常是右侧)顶叶受损，患者可能无法做简单的熟练工作，例如梳头或穿衣——称为失用症。他们也可能难以理解物体在空间中的相互关系。因此，可能出现绘画和构建困难，并可能在邻近地区迷路。这些人也可能忽视他们疾病的严重性，或者否认它的存在。他们可能忽略身体与脑损伤相对的一侧(通常是左侧)。

颞叶损伤 颞叶的功能有： 形成记忆和情感

将瞬间记忆转化为短期和远期记忆

远期记忆的储存和再提取

理解声音和图像，使人们能够识别其他人和物体，并整合听觉和言语 大多数人是左颞叶部分控制语言理解。如果这一部分受损，对单词的记忆和理解语言的能力也会受到严重损害——这种损害被称为韦尼克（感觉性）失语症(见表测试失语症患者)。 如果某些右颞叶区域损伤，声音和音乐记忆功能可能损伤。因此，患者可能出现唱歌困难。

枕叶损伤 枕叶是处理视觉信息的主要中枢。 枕叶的功能有： 支配视觉

形成视觉记忆

将视觉感知与相邻的顶叶提供的空间信息相结合 如果双侧枕叶受损，即使眼睛本身功能正常，患者也不能通过视觉识别物体。此疾病称作皮质盲。有些皮质盲患者不知道自己看不见。相反，他们经常对他们所看到的进行描述(称为虚构)。这种疾病叫做安东综合症。 与枕叶有关的癫痫发作可导致幻觉，影响视力。例如，患者可能在看向某一方向时，能看见彩线。

边缘叶损伤 该边缘叶包括位于大脑深处的结构和邻近叶的一些部分，例如颞叶。这些结构具有以下功能： 接收并整合来自脑部多个区域的信息，使人们能够体验和表达情感

帮助形成和提取记忆

帮助人们将记忆与记忆形成时的情感联系起来 影响边缘叶的损伤通常会导致各种问题。 边缘叶颞叶区域损伤引起的癫痫发作 通常仅持续几分钟。起初，人们可能无法控制自己的感觉或清楚地思考。或者，他们可能闻到不存在的难闻气味(一种幻觉)。他们可能显得神志不清，对周围环境无知觉知，并自动运动，如反复吞咽或捏住嘴唇。在癫痫发作期间，一些人会出现性格变化，例如无幽默感、极端虔诚和强迫性。患者还可能有巨大的书写冲动。