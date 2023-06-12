脑内出血是指脑内发生的出血。
长期高血压是造成脑出血的常见病因。
首发症状通常是严重头疼。
诊断主要依据影像学检查结果。
治疗可能包括管理可导致出血的问题（如降低过高的血压），罕见情况下可手术清除积血。
脑内出血大约占所有中风的10%，出血性中风的死亡率却远远高于所有中风的死亡率。在 60 岁以上的患者中，脑内出血较蛛网膜下腔出血（脑周围结构而不是脑内出血）更常见。
爆发和破裂：出血性卒中的病因
当脑血管存在异常、变得薄弱、或血压过高时，可发生出血性卒中。发生出血性中风时，出血可发生于脑实质内（脑出血）。出血也可能发生在覆盖脑部的内层和中间层组织之间（在蛛网膜下腔），称为蛛网膜下腔出血。
脑内出血的原因
脑内出血的症状
脑内出血一般突然起病，通常是在人活动期间。严重头痛很常见。但是，老年人的头痛可能是轻度的，也可能没有头痛。
许多人在脑出血时会失去意识，通常在几秒钟或几分钟内。或者患者可能变得不太了解他们的周围环境，也不太能够理解、记忆和清晰地思考。恶心、呕吐和癫痫很常见。
如果出血很小，意识可能不会受到影响，头痛或恶心可能很轻微或不存在。
但是，随着出血的扩大，表明脑部功能障碍的症状会突然出现并持续恶化。
通常脑出血症状（如肢体无力、麻木、瘫痪等）局限于一侧肢体。患者可能无法说话或意识模糊。视力可能损害或丧失。一只或两只眼球可能无法向某些方向运动。因此，眼球可能朝向不同。
大出血会使颅内压增高。有时，压力增加会向下推动脑部，迫使脑组织穿过将脑分成多个脑室的较硬结构。结果导致一种称为疝的严重问题。它可能会压迫脑干（连接脑部和脊髓）中控制意识和呼吸的区域。脑疝可导致意识丧失、昏迷、呼吸不规则和死亡。
另一个严重问题是脑积水。当脑室内脑脊液（围绕脑和脊髓的液体）流出受阻时，就会发生脑积水。脑脊液在脑内积聚，并对脑部施加更多压力。脑积水也可造成脑出血的症状，例如头痛、昏昏欲睡、意识模糊、恶心及呕吐，也可增加昏迷及死亡的风险。
在大约一半的人中，大出血几天内便可致命。幸存者会逐渐恢复意识，而出血引起的问题通常随着血液被吸收而逐渐减轻。有些人很少出现问题，因为出血对脑组织的破坏性比血供不足小。
脑内出血的诊断
计算机断层扫描或磁共振成像
检测血糖的血液化验
血液化验以确定血液是否正常凝结
通过症状及体格检查常可做出脑内出血的诊断。
应立即测量血糖水平，因为低血糖会导致类似中风的症状。
验血也用来测量血小板(有助于凝血)的数量，并确定凝血需要多长时间。血小板数量（血小板计数）低会增加出血的风险。血液凝固可能受到华法林剂量过高、肝功能衰竭或其他疾病的影响。
立即进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)以确认诊断。上述两项检查均可帮助医生鉴别出血性或缺血性中风。上述检查还可提示受累脑组织的大小，以及脑部其他区域的压力是否有升高。
医生有时会进行CT 血管造影（将造影剂注入静脉后进行 CT 检查）以确定出血是否由血管特定异常引起，例如动脉瘤或动静脉畸形。
脑内出血的治疗
根据需要采取监测和支持治疗
控制风险因素
有时进行帮助血凝的治疗
有时需要外科手术去除积血
脑出血患者通常住进重症监护病房(ICU)。在那里，可以对他们进行监控，根据需要提供重要功能(如呼吸)的支持，并对出现的任何问题进行治疗。
脑出血的治疗与缺血性中风有很大不同。抗凝药物（肝素、华法林）、溶栓药物及抗血小板药物（如阿司匹林）由于可加重出血，不能使用。
如果患者出血前使用过抗凝药物，应使用促进凝血的药物，如
维生素K，常静脉使用
输注血小板
输注已去除血小板及血细胞的血液（冰冻血浆）
包含凝血因子及其他可帮助凝血的蛋白质（浓缩凝血酶原复合物）溶液
高血压仅在极高时才进行治疗。对于因出血而导致缺血的部分脑组织，血压降得太快或太多，可能会减少这部分脑组织的供血。随后，缺血可能会导致这些脑组织中风（缺血性中风）。
清除积血和减轻颅骨内压力的手术很少进行，因为手术本身会损伤脑部。此外，清除积血可诱发更多出血，造成脑组织进一步损害并导致更严重的残疾。然而，如果小脑(脑部中帮助协调身体运动的部位)有大量出血，这种手术可能会挽救生命。
如果存在脑积水，外科医生可将引流管（称为脑室外引流管）置入脑部，以迅速降低颅骨内的压力。这个操作可以挽救生命。将引流细管放入大脑，脑内的液体将排入脑外的收集袋。
癫痫发作患者可使用抗癫痫药物治疗。
脑内出血的预后
出血性中风比缺血性中风更致命。出血常大量而且严重，尤其是长期高血压患者。大约一半的大出血患者会在几周内死亡。随着时间推移，幸存患者通常能恢复意识及某些脑功能。但大多数不能恢复所有丧失的脑功能。
当出血量少时，患者往往比缺血性中风患者恢复得更好。出血对脑组织的破坏性小于缺氧，正如缺血性中风所发生的那样。
脑积水会增加不良结局的风险。