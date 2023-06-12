脑内出血一般突然起病，通常是在人活动期间。严重头痛很常见。但是，老年人的头痛可能是轻度的，也可能没有头痛。

许多人在脑出血时会失去意识，通常在几秒钟或几分钟内。或者患者可能变得不太了解他们的周围环境，也不太能够理解、记忆和清晰地思考。恶心、呕吐和癫痫很常见。

如果出血很小，意识可能不会受到影响，头痛或恶心可能很轻微或不存在。

但是，随着出血的扩大，表明脑部功能障碍的症状会突然出现并持续恶化。

通常脑出血症状（如肢体无力、麻木、瘫痪等）局限于一侧肢体。患者可能无法说话或意识模糊。视力可能损害或丧失。一只或两只眼球可能无法向某些方向运动。因此，眼球可能朝向不同。

大出血会使颅内压增高。有时，压力增加会向下推动脑部，迫使脑组织穿过将脑分成多个脑室的较硬结构。结果导致一种称为疝的严重问题。它可能会压迫脑干（连接脑部和脊髓）中控制意识和呼吸的区域。脑疝可导致意识丧失、昏迷、呼吸不规则和死亡。

另一个严重问题是脑积水。当脑室内脑脊液（围绕脑和脊髓的液体）流出受阻时，就会发生脑积水。脑脊液在脑内积聚，并对脑部施加更多压力。脑积水也可造成脑出血的症状，例如头痛、昏昏欲睡、意识模糊、恶心及呕吐，也可增加昏迷及死亡的风险。

在大约一半的人中，大出血几天内便可致命。幸存者会逐渐恢复意识，而出血引起的问题通常随着血液被吸收而逐渐减轻。有些人很少出现问题，因为出血对脑组织的破坏性比血供不足小。