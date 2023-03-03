给予麻醉后发生的典型症状

当在麻醉后数分钟至数小时内发生典型症状和体征时，医生怀疑恶性高热。

血液检查用于检测器官损伤，并排除其他可能的原因。检测尿液中有无肌红蛋白尿。

有此病家族史或既往麻醉期间有严重副作用的患者可以进行检查，以了解他们是否易于发生恶性高热。检测肌肉组织样本以弄清楚其是否会在咖啡因和氟烷的刺激下而收缩（咖啡因氟烷收缩试验）。

还可进行基因检测。但由于可能涉及许多基因异常，基因检测不会检测到所有（甚至大多数）易感人群，并且并不总是可用。