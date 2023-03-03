恶性高热是一种罕见危及生命的体温升高，常见于被给予某些肌肉松弛药物和麻醉气体进行手术的易感人群中。
在麻醉时或手术中或手术后不久，都可能会发生恶性高热。
肌肉细胞变得过于活跃，引起持续的肌肉收缩，产生热量并使体温变得极高。
症状包括肌肉僵硬、心率加快和呼吸急促
医生根据刚做完手术的患者的症状来诊断恶性高热。
治疗是快速降温。
（另见高温损害概述。）
恶性高热通常在患者接受肌肉松弛剂（最常见的是琥珀胆碱）以及麻醉气体（最常用氟烷）进行手术后发生。虽然可能在首次使用这些药物后会发生恶性高热，但患者通常仅在大约用药三次后才会发生这种病症。恶性高热易感性是一种在家族中遗传的遗传特征。
恶性高热会导致身体盐分（电解质）和凝血失衡。血液凝结过度（弥散性血管内凝血）会导致器官损伤，之后当身体耗尽凝血因子时引发过度出血。
恶性高热还会导致严重肌肉损伤。损伤的肌肉会释放肌红蛋白，肌红蛋白会使尿液变成棕色或血色。这种疾病（肌红蛋白尿）会导致急性肾损伤，甚至肾衰。可能死亡。
恶性高热的症状
恶性高热可能在麻醉期间或术后不久发生。通常情况下，首发症状是呼吸急促、心率加快、肌肉僵硬，尤其是下颌。体温通常会变得极高（通常在 40°C 以上，有时高于 43°C）。可能会出现心律异常、恶心和呕吐。尿液可能呈棕色或血色。
恶性高热的诊断
给予麻醉后发生的典型症状
当在麻醉后数分钟至数小时内发生典型症状和体征时，医生怀疑恶性高热。
血液检查用于检测器官损伤，并排除其他可能的原因。检测尿液中有无肌红蛋白尿。
有此病家族史或既往麻醉期间有严重副作用的患者可以进行检查，以了解他们是否易于发生恶性高热。检测肌肉组织样本以弄清楚其是否会在咖啡因和氟烷的刺激下而收缩（咖啡因氟烷收缩试验）。
还可进行基因检测。但由于可能涉及许多基因异常，基因检测不会检测到所有（甚至大多数）易感人群，并且并不总是可用。
恶性高热的治疗
迅速给身体降温
给予丹曲林
对于恶性高热的患者，应通常脱去衣物，用水擦拭皮肤或偶尔用冰敷皮肤，以此达到尽快降温的目的。可用风扇吹风，加快蒸发，加速降温。在重症监护病房中经常要测量体温，通常需要连续。通常给予丹曲林，这是一种肌肉松弛剂。通过放松肌肉，发热和肌肉损伤也会减少。
凝血异常和与器官功能障碍相关的症状也可能需要治疗。与神经阻滞剂恶性综合征一样，医生可能会尝试通过给予大量含添加碳酸氢钠的静脉注射液来预防肌红蛋白尿导致的肾脏损伤。
许多恶性高热患者即使接受早期强化治疗也会死亡。
恶性高热的预防
医生试图预防高风险人群发生恶性高热，包括以下人群
既往有过恶性高热发作
遗传标记呈阳性
有家庭成员曾出现麻醉相关问题
在这些情况下，医生尽可能使用局部麻醉或区域麻醉。当必须使用全身麻醉时，医生选择那些最不可能引起反应的麻醉药。