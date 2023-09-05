弥散性血管内凝血是血液中广泛形成小血栓，阻塞小血管的疾病。血栓增多，消耗了控制出血所需的血小板和凝血因子，导致过度出血。
可能的病因很多，包括感染、手术和分娩并发症。
血栓过度形成之后会过量出血。
检测血液中的凝血因子量。
要治疗基础疾病。
（也可参见血液凝血功能障碍性疾病概述。）
弥散性血管内凝血 (DIC) 开始表现为血栓过度形成。这种血栓过度形成通常是由于某些物质进入血液造成，这些物质可能来源于疾病（诸如感染或某些癌症）或者分娩、死胎滞留或手术的并发症。存在重度头部损伤的患者或因休克、烧伤、冻伤、其他损伤、甚至毒蛇咬伤导致组织损伤的患者也有血栓过度形成的风险。
由于凝血因子和血小板（在血液中循环的可帮助凝血的细胞碎片）耗竭，导致过度出血。
DIC 可能
突然发作
缓慢发作
缓慢发作的 DIC 通常归因于癌症、动脉瘤或海绵状血管瘤（多条扩张的血管聚集在一起）。
DIC 的症状
DIC 的诊断
血液化验
用于诊断 DIC 的血液检查
凝血因子检测
D-二聚体检测
凝血因子检测
D-二聚体检测
血液检查可提示血样中的血小板数目下降（血小板在凝血时耗尽），血液凝固需要更长时间。
如果检查结果显示血浆 D-二聚体的数量异常增加（D-二聚体是在血栓分解时释放的一种物质，该物质增多表明当前的血栓形成量比往常增加）并且通常伴有纤维蛋白原（血液凝固时会消耗的一种蛋白质）水平偏低或下降，则可确诊为 DIC。
DIC 的治疗
基础疾病的治疗
患者的基础疾病必须明确（是产科问题、感染或是癌症）并予以纠正。病因纠正后凝血问题可以纠正。
突然发作的 DIC 可危及生命，应进行急救。输注血小板和凝血因子，以补充耗竭的血小板和凝血因子并止血。
慢性轻度 DIC 常常表现为血栓而非出血，此时可以使用肝素减缓血栓形成。