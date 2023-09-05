弥散性血管内凝血是血液中广泛形成小血栓，阻塞小血管的疾病。血栓增多，消耗了控制出血所需的血小板和凝血因子，导致过度出血。

可能的病因很多，包括感染、手术和分娩并发症。

血栓过度形成之后会过量出血。

检测血液中的凝血因子量。

要治疗基础疾病。

（也可参见血液凝血功能障碍性疾病概述。）

弥散性血管内凝血 (DIC) 开始表现为血栓过度形成。这种血栓过度形成通常是由于某些物质进入血液造成，这些物质可能来源于疾病（诸如感染或某些癌症）或者分娩、死胎滞留或手术的并发症。存在重度头部损伤的患者或因休克、烧伤、冻伤、其他损伤、甚至毒蛇咬伤导致组织损伤的患者也有血栓过度形成的风险。

由于凝血因子和血小板（在血液中循环的可帮助凝血的细胞碎片）耗竭，导致过度出血。

DIC 可能

突然发作

缓慢发作

缓慢发作的 DIC 通常归因于癌症、动脉瘤或海绵状血管瘤（多条扩张的血管聚集在一起）。

DIC 的症状 突然发作的 DIC 通常导致出血，可能很严重。若发生于手术或者分娩后，出血可能无法控制。出血可以发生于静脉注射部位或脑、消化道、皮肤、肌肉或体腔。 如果 DIC 发生缓慢（如癌症患者），静脉血栓（深静脉血栓形成）比出血更为常见。如果血栓在静脉（通常在腿部）内形成，病人可能出现相应部位的肿胀、发红，或疼痛。但是，有时无症状。静脉内形成的血栓可能脱落并移动（成为栓子）到肺部。肺部的血栓可能会使人呼吸短促。

DIC 的诊断 血液化验 用于诊断 DIC 的血液检查 凝血因子检测 D-二聚体检测 凝血因子检测 D-二聚体检测 血液检查可提示血样中的血小板数目下降（血小板在凝血时耗尽），血液凝固需要更长时间。 如果检查结果显示血浆 D-二聚体的数量异常增加（D-二聚体是在血栓分解时释放的一种物质，该物质增多表明当前的血栓形成量比往常增加）并且通常伴有纤维蛋白原（血液凝固时会消耗的一种蛋白质）水平偏低或下降，则可确诊为 DIC。