“毒素”经常被宽泛的用于指代任何毒药，但从严格意义上讲它仅用于表示由有机体产生的有毒的化学物质（尽管目前一些毒素也可以人工合成）。由于被当做大规模杀伤性武器使用的毒素并不包含那些产生毒素的传染性毒剂，因此他们并不能在人与人之间传播。这样，毒素更像是化学毒剂而不是生物毒剂，因为它们会引起中毒但不会感染。

目前已知的毒素有数百种。然而，大多数毒素都很难大量生产，并且也不易广泛散布而造成多数人受影响。因此，多数毒素都是用来暗杀而不是制造大规模伤亡。只有四种毒素被美国疾病控制与预防中心 (CDC) 认为是高危毒剂：

肉毒毒素

ε 毒素来自 产气荚膜梭菌

蓖麻毒素

葡萄球菌肠毒素 B

其中，只有肉毒毒素被分类为最高优先级毒剂。ε 毒素来自产气荚膜梭菌主要是因为有历史意义，据报道它是由伊拉克在 1980 年代发展起来的。

肉毒毒素 肉毒毒素或肉毒神经毒素是指八种已知由细菌肉毒杆菌产生的神经毒素的任意一种。（只有五种会影响人类。） 食源性肉毒中毒、伤口肉毒中毒和婴儿肉毒中毒已在其他地方说明。肉毒神经毒素引起的大量伤亡可能由广泛的食物或水污染引发，或吸入气溶胶引起。 肉毒神经毒素可以阻滞一种用于神经之间或神经肌肉之间传递信号的化学物质（神经递质）。由于乙酰胆碱这一特殊的信号递质不能正常工作，伤员会变得虚弱或瘫痪。通常，麻痹在接触肉毒神经毒素约 12~36 小时（范围为 2 小时至 8 天）后开始从身体的上部出现，并逐步向下扩散。毒素并不进入大脑，因此伤员的意识不受影响。 诊断依据是患者的症状。 医生应从静脉给予抗毒素。抗毒素仅作用于血液中循环的毒素，而对已附着在神经细胞上的毒素不起作用。因此，抗毒素可预防症状和体征恶化，但无助于缓解症状和体征，并随着症状和体征的发展，疗效逐渐降低。

蓖麻毒素和相思豆毒素 蓖麻毒素来自蓖麻植物豆，相思豆毒素来自相思豆或鸡母珠（见植物和灌木中毒：蓖麻和相思豆）。尽管蓖麻毒素可以在暗杀时注射使用，要引起大规模伤亡一般是因为吸入了毒素的气溶胶。 蓖麻毒素和相思豆毒素中毒的症状因暴露途径不同而不同。暴露于毒素 4 到 8 小时内，伤员会出现咳嗽、呼吸窘迫和发热。在接下来的 12 到 24 小时，许多器官都会受损，最终引起呼吸衰竭并时常造成伤员死亡。 诊断依据是患者的症状。 没有特效的解毒剂或抗毒素可用，治疗主要以支持伤员呼吸为主。