什么是大规模杀伤性武器？
大规模杀伤性武器是指能造成大规模伤亡事件的武器。 大规模伤亡事件是指许多人同时受到伤害。大规模伤亡事件会使现有医疗资源难以应付，因为受伤人数（人员伤亡）过多。
大规模伤亡事件可能是重大事故，如严重火车相撞、建筑物坍塌或化学品泄漏。大规模伤亡事件也可由故意使用大规模杀伤性武器引起，如爆炸物、化学物质和病菌。
大规模杀伤性武器有时被称为大规模毁灭性武器 (WMD)。
大规模杀伤性武器的种类有哪些？
医生如何知道发生了涉及大规模杀伤性武器的事件？
有时，事件很明显，例如爆炸或化学品泄漏。其他时候，医生不会意识到使用了大规模杀伤性武器，除非有很多人在同一地点同时得病。医生开始意识到使用了大规模杀伤性武器，是因为：
许多不同的人有相同的异常症状
由发起攻击的人宣布
环境变化（如异味或濒死动物）提供线索并引起怀疑
医生和现场急救员如何处理大规模杀伤性武器攻击？
准备工作至关重要。在发生任何事件前，社区和医院：
制定书面的灾难计划，让每个人都知道该怎么做
确保有方法快速带入额外人员，包括警察、护理人员和医生
确保存有足够的医疗用品和防护设备，可随时准备取用
与附近的医院和社区约定好，以便在需要时提供帮助
演习如何应对大规模伤亡事件
州和联邦政府还制定了计划，帮助社区应对大规模杀伤性武器攻击。
攻击后，应急响应人员应首先检查现场是否仍然存在危险，例如：
现场攻击者
未爆炸的炸弹
地面或空气中有危险化学品或放射性物质
检查持续存在的威胁，让响应人员了解需要什么防护装备或人员才能安全地寻找和治疗伤亡人员。
如果涉及污染物质，现场急救员应：
估计危险区域的大小
远离受污染的区域，以保护自己免受伤害，除非他们穿戴着防护装备
在危险区外划出一块区域供净化人员使用，再划出另一块区域用于给他们提供治疗
可以安全地接触受伤人员时，现场急救员应：
进行验伤分类，快速检查各伤亡人员，以确定他们需要多快接受医疗护理
开始移出立即需要医疗护理的人
告诉受伤人员可以自行步行前往治疗区
现场急救员务必要进行验伤分类，首先检查每个人，而不仅仅是开始治疗他们看到的第一例伤亡人员。检查每个人，确保发现所有可逆性危及生命的损伤可通过立即治疗得以避免的伤员。
如果有许多人严重受伤和濒临死亡，那么对于那些仅在他们是唯一伤者的情况下才可能被救治的人，可能不得不被留下，除非有时间给他们提供治疗。这样医生就可以救治存活可能性更大的人。