大规模杀伤性武器是指能造成大规模伤亡事件的武器。 大规模伤亡事件是指许多人同时受到伤害。大规模伤亡事件会使现有医疗资源难以应付，因为受伤人数（人员伤亡）过多。

大规模伤亡事件可能是重大事故，如严重火车相撞、建筑物坍塌或化学品泄漏。大规模伤亡事件也可由故意使用大规模杀伤性武器引起，如爆炸物、化学物质和病菌。

大规模杀伤性武器有时被称为大规模毁灭性武器 (WMD)。