生物战是在战争中使用微生物制剂当做武器。这种行为违反国际法，并且尽管在 20 世纪发生了生物武器大量生产和储备的情况，事实上在近代历史上的正式战争中，生物战几乎从未出现。

（另见大规模杀伤性武器相关事件概述。）

生物武器被某些人认为是恐怖分子的一种理想武器。这些毒剂可能被秘密运输，并延迟产生影响，让罪犯不容易被查获。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 制定了生物毒剂和毒素的优先级列表（见表 CDC 高优先级生物毒剂和毒素）。优先级最高的是 A 类。

故意使用生物武器造成大规模伤亡可能将需要使用气溶胶。吸入性炭疽和肺鼠疫是最有可能在这种情况下发生的两种疾病。

表格 CDC 高优先级生物毒剂和毒素* 表格

生物武器损伤的识别 对医生而言，把疾病的自然爆发流行与生物武器的使用区分开可能很难。可以确定一种疾病的爆发流行是人为制造而不是自然发生的证据包括以下几种： 疾病病例通常不会出现在该地理区域

疾病病例通常不会分布在该人群阶层

室内和室外人群的发病率有明显差异

疾病在不同地域独立爆发

在同一人群多种不同疾病同时或连续爆发

不常见的暴露途径（例如吸入）

正常情况下感染动物的疾病出现在人类身上

通常感染动物的疾病在本来发病率低的地区出现高发现象

不同寻常的严重疾病

感染性病菌的不同寻常菌株

标准治疗无效 对于因高危生物武器出现以下疾病的患者，症状、诊断和治疗在手册中的其他地方进行讨论： 炭疽

鼠疫

天花

兔热病

病毒性出血热 医生可能需要将暴露在生物武器中的人隔离，并将与被感染的伤员有过接触的人隔离处置。

应对生物武器损伤 因为生物武器引起的疾病有相对较长的潜伏期，伤员很可能会在医院接受治疗。根据具体感染的生物体，给予伤员疫苗、抗生素，或抗病毒的药物。有时对那些与感染者有接触的人需要给予预防性治疗。对于多数生物武器来说，没有特效的治疗或疫苗可用。 本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。