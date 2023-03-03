动脉粥样栓塞性肾脏疾病

动脉粥样硬化斑块附着于硬化的主动脉管壁，其微小碎片脱落并随血液流动，形成栓子（动脉粥样栓子）。一些栓子达到肾动脉最小的分支，部分阻塞肾脏血液供应。通常，这一过程同时影响双侧肾脏，且程度相当。粥样硬化栓子也可能进入其他器官，阻塞血流。

当主动脉管壁动脉粥样硬化严重时，脂质碎片可自发脱落。当进行外科手术或血管成形术或某种与主动脉有关的显像操作（如动脉造影）时，附着于主动脉管壁上的脂质也可以脱落，造成栓塞并发症。动脉粥样栓塞性肾疾病更常见于老年患者。