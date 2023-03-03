动脉粥样栓塞性肾脏疾病

动脉粥样栓塞性疾病是指大量动脉粥样硬化的栓子从位于肾动脉以上的动脉脱落栓塞到肾动脉的最小分支，引起肾衰竭。
动脉粥样栓塞通常是外科手术的并发症或在已发生动脉粥样硬化的主动脉上进行操作而造成。
可以出现肾衰竭、足趾变蓝或双足及下肢皮肤网状青斑。
可能需要摘除并分析一片肾组织（活检）来确诊。
（也请参阅肾血管疾病概述。）
动脉粥样栓塞性肾脏疾病的病因
动脉粥样硬化斑块附着于硬化的主动脉管壁，其微小碎片脱落并随血液流动，形成栓子（动脉粥样栓子）。一些栓子达到肾动脉最小的分支，部分阻塞肾脏血液供应。通常，这一过程同时影响双侧肾脏，且程度相当。粥样硬化栓子也可能进入其他器官，阻塞血流。
当主动脉管壁动脉粥样硬化严重时，脂质碎片可自发脱落。当进行外科手术或血管成形术或某种与主动脉有关的显像操作（如动脉造影）时，附着于主动脉管壁上的脂质也可以脱落，造成栓塞并发症。动脉粥样栓塞性肾疾病更常见于老年患者。
动脉粥样栓塞性肾脏疾病的症状
动脉粥样栓塞性肾脏疾病可能引起肾脏无法过滤血液中的废物，且该病症可能是急性或缓慢进展的（肾衰竭）。随着肾衰竭时间的延长及程度的加重，可出现急性肾损伤的各种症状，初期是疲劳、恶心、食欲下降、瘙痒和注意力不集中。症状可反映出肾衰竭引起的肌肉、大脑、神经、心脏、消化道和皮肤等异常。
动脉粥样栓塞也可以引起其他器官出现症状。如果栓塞发生在上肢或下肢，可出现蓝趾或皮肤网状青斑，甚至坏疽。栓塞发生在眼睛则可引起突然失明。
动脉粥样栓塞性肾脏疾病的诊断
血液和尿液检测
有时进行肝活检
若在接受涉及主动脉的手术后经血液检查发现有肾功能衰退，医生会怀疑患者患有动脉粥样栓塞性肾脏疾病。也可进行常规尿检。肾活检是医生用于确诊动脉粥样栓塞性肾脏疾病的最佳方法，但一般不需要使用。肾组织标本显微镜检显示小动脉内的脂肪栓子是特征性的诊断依据。检查皮肤或肌肉标本也有助于明确诊断。有时需要进行主动脉超声检查来确定栓子的来源。
动脉粥样栓塞性肾脏疾病的治疗
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国肾脏病患者协会 (AAKP)：美国肾脏病患者协会通过在肾病患者中教育、倡导和促进社区意识来改善患者的生活。
美国肾脏病基金会 (AKF)：美国肾脏病基金会提供有关肾脏疾病和肾脏移植、基于需求的财务援助的信息，以帮助管理医疗费用、为医疗专业人员举办网络研讨会和宣传机会。
美国国家肾脏基金会 (NKF)：这个信息交流中心提供一切信息，包括有关肾功能基础知识的信息，以及为肾病患者提供治疗和支持、继续医学教育课程、研究机会以及为医疗专业人员提供资助的信息。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：肾脏疾病的一般信息，包括研究发现、统计和社区健康及外展计划。