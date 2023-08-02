胆囊炎是胆囊的炎症，通常是由结石阻塞胆囊管引起的。
典型的症状表现为腹痛、发热和恶心。
腹部超声检查可以观察到胆囊炎症。
可能需要切除胆囊，通常使用腹腔镜切除。
胆囊是一个体积较小的、梨形的囊性器官，它位于肝的下方。它贮存胆汁，胆汁是由肝脏产生的可帮助消化的一种液体。当需要胆汁时，通常是当人们进食时，胆囊收缩挤压胆汁使其经胆管流入小肠。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）
胆囊结石是胆囊炎最常见的原因，当结石阻塞胆汁从胆囊流进胆囊管时，就会发生胆囊炎。
胆囊炎分为急性胆囊炎和慢性胆囊炎。
急性胆囊炎
呈急性发作，导致剧烈的、持续的上腹疼痛。急性胆囊炎患者中至少有 95% 的人患有胆囊结石。这种炎症起初几乎都没有感染，但随后出现感染。炎症会导致胆囊充盈增大和壁增厚。
在个别情况下，没有胆石的情况下也可发生急性胆囊炎（无结石性胆囊炎）。但胆囊中可能含有胆泥（类似于胆囊结石中物质的微小颗粒）。无结石性胆囊炎较其他类型的胆囊炎更为严重，它容易发生在以下情况之后：
急性的无结石性胆囊炎也可发生在年幼儿童中，可能跟病毒感染或其他感染有关。
慢性胆囊炎
慢性胆囊炎是胆囊的长期炎症，它也常源于胆囊结石。它通常是因胆囊结石和既往的急性胆囊炎发作所致。慢性胆囊炎的特点是当胆囊结石周期性阻断胆囊管时，疼痛（胆绞痛）会反复发作。
在慢性胆囊炎中，胆囊由于急性炎症反复发作而受损害，通常由胆囊结石所引起，胆囊会出现壁增厚，瘢痕形成和缩小。胆囊结石会阻塞胆囊进入胆囊管的开口，或阻塞胆囊管本身。胆囊中通常还含有胆泥。如存在广泛瘢痕，胆囊壁内可能有钙沉积，这会导致胆囊壁变硬（称为“瓷胆囊”）。
胆囊炎的症状
胆囊炎发作，无论是急性还是慢性，均起始于疼痛。
急性胆囊炎
急性胆囊炎的疼痛类似于胆绞痛（胆囊结石导致的疼痛）引发的疼痛，但是程度更剧烈，持续时间更长。在 15 到 60 分钟后，疼痛到达顶点，然后保持不变。它通常出现于右上腹部，常表现为剧痛。当医生按压右上腹时，患者会感锐痛，深呼吸时疼痛加重，疼痛会放射至右肩胛下方或者背部。恶心及呕吐症状常见。
数几小时内，右侧腹壁肌肉会出现变僵硬。约 1/3 的急性胆囊炎患者出现发热，体温会逐渐上升至 100.4°F (38°C)以上，同时伴有寒战。
老年人的胆囊炎首发或唯一症状不明显，例如食欲不振、感觉疲乏或虚弱或呕吐，而通常不会出现发热。
一般情况下，胆囊炎的症状要 2 至 3 天后才开始缓解，完全消失要 1 周左右时间。如急性症状持续，则预示有严重并发症出现。严重疼痛加剧、高烧和寒战表明胆囊出现脓包（脓肿）或撕裂（穿孔）。脓肿源于坏疽，当组织坏死时会出现。大结石撕裂胆囊壁，并进入及阻塞小肠，进而导致腹痛和腹胀。
若出现黄疸或尿色加深、粪便颜色变浅，提示胆总管可能存在结石梗阻，它会导致胆汁淤滞在肝脏中（胆汁淤积）。
可引发胰腺炎症（胰腺炎）。若结石阻塞乏特氏壶腹（胆总管和胰管汇合处）可引发胰腺炎。
无胆石性胆囊炎
无胆石性胆囊炎通常会导致上腹突发剧烈疼痛，而患者既往没有任何症状，或没有胆囊疾病的病史（参见非结石性胆道疼痛）。这种炎症常非常严重，可导致胆囊坏死或穿孔。
无胆石性胆囊炎患者往往会病重，例如，出于其他原因，他们可能需要在重症监护室接受护理，并会出现许多其他症状。不仅如此，这些患者可病重到无法清楚表达的程度。因此，无胆石性胆囊炎最初可能会被忽视。
唯一的症状可能表现为腹部增大，触痛或不明原因的发热。若不进行治疗，其死亡率可达 65%。
慢性胆囊炎
慢性胆囊炎患者疼痛反复发作，胆囊上方的上腹部有触痛感。与急性胆囊炎相比，慢性胆囊炎患者很少出现发热，疼痛的程度和持续时间亦不及前者严重。
胆囊炎的诊断
超声检查，有时进行其他影像学检查
医生的诊断主要基于症状和影像学结果。
腹部超声是最好的检查胆囊结石的方法。同时它还可以观察胆囊周围是否存在积液，胆囊壁是否增厚，这些都是急性胆囊炎的典型症状。通常当超声探头在胆囊上方的上腹部移动时，患者会诉疼痛。
胆管闪烁显像是另一种影像学检查，它用于难以确诊急性胆囊炎时。在该检查中，静脉内注入有放射活性的物质（放射性核素），伽玛相机可以检测到释放出的放射性，计算机可以产生图像。因此放射性核素从肝脏到胆道的运动轨迹可被追踪到，并可以拍摄肝脏、胆管、胆囊及小肠上部的影像。如果放射性核素不能充满胆囊，就意味着胆囊管很可能被胆石堵塞。当疑诊为急性无结石性胆囊炎时，还可使用胆管闪烁显像。
可行肝脏检测（血液检查），以评估肝功能是否正常、有无损伤。但医生无法根据这些检查做出确诊，因为除非胆管堵塞，否则检查结果往往是正常或略高于正常值的。
还可进行其他血液检查。比如测定白细胞计数。白细胞计数增高提示发生炎症、脓肿、坏疽或者是胆囊穿孔。
腹部的计算机断层扫描 (CT) 可检测胆囊炎的一些并发症，如胰腺炎或胆囊撕裂。
胆囊炎的治疗
手术切除胆囊（胆囊切除术）
住院
急性或慢性胆囊炎患者需要住院治疗。他们须禁食禁水，或静脉输注液体和电解质。肠道出现梗阻时，医生会给患者插入鼻胃管，这样可以吸出胃内容物，使胃保持排空状态，减少液体在肠道积聚并使胆囊得到休息。
通常会向患者给用静脉注射抗生素（针对可能的感染）和止痛药。
胆囊切除术
在以下情况下，通常会在出现症状后 24 至 48 小时内切除胆囊：
如有必要，在发作消退期间，手术可以推迟 6 周或以上。如果患者的病症会令手术风险过高（如严重心、肺、肾疾病或肝病），在使用适当的治疗尽可能控制这些病症之前，应推迟手术。如果需要推迟或完全避免手术，可能需要胆囊引流，以帮助治疗和预防感染扩散。可通过将导管经腹壁放入胆囊内进行引流，使液体排出体外。或者，在超声内镜 (EUS) 引导下进行内镜检查过程中，从体内放置引流管。超声内镜检查是利用一个前端安装有微型超声仪器的内镜，从口腔进入胃，然后进入小肠进行检查。超声图像可指导医生在胆囊和小肠之间或胆囊和胃之间放置引流管。
对于慢性胆囊炎来说，胆囊切除术通常在发作消退后进行。
外科切除胆囊通常用腹腔镜来进行。该方法是经腹壁的小切口，插入腹腔镜和外科手术器械，然后使用该器械切除胆囊。腹腔镜包含一个微型摄像头，可使外科医生看清他在患者体内进行的手术操作。
术后疼痛
即使胆囊（和结石）被切除，少数患者仍会出现新发的或反复发作的、与胆囊炎发作相似的疼痛。也可出现腹泻。医生有时称之为胆囊切除术后综合征。该综合征的原因未知，但少数患者是因为奥狄氏括约肌（胆总管与胰管及小肠之间的一块环形肌肉）功能失常所致。这会减缓从胆管流出的胆汁和胰液分泌，进而使胆管压力升高，引起疼痛。疼痛亦可能因胆囊被切除后胆管内尚有小胆结石而引起。更常见的原因是其他不相关的问题，如肠易激综合征或甚至是消化性溃疡病。
内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 或胆管闪烁显像（参见肝脏及胆囊影像学检查）可以用来判断术后疼痛的原因是否为胆管压力增高。进行 ERCP 时，会将一根柔软可视导管（内镜）通过口腔插入并进入小肠，并经该导管插入测定压力的仪器。如果压力升高，可将外科手术器械插入导管，切开并拓宽奥狄氏括约肌。当疼痛是由括约肌机能失常导致时，此手术（称为“内镜下括约肌切开术”）可缓解症状。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
国际胃肠病基金会 (IFFGD)： 可帮助胃肠疾病患者管理自己健康的可靠资源。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：有关消化系统如何运作的综合信息，以及链接至相关主题，例如研究和治疗方案。