急性胆囊炎的疼痛类似于胆绞痛（胆囊结石导致的疼痛）引发的疼痛，但是程度更剧烈，持续时间更长。在 15 到 60 分钟后，疼痛到达顶点，然后保持不变。它通常出现于右上腹部，常表现为剧痛。当医生按压右上腹时，患者会感锐痛，深呼吸时疼痛加重，疼痛会放射至右肩胛下方或者背部。恶心及呕吐症状常见。

数几小时内，右侧腹壁肌肉会出现变僵硬。约 1/3 的急性胆囊炎患者出现发热，体温会逐渐上升至 100.4°F (38°C)以上，同时伴有寒战。

老年人的胆囊炎首发或唯一症状不明显，例如食欲不振、感觉疲乏或虚弱或呕吐，而通常不会出现发热。

一般情况下，胆囊炎的症状要 2 至 3 天后才开始缓解，完全消失要 1 周左右时间。如急性症状持续，则预示有严重并发症出现。严重疼痛加剧、高烧和寒战表明胆囊出现脓包（脓肿）或撕裂（穿孔）。脓肿源于坏疽，当组织坏死时会出现。大结石撕裂胆囊壁，并进入及阻塞小肠，进而导致腹痛和腹胀。

若出现黄疸或尿色加深、粪便颜色变浅，提示胆总管可能存在结石梗阻，它会导致胆汁淤滞在肝脏中（胆汁淤积）。

可引发胰腺炎症（胰腺炎）。若结石阻塞乏特氏壶腹（胆总管和胰管汇合处）可引发胰腺炎。