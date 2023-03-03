肝脏疾病往往会改变药物对机体的疗效，例如，其会改变：

被肠道吸收的药物量

肝脏代谢药物的速率及程度，例如使药物转为活性形式或非活性形式（即对机体不起作用的形式）

全身内输送的药物量

药物从体内排出的速率

身体对药物作用的敏感程度

（也请参见药物与肝脏。）

肝脏疾病对药物的影响，取决于具体是何种药物。肝脏疾病可提高某些药物的药效，但也会降低另一些药物的药效。如果肝脏灭活某种药物的能力降低，后者的药效就会提高。如果肝脏将某种药物转为活性形式的能力下降，或者肝脏导致机体对该药物的吸收能力或将其输送至全身的能力降低，药效就会减低。

你知道吗……

慢性肝病会使人们对某些药物的作用更为敏感，即使肝病不会增加体内的药量。例如，特定肝病患者仅服用小剂量的阿片类止痛药（如吗啡）或镇静剂（如劳拉西泮）就可能出现精神功能退化，他们可能会出现意识混乱、定向障碍和清醒度下降。精神功能退化可能是因为肝脏疾病使得大脑对这些药物的作用更为敏感。

由于肝脏疾病很复杂，医生往往无法预测它们对特定药物的影响。因此，调整肝病患者的药物剂量可能很困难。