滥用抗焦虑药物和镇静剂

抗焦虑药和镇静剂是处方药，用于缓解焦虑和/或帮助睡眠，但它们的使用可导致依赖性和物质使用障碍。
使用处方药以减轻焦虑状态或帮助睡眠可引起依赖性。
过量使用可引起困倦、神智错乱、呼吸减慢。
长时间使用后停用抗焦虑药或镇静剂可引起焦虑、易怒及睡眠障碍。
如果患者依赖抗焦虑药或镇静剂，可通过减少剂量逐渐停用药物。
用于治疗焦虑症（抗焦虑药）或诱发睡眠（镇静剂或助眠剂）的处方药会引起依赖。这些药物包括苯二氮卓类药物（例如地西泮和劳拉西泮）、巴比妥类药物、唑吡坦、依佐匹克隆和其他药物。每种药物都以不同的方式起作用，每种药物也都有不同的潜在的依赖性及耐受性。停止服用某种物质会出现症状的人被视为依赖该物质。即使由于使用某种物质而引起问题的情况下仍继续使用该物质的人被认为患某种物质使用疾患。
大多数依赖抗焦虑药和镇静剂的人们开始时是出于医用服用它们。2周连续使用可发展为依赖。
（也可见药物使用与滥用 。）
镇静剂中毒的症状和体征
抗焦虑药物和镇静剂可引起即时和长期症状。
即刻效应
抗焦虑药和镇静剂可降低清醒度，并导致
吐字不清
协调不佳
意识模糊
饮酒时，可放大该效应。
年龄较大人群可能会出现比较严重的症状，可表现为头晕、定向障碍、谵妄及失衡。可发生摔跤，导致骨折，尤其是髋关节骨折。
过量
较高的剂量导致更严重的症状，包括
木僵（人们只能暂时被唤醒且唤醒困难）
非常缓慢和浅呼吸
最终死亡（主要是巴比妥）
长期效应
有的人会出现记忆缺失、错误判断、不能长时间集中注意力及情绪上出现可怕的变化。使用者可有语速慢难于思考或理解他人。使用者还可出现眼球不自主运动（眼球震颤）。
戒断症状
戒断症状发作病程因药而异，且取决于剂量。症状可在服药12～24小时内出现。
服用苯二氮卓类镇静剂超过几天的人通常会感到没有它们就无法入睡。当他们停止使用药物时，他们可能会有轻度戒断症状，例如
睡眠时间会出现焦虑及神经紧张
睡眠差
多梦
醒后易怒
苯二氮卓类戒断的更严重症状可能包括心跳加快、呼吸急促、神智错乱，有时还会抽搐发作。
服用巴比妥者可出现严重戒断表现。如果服用高剂量，突然戒断会产生重度甚至可能危及生命的反应，就像戒酒一样。其他效应包括脱水、谵妄、失眠、神智错乱、以及可怕的幻视、幻听（看到的及听到的都不是现实存在的）。由于戒断症状可能比较严重，所以使用者常常需要住院治疗。
镇静剂中毒的诊断
镇静剂中毒的治疗
观察和监测，直到患者清醒
重度过量时的呼吸辅助
有时使用苯二氮卓类解毒剂
脱瘾及康复疗法
紧急治疗
服用大剂量该药者需急性危险评估。过量巴比妥类药物与过量苯二氮卓类药物一样危险。如果服用过量抗焦虑药或镇静剂的人有严重呼吸、心脏或血压问题，应让他们住院并监测病情（例如重症监护病房）。
支持性护理可能包括静脉输液，如果血压下降则使用药物以及如果呼吸较弱则使用呼吸机。
苯二氮䓬类药物有解毒剂——氟马西尼，它能逆转高剂量使用引起的反应。但是，氟马西尼可引发苯二氮卓类药物的戒断反应，并导致长期服用苯二氮卓类药物的人癫痫发作。因此，医生不会因过量用药常规给予氟马西尼。
如果巴比妥类药物过量，医生可以静脉给予碳酸氢钠，以帮助患者经尿液排泄巴比妥类药物。
脱瘾及康复疗法
有轻微戒断症状的人们可有强烈的欲望想再次服药以消除他们的焦虑情绪，这时就需要社会及精神支持来帮助他们度过这段时间。
患有重度戒断症状的人通常需要在医院治疗，有时需要在重症监护室治疗，并受到严密监测。常予以静脉注射小剂量药物。在数日或数周内减量直到停药。有时可用比较容易逐渐戒断的类似药物进行替代治疗。即使得到最好的治疗，使用者也不会感到正常，者至少要持续1个月。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得镇静剂特定信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。