滥用抗焦虑药物和镇静剂

抗焦虑药和镇静剂是处方药，用于缓解焦虑和/或帮助睡眠，但它们的使用可导致依赖性和物质使用障碍。

使用处方药以减轻焦虑状态或帮助睡眠可引起依赖性。

过量使用可引起困倦、神智错乱、呼吸减慢。

长时间使用后停用抗焦虑药或镇静剂可引起焦虑、易怒及睡眠障碍。

如果患者依赖抗焦虑药或镇静剂，可通过减少剂量逐渐停用药物。

用于治疗焦虑症（抗焦虑药）或诱发睡眠（镇静剂或助眠剂）的处方药会引起依赖。这些药物包括苯二氮卓类药物（例如地西泮和劳拉西泮）、巴比妥类药物、唑吡坦、依佐匹克隆和其他药物。每种药物都以不同的方式起作用，每种药物也都有不同的潜在的依赖性及耐受性。停止服用某种物质会出现症状的人被视为依赖该物质。即使由于使用某种物质而引起问题的情况下仍继续使用该物质的人被认为患某种物质使用疾患。

大多数依赖抗焦虑药和镇静剂的人们开始时是出于医用服用它们。2周连续使用可发展为依赖。

（也可见药物使用与滥用 。）

镇静剂中毒的症状和体征 抗焦虑药物和镇静剂可引起即时和长期症状。 即刻效应 抗焦虑药和镇静剂可降低清醒度，并导致 吐字不清

协调不佳

意识模糊 饮酒时，可放大该效应。 年龄较大人群可能会出现比较严重的症状，可表现为头晕、定向障碍、谵妄及失衡。可发生摔跤，导致骨折，尤其是髋关节骨折。 过量 较高的剂量导致更严重的症状，包括 木僵（人们只能暂时被唤醒且唤醒困难）

非常缓慢和浅呼吸

最终死亡（主要是巴比妥） 长期效应 有的人会出现记忆缺失、错误判断、不能长时间集中注意力及情绪上出现可怕的变化。使用者可有语速慢难于思考或理解他人。使用者还可出现眼球不自主运动（眼球震颤）。 戒断症状 戒断症状发作病程因药而异，且取决于剂量。症状可在服药12～24小时内出现。 服用苯二氮卓类镇静剂超过几天的人通常会感到没有它们就无法入睡。当他们停止使用药物时，他们可能会有轻度戒断症状，​​例如 睡眠时间会出现焦虑及神经紧张

睡眠差

多梦

醒后易怒 苯二氮卓类戒断的更严重症状可能包括心跳加快、呼吸急促、神智错乱，有时还会抽搐发作。 服用巴比妥者可出现严重戒断表现。如果服用高剂量，突然戒断会产生重度甚至可能危及生命的反应，就像戒酒一样。其他效应包括脱水、谵妄、失眠、神智错乱、以及可怕的幻视、幻听（看到的及听到的都不是现实存在的）。由于戒断症状可能比较严重，所以使用者常常需要住院治疗。

镇静剂中毒的诊断 医师的评估 医生通常会根据患者或其朋友所说的药物做出诊断。如果不清楚一个人为什么昏昏欲睡或神智错乱，医生可能会进行检查以排除其他可能的症状原因，例如低血糖或头部受伤。即使可以通过某些类型的药物筛查检测到苯二氮卓类和巴比妥类药物，但检测到它们并不意味着药物是导致患者症状的原因。大多数医院实验室无法测量多数镇静剂的血液水平。