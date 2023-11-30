工作相关性哮喘是由于吸入工作场所中的颗粒或蒸汽而引起的气道可逆性狭窄，这些颗粒或蒸汽会产生刺激物或引起过敏反应。

工作相关性哮喘可引起呼吸短促、胸闷、喘息和咳嗽。

诊断的关键是细致的职业和环境暴露史。

治疗措施包括避开刺激源、（当不可能避开刺激源时）使用扩张气道及消炎的药物。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述和哮喘。）

约 15% 的成人发作性哮喘归因于职业暴露。所有成人哮喘（尤其是新发或恶化的哮喘）患者，都应怀疑工作相关性哮喘。

工作场所通常含有刺激物和过敏原（产生过敏反应的物质），可引起或加剧哮喘。通常识别特定物质（例如清洁产品或头发护理产品）较为困难，往往也没有必要。然而，重要的是要区分工作相关性哮喘和其他与工作场所相关的气道疾病，例如上呼吸道刺激、声带功能障碍、过敏性肺炎和慢性支气管炎。

即使停止暴露于刺激物或过敏原后，工作场所相关性哮喘仍可能继续引起症状。

工作相关性哮喘可有多种形式：

致敏物诱发的职业性哮喘

刺激性暴露和反应性气道功能障碍综合征 (RADS)

工作加重性哮喘

致敏物诱发的职业性哮喘 致敏物诱发的职业性哮喘是在对工作场所遇到的过敏原产生免疫反应后发生的。过敏原的例子包括谷物粉尘、乳胶、化学物质、金属、动物皮屑和木屑。工作场所中数百种物质都可能是过敏原并引起哮喘。发生致敏物诱发的哮喘的风险因职业和工作场所遇到的特定物质而异。

刺激性暴露和反应性气道功能障碍综合征 刺激性哮喘是指在工作中暴露于呼吸道刺激物后发生的哮喘。刺激物可导致细胞损伤和炎症。暴露于高水平刺激物（如工作场所事故或化学溢出物）可导致反应性气道功能障碍综合征 (RADS)。RADS 是指在暴露于已知刺激物后 24 小时内新发的哮喘症状。 除 RADS 外，刺激性哮喘还包括长期暴露于中等水平刺激物的工人发生的哮喘。哮喘也可由反复暴露于低水平的刺激物引起，如清洁产品和消毒剂。

工作加重性哮喘 工作加重性哮喘是先前存在的哮喘，在工作时因哮喘触发因素而加重。多次暴露可使哮喘恶化（加重），包括极端温度、潮湿环境、灰尘、清洁产品以及环境中常见的各种刺激物和过敏原。 表格 类似于工作相关性哮喘的疾病 表格

工作相关性哮喘的症状 在工作场所中对某种物质过敏引起的工作相关性哮喘的症状通常在数周到数年内出现。一旦对特定物质过敏，工人就会对极低浓度的该物质产生反应，从而使暴露控制变得困难。 典型症状包括呼吸短促、胸闷、喘息和咳嗽。有时，患者在工作中会出现过敏症状，表现为打喷嚏、流鼻涕和流泪。这些过敏症状可能会在出现呼吸困难及其他呼吸症状之前持续数月或数年。 症状通常在工作中出现和/或恶化，并在患者不工作时（例如周末和假期）得到改善。持续的工作暴露会加剧症状慢性迁延和持续，与工作的相关性可能变得不明显。

工作相关性哮喘的诊断 职业性哮喘症状病史 为做出工作相关性哮喘诊断，医生会询问症状以及已知会引发哮喘的任何物质暴露情况。 对于新发症状或症状加重的成人，医生会考虑工作相关性哮喘。当哮喘症状在患者不工作时（例如，周末或假期）得到改善，会让医生疑诊工作相关性哮喘。 在明确了哮喘的诊断后，医生会记录与工作相关以及与非工作场所暴露于哮喘触发因素相关的哮喘的发生时间、发作和进展。他们会获取完整的职业史，包括职位、行业、工作任务以及工作环境和所用材料的描述。 医生应询问工作中与症状恶化相关的特定流程、位置或暴露情况。 在美国，强制性要求所有工作场所保留安全数据表，用于识别可能导致哮喘的刺激物和过敏原。但是，安全数据表上不存在已知的刺激物并不能排除工作相关性哮喘的诊断。对于可通过市售过敏测试检测的少数引起哮喘的物质，如某些动物和谷物，过敏检测可以帮助确定致病物质。 患者在工作和不工作时可以使用仪器监测气道。这种仪器，称为便携式峰值流速仪，能测量患者将气体呼出肺外的速率。当此速率在工作中比在家慢时，提示工作相关性哮喘。 工作加重性哮喘 医生根据患者先前存在的哮喘病史（症状、病史、用药史、可变气流阻塞）和工作中可能存在使哮喘恶化（加重）的状况来诊断工作加重性哮喘。与工作相关的哮喘恶化可通过注意到症状恶化、因哮喘症状就诊的频率增加、哮喘药物的使用增加，或（极少数情况下）与工作相关的肺功能恶化来确诊。已消退的哮喘复发可能是新发工作相关性哮喘。 峰流速计 图片 科学图片库

工作相关性哮喘的治疗 消除或减少暴露

使用扩张气道的药物

调整或改变工作场所 除了减少或消除工作中的暴露外，医疗方案与其他类型的哮喘相同。可给予扩张气道的药物（支气管扩张剂），最好使用吸入剂（如沙丁胺醇）。可给予减轻炎症的药物，无论是吸入剂（如皮质类固醇曲安西龙）或片剂（如孟鲁司特）。严重发作时，可予短期口服糖皮质激素泼尼松。长期治疗时，最好选用吸入糖皮质激素而不是口服糖皮质激素。哮喘药物的增加或其剂量的增加应引起人们对工作中持续的刺激性暴露的关注。 对于致敏物诱发的职业性哮喘，一旦患者对某种物质过敏，就会对极低水平的空气传播暴露产生反应。因此，建议的管理措施包括识别和完全避免进一步接触致敏物质。考虑到完全离开工作场所可能会带来巨大的社会经济后果，有时可尝试转移到同一工作场所的不同工作区域或改善工程控制（通过控制环境）。如果存在持续暴露于致敏物质的可能性，必须密切监测哮喘恶化，包括症状、药物使用和肺功能。早期识别并及时清除致敏物质可获得更好的结局，但即使患者已远离致敏物质，哮喘也通常会持续存在。 如果采取充分的措施减少刺激性暴露和条件，则刺激性哮喘和工作加重性哮喘患者可以继续从事目前的工作。这些措施包括对刺激性暴露和居住设施进行更好的环境控制，以避免某些工作任务或地点，例如在冷室或热室中工作。定期监测哮喘症状和适当控制至关重要。