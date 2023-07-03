过敏性肺炎是吸入有机粉尘或少数情况下吸入化学物质的超敏反应所致的小气囊（肺泡）和小气道（细支气管）内及其周围组织的一种炎症。

含微生物或蛋白的粉尘可引起肺部超敏反应。

患者接触过敏物质4~8小时内，出现发热、咳嗽、寒战和呼吸短促。

医生会使用胸部计算机断层扫描 (CT) 和肺功能检查来确定肺部是否存在问题。

有时，可通过血液检查查明导致反应的物质，如果是在工作中染病，工业卫生专家会对工作场所进行分析，以查明诱发超敏反应的物质。

工作中接触可能引起超敏反应的物质时应使用保护设备，如面罩。

病人避免接触过敏原，症状通常可缓解，但有时需要使用皮质类固醇来减轻肺部炎症。

（另见间质性肺疾病概述。）

发生过敏性反应（也称为过敏反应）时，免疫系统会攻击患者所吸入的有机粉尘或化学物质。免疫系统的细胞所释放的物质会损害粉尘所在的肺部。触发免疫反应的吸入粉尘部分称为抗原。

过敏性肺炎的病因 很多物质都会导致肺部的超敏反应。含有微生物或蛋白和化学物质的有机粉尘，如异氰酸盐，可引起过敏性肺炎。因反复吸入发霉干草耐热（嗜热的）细菌所致的农民肺，即为人们熟悉的一种过敏性肺炎。再比如饲鸟者肺。它发生于患者吸入了来自鸟类粪便或羽毛（可来自活体鸟类，亦可来自枕头或盖被）的粉尘时。 你知道吗…… 肺部损伤似乎是淋巴细胞（白细胞的一种）所致损伤造成的。最初接触粉尘导致淋巴细胞致敏。淋巴细胞是一种白细胞，一些淋巴细胞帮助产生抗体，参与组织损害。其他淋巴细胞再次接触抗原时直接参与炎症反应。反复接触抗原导致慢性炎症反应，表现为肺泡和小气道壁上出现白细胞聚集。这种聚集逐渐导致症状和疾病。 表格 哪些原因引起过敏性肺炎？ 表格

过敏性肺炎的症状 根据症状发作的快慢，过敏性肺炎可分为 急性

亚急性

慢性 发生急性过敏性肺炎时，患者通常会在再次接触大量致病的有机粉尘后 4〜8 小时内出现发热、咳嗽、寒战和呼吸短促。喘鸣不常见。如果不再继续接触抗原，症状常在1～2天后缓解，但完全缓解则需数周。 亚急性过敏性肺炎进展更为缓慢。咳嗽和呼吸短促可在数日或数周内发展并恶化。有时症状会非常严重，患者需住院治疗。 出现慢性过敏性肺炎时，患者若在数月到数年内反复接触抗原，可导致肺瘢痕（纤维化）。数月或数年后，逐渐出现运动后呼吸短促、咳嗽和疲乏。最终，这种疾病可能导致呼吸衰竭。因长期接触抗原，老年病人更易患慢性和进行性加重疾病。

过敏性肺炎的诊断 胸部计算机断层扫描 过敏性肺炎的诊断在一定程度上基于症状、临床特征、确定（如可能）引起症状的粉尘或其他物质（根据患者诉称接触到的可疑抗原来确定）、工业卫生专家对工作场所的分析，或上述因素的组合。 医师可根据胸部 X 线检查所示提出疑诊。但通常需要通过计算机断层扫描 (CT) 来帮助确诊。肺功能检查（测量肺容纳空气、吸入和呼出气体以及进行氧气和二氧化碳交换的能力）结果可用来评估肺功能，并可帮助诊断过敏性肺炎。 对诊断不明的病例，特别疑有感染者，可取一小块肺组织进行显微镜下观察（肺活检）。为了获得组织样本，可能需要通过胸壁插入一根显像管（胸腔镜检查），显像管还可用于检查肺部表面和胸膜腔，或者可能需行打开胸壁的手术（胸廓切开术）。有时，除使用锋利的器械去除组织外，进行支气管镜检查的医生还可能会用液体（支气管肺泡灌洗液）冲洗肺部以提取细胞进行检查。 偶尔需通过血液检查来寻找引发超敏反应的物质的线索或消除可能的致因。

过敏性肺炎的治疗 皮质类固醇或免疫抑制剂 如果避免进一步接触过敏原，有急性发作的过敏性肺炎的病人可以恢复。如果症状严重，皮质类固醇如泼尼松，可以减轻症状并有助于减轻严重的炎症。长期或反复发作可能会导致不可逆转的疾病及进行性残疾，并需要长期的免疫抑制。