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淋巴管平滑肌增多症(LAM)是整个肺内平滑肌细胞罕见的、缓慢渐进增生。
（另见间质性肺疾病概述。）
淋巴管平滑肌增多症 (LAM) 较为罕见。该疾病只发生在女性身上，通常是20到40岁的女性。病因不明。
发病女性常伴有呼吸短促。咳嗽、胸痛和咳血（咯血）也时有发生。症状在妊娠期间可能加重。该病的首发迹象有时为原因不明的肺塌陷（气胸）。有时，覆盖肺部的囊（胸膜）中会积聚液体。
淋巴管平滑肌增多症一般进展缓慢，但肺功能最终会恶化，进展为呼吸衰竭。该病的进展速度差异甚大，但孕期可能加速进展。
淋巴管平滑肌增多症的诊断
胸部计算机断层扫描
血液检查
通常需要通过胸部 X 线或计算机断层扫描 (CT) 来确诊淋巴管平滑肌增多症。
通常需要进行血液检查，测量血管内皮生长因子 D (VEGF-D) 的水平。在淋巴管平滑肌增多症女性患者中，血管内皮生长因子 D 水平通常升高。
若影像学检查和血液检查结果不明确，医生可取一小块肺组织进行显微镜下观察（肺活检）。
肺功能检查显示肺部可容纳的空气量低于正常水平。
淋巴管平滑肌增多症的治疗
西罗莫司
肺移植
西罗莫司是一种通常用于肾移植术后抑制免疫系统的药物，似乎可减缓淋巴管平滑肌增多症患者的肺功能衰退。
肺移植可治疗淋巴管平滑肌增多症。但有时淋巴管平滑肌增多症会在移植肺中复发。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
淋巴管平滑肌增多症基金会：有关淋巴管平滑肌增多症的一般信息，包括研究发现和支持计划