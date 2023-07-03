间质性肺疾病（也称为弥漫性实质性疾病）是用于描述累及肺间质间隙的诸多不同疾病的一个术语。肺间质间隙由肺部气囊（肺泡）壁、血管和小气道周围的空间组成。间质性肺疾病导致炎症细胞在肺组织异常聚集，造成呼吸短促和咳嗽，影像学与炎症表现相似，但在其他方面无关。一些间质性肺疾病十分少见。

在病程的早期，白细胞、巨噬细胞和富含蛋白质的液体积存在间质间隙，引起炎症。如炎症持续存在，瘢痕（纤维化）可替代正常肺组织。随着肺泡被逐渐破坏，其原有的位置会留下厚壁囊肿（称为蜂窝，因为它们长得像蜂房的巢室）。导致这些病变的疾病称为肺纤维化。

虽然不同的间质性肺疾病是独立的和具有不同病因，它们有一些相同特征。所有这类疾病都可引起氧气弥散入血的能力降低和肺组织变硬和皱缩，从而导致呼吸困难和咳嗽。但从血液中清除二氧化碳通常是没有问题的。

表格 少见的间质性肺疾病 表格