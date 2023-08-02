附睾炎和附睾-睾丸炎

附睾炎是附睾（睾丸顶部上的盘管，为精子成熟提供空间和环境）的炎症，附睾-睾丸炎是附睾和睾丸的炎症。

患者可能出现阴囊肿胀，以及触痛或疼痛。

附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查、尿分析，有时候多普勒超声检查来诊断。

治疗包括口服抗生素、卧床休息、止痛药和用冰袋冷敷阴囊。

附睾炎和附睾-睾丸炎通常由细菌感染引起。手术、膀胱插管或尿路其它部位的感染蔓延都可以引起附睾、睾丸感染。有时候病因是性传播感染。少见的病因还有某些病毒或真菌。

有时，没有任何类型的感染。这种情况下医生相信附睾炎可能是由于尿液逆流进入附睾造成的（用力，如举起重物时）。

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状 附睾炎和附睾-睾丸炎的症状包括 受累及区域出现肿胀和触痛

睾丸周围积液（鞘膜积液）

发烧（有时候） 疼痛可变得持续而剧烈。如果病因是性传播感染，则可能有分泌物。少数的可有脓肿形成，可在阴囊摸到一个柔软的肿块。

附睾炎和附睾-睾丸炎的诊断 医师的评估

尿液分析 附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查和尿分析来诊断。多普勒超声检查有时候用来评估睾丸的血流。 如果怀疑性传播感染是病因，医生可能会使用尿道拭子来检查淋病和衣原体。