附睾炎和附睾-睾丸炎

附睾炎是附睾（睾丸顶部上的盘管，为精子成熟提供空间和环境）的炎症，附睾-睾丸炎是附睾和睾丸的炎症。
患者可能出现阴囊肿胀，以及触痛或疼痛。
附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查、尿分析，有时候多普勒超声检查来诊断。
治疗包括口服抗生素、卧床休息、止痛药和用冰袋冷敷阴囊。
附睾炎和附睾-睾丸炎通常由细菌感染引起。手术、膀胱插管或尿路其它部位的感染蔓延都可以引起附睾、睾丸感染。有时候病因是性传播感染。少见的病因还有某些病毒或真菌。
有时，没有任何类型的感染。这种情况下医生相信附睾炎可能是由于尿液逆流进入附睾造成的（用力，如举起重物时）。
附睾炎和附睾-睾丸炎的症状
附睾炎和附睾-睾丸炎的症状包括
受累及区域出现肿胀和触痛
睾丸周围积液（鞘膜积液）
发烧（有时候）
疼痛可变得持续而剧烈。如果病因是性传播感染，则可能有分泌物。少数的可有脓肿形成，可在阴囊摸到一个柔软的肿块。
附睾炎和附睾-睾丸炎的诊断
医师的评估
尿液分析
附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查和尿分析来诊断。多普勒超声检查有时候用来评估睾丸的血流。
如果怀疑性传播感染是病因，医生可能会使用尿道拭子来检查淋病和衣原体。
附睾炎和附睾-睾丸炎的治疗
抗生素
缓解疼痛的措施
附睾炎和附睾-睾丸炎通常通过口服抗生素、止痛药和冰袋冷敷阴囊来治疗。用下身护带固定阴囊，减少因反复活动引起的疼痛。
脓肿通常需要手术排脓引流。