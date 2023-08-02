提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

附睾炎和附睾-睾丸炎

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 8月 2023
浏览专业版
小知识

附睾炎是附睾（睾丸顶部上的盘管，为精子成熟提供空间和环境）的炎症，附睾-睾丸炎是附睾和睾丸的炎症。

  • 患者可能出现阴囊肿胀，以及触痛或疼痛。

  • 附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查、尿分析，有时候多普勒超声检查来诊断。

  • 治疗包括口服抗生素、卧床休息、止痛药和用冰袋冷敷阴囊。

附睾炎和附睾-睾丸炎通常由细菌感染引起。手术、膀胱插管或尿路其它部位的感染蔓延都可以引起附睾、睾丸感染。有时候病因是性传播感染。少见的病因还有某些病毒或真菌。

有时，没有任何类型的感染。这种情况下医生相信附睾炎可能是由于尿液逆流进入附睾造成的（用力，如举起重物时）。

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状包括

  • 受累及区域出现肿胀和触痛

  • 睾丸周围积液（鞘膜积液）

  • 发烧（有时候）

疼痛可变得持续而剧烈。如果病因是性传播感染，则可能有分泌物。少数的可有脓肿形成，可在阴囊摸到一个柔软的肿块。

附睾炎和附睾-睾丸炎的诊断

  • 医师的评估

  • 尿液分析

附睾炎和附睾-睾丸炎可通过体格检查和尿分析来诊断。多普勒超声检查有时候用来评估睾丸的血流。

如果怀疑性传播感染是病因，医生可能会使用尿道拭子来检查淋病和衣原体。

附睾炎和附睾-睾丸炎的治疗

  • 抗生素

  • 缓解疼痛的措施

附睾炎和附睾-睾丸炎通常通过口服抗生素、止痛药和冰袋冷敷阴囊来治疗。用下身护带固定阴囊，减少因反复活动引起的疼痛。

脓肿通常需要手术排脓引流。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。