睾丸是位于阴茎下方囊腔中的一对器官。附睾是每个睾丸顶部的盘管，精子从睾丸中移入并在此储存。
什么是附睾炎和附睾-睾丸炎？
附睾炎是附睾的痛性炎症。
附睾-睾丸炎是附睾和睾丸的痛性炎症。
附睾炎和附睾-睾丸炎通常始于细菌感染
医生用抗生素来治疗这些疾病
男性生殖器官
什么原因导致附睾炎和附睾-睾丸炎？
附睾炎和附睾-睾丸炎的症状是什么？
附睾炎和附睾-睾丸炎的症状有：
一侧睾丸附近肿胀和压痛
疼痛可以持续存在而且剧烈
有时感觉恶心，并呕吐
有时发烧
附睾炎引起的疼痛通常会逐渐发生。附睾-睾丸炎引起的疼痛通常会更快发生。
如果你患有性传播感染 (STI)，可能还会有其它症状，比如分泌物（透明、黄色或绿色液体从阴茎中流出）。
附睾炎和附睾-睾丸炎通常在经过治疗后很快好转。但有时炎症可能再次发生或持续数周（慢性附睾炎）。
医生如何判断我是否患有附睾炎或附睾-睾丸炎？
医生根据体格检查怀疑附睾炎或附睾-睾丸炎。他们通常还会做以下检查：
尿液检查以寻找感染
有时候超声波以确认没有出现睾丸的扭曲（睾丸扭转）
医生如何治疗附睾炎和附睾-睾丸炎？
医生会让你：
服用抗生素
服用止痛药
根据需要多休息
在疼痛区域用冰袋冷敷
佩戴护身三角绷带（护裆）以支撑睾丸
如果感染加重并出现脓肿（脓液积聚），医生将做手术引流脓液。