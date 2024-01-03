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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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附睾炎和附睾-睾丸炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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睾丸是位于阴茎下方囊腔中的一对器官。附睾是每个睾丸顶部的盘管，精子从睾丸中移入并在此储存。

什么是附睾炎和附睾-睾丸炎？

附睾炎是附睾的痛性炎症。

附睾-睾丸炎是附睾和睾丸的痛性炎症。

  • 附睾炎和附睾-睾丸炎通常始于细菌感染

  • 医生用抗生素来治疗这些疾病

男性生殖器官

什么原因导致附睾炎和附睾-睾丸炎？

附睾炎和附睾-睾丸炎通常由细菌感染引起。感染可能由以下原因造成：

有时附睾炎或附睾-睾丸炎并非由感染引起。医生认为这可能是由于尿液逆流所造成的刺激引起的。

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状是什么？

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状有：

  • 一侧睾丸附近肿胀和压痛

  • 疼痛可以持续存在而且剧烈

  • 有时感觉恶心，并呕吐

  • 有时发烧

附睾炎引起的疼痛通常会逐渐发生。附睾-睾丸炎引起的疼痛通常会更快发生。

如果你患有性传播感染 (STI)，可能还会有其它症状，比如分泌物（透明、黄色或绿色液体从阴茎中流出）。

附睾炎和附睾-睾丸炎通常在经过治疗后很快好转。但有时炎症可能再次发生或持续数周（慢性附睾炎）。

医生如何判断我是否患有附睾炎或附睾-睾丸炎？

医生根据体格检查怀疑附睾炎或附睾-睾丸炎。他们通常还会做以下检查：

  • 尿液检查以寻找感染

  • 有时候超声波以确认没有出现睾丸的扭曲（睾丸扭转

医生如何治疗附睾炎和附睾-睾丸炎？

医生会让你：

  • 服用抗生素

  • 服用止痛药

  • 根据需要多休息

  • 在疼痛区域用冰袋冷敷

  • 佩戴护身三角绷带（护裆）以支撑睾丸

如果感染加重并出现脓肿（脓液积聚），医生将做手术引流脓液。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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