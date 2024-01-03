附睾炎和附睾-睾丸炎的症状是什么？

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状是什么？

附睾炎和附睾-睾丸炎的症状有：

一侧睾丸附近肿胀和压痛

疼痛可以持续存在而且剧烈

有时感觉恶心，并呕吐

有时发烧

附睾炎引起的疼痛通常会逐渐发生。附睾-睾丸炎引起的疼痛通常会更快发生。

如果你患有性传播感染 (STI)，可能还会有其它症状，比如分泌物（透明、黄色或绿色液体从阴茎中流出）。

附睾炎和附睾-睾丸炎通常在经过治疗后很快好转。但有时炎症可能再次发生或持续数周（慢性附睾炎）。