急性应激障碍是一种剧烈而不愉快的功能障碍反应，在创伤性事件发生后不久开始，持续不到一个月。如果症状持续超过一个月，患者被诊断为创伤后应激障碍 (PTSD)。
（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）
急性应激障碍患者在暴露于创伤事件后一个月内出现急性应激反应。这些应激反应包括焦虑增加、精神上重新体验创伤事件、避免回忆起创伤的东西、表现出负面情绪、出现分离性症状（包括现实感丧失和遗忘症）和情绪唤起增加。
本障碍患者可有解离症状。例如，他们可能会感到情绪麻木或与自己脱节。他们可能会觉得自己是不真实的。
急性应激障碍患者在创伤事件后的痛苦程度往往比适应障碍患者更大。
急性应激障碍的患病率仍不清楚。创伤性事件如果严重或反复发生，则发生急性创伤应激障碍的可能性更大。
急性应激障碍的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
以下情况可诊断为急性应激障碍
直接或间接暴露于创伤事件
此外，他们还必须至少具有以下 9 个症状，持续 3 天至 1 个月：
反复出现的、不可控制的，侵入性且令人痛苦的事件回忆
反复出现有关事件的痛苦的梦
感觉创伤事件正在反复出现——例如在闪回中
当被提醒该事件（例如，进入相似场所或听到与事件期间听到的声音类似的声音），会产生强烈的心理或生理困扰
持续不能体验积极的情绪（如快乐，满足或爱的感觉）
现实感改变（例如，发呆或好像时间已经减慢）
对创伤事件的重要部分存在记忆丧失
努力避免令人不安的回忆，想法或与事件相关的感受
努力回避与事件相关的外部提醒（人，地点，对话，活动，对象和情境）
睡眠不安
易激惹或爆发愤怒
过分关注危险的可能性（高度警觉）
难以集中精力
对响亮的噪音，突然的动作或其他刺激的夸张反应（惊跳反应）
此外，症状必须引起严重的痛苦或严重影响功能。
医生还检查是否可能因使用药物或其他疾病而导致症状。
急性应激障碍的治疗
自我护理
心理治疗
有时使用药物
很多患者一经脱离创伤情景并得到适当的支持后（包括获得理解和同情，以及获得机会描述发生的事情和自己的反应）可立即康复。一些病人通过多次诉说自身经历可以显著减轻症状。亲朋好友通常可以提供这种支持。或者，医生或其他精神健康保健专业人员可以提供帮助。
有时，医生会暂时给予药物以缓解焦虑或帮助患者睡眠，但通常不给予其他药物（如抗抑郁药），除非它们被开处方用于治疗共发疾病。
自我护理
自我护理在危机或创伤过程中和之后至关重要。自我护理可分为 3 个部分：
个人安全
身体健康和实际支持
正念
个人安全是基本的。在一次创伤性发作后，如果患者知道自己和亲人安全，便可更好地处理这种体验。然而，在持续危机（例如家庭虐待、战争或传染性大流行病）期间，可能很难完全确保安全。在这种持续的困境中，人们应该寻求专家的指导，以便自己和亲人尽可能安全。
在创伤经历之中和之后，躯体健康可能会面临风险。每个人都应该尽量保持健康的饮食、睡眠和锻炼方案。应谨慎使用具有镇静作用（例如抗焦虑药物）和麻醉作用（例如酒精）的药物和物质。实际支持包括在住房、法律支持、保险和其他需要解决但可能非常有压力的问题方面提供援助。
正念的自我护理方式旨在减少受创人员通常经历的压力、厌倦、愤怒、悲伤和孤立感觉。如果情况允许，面临风险的人应当制定并遵循正常日常安排（例如起床、淋浴、穿衣、外出和散步，并按时做饭吃饭）。
练习熟悉的爱好或进行可分散注意力的有趣活动会有所帮助：画画、看电影或烹饪。
与家人和朋友互动和社区参与可能至关重要，即使在危机期间很难维持人际关系。
伸展和锻炼是有益的，但自我安抚技巧，例如数自己的呼吸、冥想或自我催眠，同样有益。
在压力下，人们会变得脾气暴躁，即使是对他们关心的人也是如此。朋友和家人在伸出援手和表达担忧和安慰方面会有所帮助。发送友好的消息、给别人做饼干、对别人微笑，这些不但对接受者是个惊喜，也可以减少创伤体验中常见的绝望和愧疚感。
心理治疗
教育可以帮助患者了解压力反应和症状改善的自然过程。认知行为治疗可以通过让患者在一个安全的环境中处理创伤性记忆，纠正对创伤的适应不良想法或对创伤的反应，并在患者能够做到时用自己的语言讨论创伤。
药物
没有药物特别有助于减轻急性应激障碍的症状或防止其发展成完全性 PTSD。药物治疗有助于缓解失眠、焦虑和躁动，但长期使用似乎会干扰康复。