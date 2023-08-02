急性应激障碍是一种剧烈而不愉快的功能障碍反应，在创伤性事件发生后不久开始，持续不到一个月。如果症状持续超过一个月，患者被诊断为创伤后应激障碍 (PTSD)。

（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）

急性应激障碍患者在暴露于创伤事件后一个月内出现急性应激反应。这些应激反应包括焦虑增加、精神上重新体验创伤事件、避免回忆起创伤的东西、表现出负面情绪、出现分离性症状（包括现实感丧失和遗忘症）和情绪唤起增加。

本障碍患者可有解离症状。例如，他们可能会感到情绪麻木或与自己脱节。他们可能会觉得自己是不真实的。

急性应激障碍患者在创伤事件后的痛苦程度往往比适应障碍患者更大。

急性应激障碍的患病率仍不清楚。创伤性事件如果严重或反复发生，则发生急性创伤应激障碍的可能性更大。

急性应激障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 以下情况可诊断为急性应激障碍 直接或间接暴露于创伤事件 此外，他们还必须至少具有以下 9 个症状，持续 3 天至 1 个月： 反复出现的、不可控制的，侵入性且令人痛苦的事件回忆

反复出现有关事件的痛苦的梦

感觉创伤事件正在反复出现——例如在闪回中

当被提醒该事件（例如，进入相似场所或听到与事件期间听到的声音类似的声音），会产生强烈的心理或生理困扰

持续不能体验积极的情绪（如快乐，满足或爱的感觉）

现实感改变（例如，发呆或好像时间已经减慢）

对创伤事件的重要部分存在记忆丧失

努力避免令人不安的回忆，想法或与事件相关的感受

努力回避与事件相关的外部提醒（人，地点，对话，活动，对象和情境）

睡眠不安

易激惹或爆发愤怒

过分关注危险的可能性（高度警觉）

难以集中精力

对响亮的噪音，突然的动作或其他刺激的夸张反应（惊跳反应） 此外，症状必须引起严重的痛苦或严重影响功能。 医生还检查是否可能因使用药物或其他疾病而导致症状。