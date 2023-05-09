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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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分离性障碍概述

作者：David Spiegel, MD, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 5月 2023
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    很多患者偶尔会经历记忆、感知、身份和意识的脱节。例如，一个人开车到了某个地方，然后意识到自己怎么不知不觉就开到这里了。这可能是因为他在开车过程中被其他事物（担心某事、收音机里正在播放的节目或与同伴谈话）吸引或沉浸在自己的白日梦中。这些问题被称为正常的分离性行为，并不影响我们的日常生活。

    相比之下，分离性障碍患者会彻底忘记几分钟、几小时乃至更长时间内发生的活动。他们有种忘记某些事情的印象，但却无法记起。此外，他们可感到与自己发生脱离（分离）— 也即，与自己的记忆、感知、本体身份、思想、情感、身体和行为发生脱离。或者，他们感觉与周围的世界发生脱离。因此，他们对本体、记忆和／或意识的感知是分裂的。

    分离性障碍包括以下几类：

    你知道吗……

    • 重大的压力或创伤可能会导致记忆缺失，头部受到小的打击并不能导致人们突然忘记自己是谁和他们所经历的事情。

    分离性障碍通常因过大的压力或过重的创伤引发。例如，患者可能有儿童期受虐待经历。他们可能亲历或目睹过创伤性事件，如事故或灾难。或者是体验到无法承受的内心冲突，导致这些让人无法接受的信息和情感从意识层面分离出来。

    分离性障碍与创伤和应激相关障碍急性应激障碍创伤后应激障碍）相关。应激相关障碍患者可能有解离症状，如遗忘、闪回、麻木和人格解体/现实感丧失。一些创伤后应激障碍 (PTSD) 患者还会经历人格解体、现实感丧失或两者皆有，这被分类为 PTSD 的分离性亚型

    在动物和人体中进行的研究表明，某些基础脑结构和功能似乎与分离性障碍有关。科学家们还不清楚这些结构和功能异常是如何引起分离性障碍的，或者这些知识能如何指导治疗，但有望通过这些线索取得更进一步的研究成果。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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