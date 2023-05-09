很多患者偶尔会经历记忆、感知、身份和意识的脱节。例如，一个人开车到了某个地方，然后意识到自己怎么不知不觉就开到这里了。这可能是因为他在开车过程中被其他事物（担心某事、收音机里正在播放的节目或与同伴谈话）吸引或沉浸在自己的白日梦中。这些问题被称为正常的分离性行为，并不影响我们的日常生活。

相比之下，分离性障碍患者会彻底忘记几分钟、几小时乃至更长时间内发生的活动。他们有种忘记某些事情的印象，但却无法记起。此外，他们可感到与自己发生脱离（分离）— 也即，与自己的记忆、感知、本体身份、思想、情感、身体和行为发生脱离。或者，他们感觉与周围的世界发生脱离。因此，他们对本体、记忆和／或意识的感知是分裂的。

分离性障碍包括以下几类：

你知道吗……

分离性障碍通常因过大的压力或过重的创伤引发。例如，患者可能有儿童期受虐待经历。他们可能亲历或目睹过创伤性事件，如事故或灾难。或者是体验到无法承受的内心冲突，导致这些让人无法接受的信息和情感从意识层面分离出来。

分离性障碍与创伤和应激相关障碍（急性应激障碍和创伤后应激障碍）相关。应激相关障碍患者可能有解离症状，如遗忘、闪回、麻木和人格解体/现实感丧失。一些创伤后应激障碍 (PTSD) 患者还会经历人格解体、现实感丧失或两者皆有，这被分类为 PTSD 的分离性亚型。

在动物和人体中进行的研究表明，某些基础脑结构和功能似乎与分离性障碍有关。科学家们还不清楚这些结构和功能异常是如何引起分离性障碍的，或者这些知识能如何指导治疗，但有望通过这些线索取得更进一步的研究成果。