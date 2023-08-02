创伤后应激障碍 (PTSD) 为严重的创伤性事件后出现的强烈而不愉快的功能障碍反应。

威胁生命或严重的创伤事件可诱发强烈的长时间的悲痛。

患者可能反复体验创伤事件、做恶梦，因此常躲避可能使其想起创伤事件的事物。

治疗方法包括心理治疗（支持治疗和暴露疗法）和抗抑郁药物。

（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）

当可怕的事情发生时，许多人都会受到长期影响。在某些情况下，这些影响持续且严重，以至于令人衰弱并形成疾病。一般而言，可能导致 PTSD 的事件是那些可能引起害怕、无助或恐惧的事件。战斗、性侵以及自然灾害或人为灾难是 PTSD 的常见原因。但是，它也可能由任何感觉压倒性和危及生命的经历导致，例如身体暴力或车祸。

这些事件可能直接经历（例如严重伤害或受到死亡威胁）或间接经历（见证他人严重受伤、死亡或面临死亡威胁；了解到亲近的家人或朋友发生的创伤性事件；或参与他人创伤后的工作，像急救人员）。患者可能经历单次创伤，也可能是更常见的多次创伤。

目前尚不清楚为什么相同的创伤事件可能对一个人不会导致症状，而对另一个人可能会导致终身的 PTSD。也不清楚为什么有些人在多年中见证或经历同一种创伤而不发生 PTSD，但是在某次明显类似的事件之后，却出现 PTSD。

差不多有 9% 的人在他们一生中某个时候（包括儿童时期）可能发生 PTSD（参见儿童和青少年创伤后应激障碍）。每年约有 4% 人患有该病。

PTSD 持续 1 个月以上。它可能是急性应激障碍的延续，或在事件发生后 6 个月内另外发展而来。

慢性 PTSD 不易康复，但随着时间的推移即使没有得到治疗，焦虑情绪也会相对减轻。然而，有些人在社交场合、工作场合以及人际关系中仍然因该疾病而功能严重受损。

PTSD 的症状 当 PTSD 患者有症状时，通常分为以下 4 类： 侵入性症状（该事件反复并且不可控地侵入他们的想法中）

回避提醒他们这件事的任何线索

对思维和情绪的负面影响

警觉性和反应的变化 侵入性症状 创伤性事件可能会以不自主的、不想要的记忆或反复噩梦形式重复出现。有的患者会有闪回，像事件真的发生一样重温事件，而非只是回忆。 患者也可能对使之想起事件的事物产生剧烈反应。例如，退伍军人的症状可能被烟花触发，而抢劫案受害者的症状可能因看见电影里的枪支而触发。 回避症状 患者会固执地躲避可让其回忆起创伤的东西，比如某些活动、情形或人。例如，他们会避免进入自己受袭击时所在的公园或办公楼，或避免与和其袭击者具有相同种族的人说话。他们试图逃避一切关于创伤性事件的思考、感情或交流；设法回避能够唤起创伤性记忆的行动、场景或人。 对思维和情绪的负面影响 人们可能无法记住创伤事件的重要部分（称为 分离性遗忘症）。 人们可能会感到麻木或与其他人脱节。本病患者中抑郁症状普遍存在，表现为对以前喜欢的活动兴趣减退。 人们对事件的认识可能会变得扭曲，导致他们因为发生的事情而责怪自己或他人。负疚感也很常见。患者常易自责，例如他们活了下来，别人却没有。他们可能只感受到负面情绪，如害怕、恐惧、愤怒或羞愧，并且可能无法感到快乐、满足或爱。 警觉性和反应的变化 人们可能难以入睡或集中注意力。 他们可能会过分警惕有风险的警告信号或容易被吓到。他们可能容易受到惊吓。 人们可能变得无法控制自己的反应，导致鲁莽的行为或愤怒的爆发。 其他症状 有些人进行仪式活动帮助减少他们的焦虑。例如，遭到性侵犯的人可能会反复洗澡，去尝试忘却不洁感。 许多 PTSD 患者尝试使用酒精或非法药物缓解症状，并发展为物质使用障碍。 PTSD 的分离亚型现已被识别。患有这种疾病的人有上述所有症状，加上人格解体（感觉与自我或身体脱离）和/或现实感丧失（感觉周围世界不真实或如同梦境）。

PTSD 的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下情况诊断创伤后应激障碍 (PTSD) 人们直接或间接暴露于创伤事件。

症状已出现 1 个月或更长时间。

症状会导致严重的痛苦或严重影响功能。

与 PTSD 相关的每种症状（侵入性症状，回避症状，对思维和情绪的负面影响以及警觉性和反应的改变）患者都有一些。 医生还检查是否可能因使用药物或其他疾病而导致症状。 当除上述所有症状外，患者还存在人格解体（感觉与自我或身体脱离）和/或现实感丧失（感觉周围世界不真实或如同梦境）的证据时，医生会诊断为 PTSD 的分离亚型。 由于 PTSD 会引起诸多复杂症状，经常未能作出诊断。有时，对医生来说，创伤可能并不明显，患者并不总是愿意讨论他们的创伤。此外，物质使用障碍或其他精神健康疾病（例如抑郁、焦虑）的存在可能会分散对 PTSD 的注意力。如果诊断和治疗被推迟，PTSD 可能导致患者慢性衰弱。