创伤后应激障碍 (PTSD) 为严重的创伤性事件后出现的强烈而不愉快的功能障碍反应。
威胁生命或严重的创伤事件可诱发强烈的长时间的悲痛。
患者可能反复体验创伤事件、做恶梦，因此常躲避可能使其想起创伤事件的事物。
治疗方法包括心理治疗（支持治疗和暴露疗法）和抗抑郁药物。
（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）
当可怕的事情发生时，许多人都会受到长期影响。在某些情况下，这些影响持续且严重，以至于令人衰弱并形成疾病。一般而言，可能导致 PTSD 的事件是那些可能引起害怕、无助或恐惧的事件。战斗、性侵以及自然灾害或人为灾难是 PTSD 的常见原因。但是，它也可能由任何感觉压倒性和危及生命的经历导致，例如身体暴力或车祸。
这些事件可能直接经历（例如严重伤害或受到死亡威胁）或间接经历（见证他人严重受伤、死亡或面临死亡威胁；了解到亲近的家人或朋友发生的创伤性事件；或参与他人创伤后的工作，像急救人员）。患者可能经历单次创伤，也可能是更常见的多次创伤。
目前尚不清楚为什么相同的创伤事件可能对一个人不会导致症状，而对另一个人可能会导致终身的 PTSD。也不清楚为什么有些人在多年中见证或经历同一种创伤而不发生 PTSD，但是在某次明显类似的事件之后，却出现 PTSD。
差不多有 9% 的人在他们一生中某个时候（包括儿童时期）可能发生 PTSD（参见儿童和青少年创伤后应激障碍）。每年约有 4% 人患有该病。
PTSD 持续 1 个月以上。它可能是急性应激障碍的延续，或在事件发生后 6 个月内另外发展而来。
慢性 PTSD 不易康复，但随着时间的推移即使没有得到治疗，焦虑情绪也会相对减轻。然而，有些人在社交场合、工作场合以及人际关系中仍然因该疾病而功能严重受损。
PTSD 的症状
当 PTSD 患者有症状时，通常分为以下 4 类：
侵入性症状（该事件反复并且不可控地侵入他们的想法中）
回避提醒他们这件事的任何线索
对思维和情绪的负面影响
警觉性和反应的变化
侵入性症状
创伤性事件可能会以不自主的、不想要的记忆或反复噩梦形式重复出现。有的患者会有闪回，像事件真的发生一样重温事件，而非只是回忆。
患者也可能对使之想起事件的事物产生剧烈反应。例如，退伍军人的症状可能被烟花触发，而抢劫案受害者的症状可能因看见电影里的枪支而触发。
回避症状
患者会固执地躲避可让其回忆起创伤的东西，比如某些活动、情形或人。例如，他们会避免进入自己受袭击时所在的公园或办公楼，或避免与和其袭击者具有相同种族的人说话。他们试图逃避一切关于创伤性事件的思考、感情或交流；设法回避能够唤起创伤性记忆的行动、场景或人。
对思维和情绪的负面影响
警觉性和反应的变化
人们可能难以入睡或集中注意力。
他们可能会过分警惕有风险的警告信号或容易被吓到。他们可能容易受到惊吓。
人们可能变得无法控制自己的反应，导致鲁莽的行为或愤怒的爆发。
其他症状
有些人进行仪式活动帮助减少他们的焦虑。例如，遭到性侵犯的人可能会反复洗澡，去尝试忘却不洁感。
许多 PTSD 患者尝试使用酒精或非法药物缓解症状，并发展为物质使用障碍。
PTSD 的分离亚型现已被识别。患有这种疾病的人有上述所有症状，加上人格解体（感觉与自我或身体脱离）和/或现实感丧失（感觉周围世界不真实或如同梦境）。
PTSD 的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
医生根据以下情况诊断创伤后应激障碍 (PTSD)
人们直接或间接暴露于创伤事件。
症状已出现 1 个月或更长时间。
症状会导致严重的痛苦或严重影响功能。
与 PTSD 相关的每种症状（侵入性症状，回避症状，对思维和情绪的负面影响以及警觉性和反应的改变）患者都有一些。
医生还检查是否可能因使用药物或其他疾病而导致症状。
当除上述所有症状外，患者还存在人格解体（感觉与自我或身体脱离）和/或现实感丧失（感觉周围世界不真实或如同梦境）的证据时，医生会诊断为 PTSD 的分离亚型。
由于 PTSD 会引起诸多复杂症状，经常未能作出诊断。有时，对医生来说，创伤可能并不明显，患者并不总是愿意讨论他们的创伤。此外，物质使用障碍或其他精神健康疾病（例如抑郁、焦虑）的存在可能会分散对 PTSD 的注意力。如果诊断和治疗被推迟，PTSD 可能导致患者慢性衰弱。
PTSD 的治疗
自我护理
心理治疗
有时使用药物
治疗其他疾病，如物质使用或重度抑郁
自我护理
自我护理在危机或创伤过程中和之后至关重要。自我护理可分为 3 个部分：
个人安全
躯体健康
正念
个人安全是基本的。在一次创伤性发作后，如果患者知道自己和亲人安全，便可更好地处理这种体验。然而，在持续危机（例如家庭虐待、战争或传染性大流行病）期间，可能很难完全确保安全。在这种持续的困境中，人们应该寻求专家的指导，以便自己和亲人尽可能安全。
在创伤经历之中和之后，躯体健康可能会面临风险。每个人都应该尽量保持健康的饮食、睡眠和锻炼方案。有镇静和毒性作用的药物（例如酒精）应当尽量少用，最好不用。
正念的自我护理方式旨在减少受创人员通常经历的压力、厌倦、愤怒、悲伤和孤立感觉。如果情况允许，面临风险的人应当制定并遵循正常日常安排，例如起床、淋浴、穿衣、外出和散步，并按时做饭吃饭。
练习熟悉的爱好或进行可分散注意力的有趣活动会有所帮助：画画、看电影或烹饪。
社区参与可能至关重要，即使在危机期间很难维持人际关系。
运动锻炼非常有益，但静坐和数自己的呼吸或者仔细倾听周围的声音，也同样有帮助。人们可能会过度专注于创伤或危机，因此选择思考其他事情会很有用：阅读小说或玩智力游戏。不愉快的情绪通常可能在创伤期间和之后仿佛处于“冻结”状态，如果能找到改变这一感觉状态的活动，将会更为轻松：笑、观看有趣的电影、做些傻事或用蜡笔画画。在压力之下，即使是与他们关心的人在一起，人们也会变得脾气暴躁。
自发的善意举动对每个人都有好处：发送友好的消息、给别人做饼干、对别人微笑，这些不但对接受者是个惊喜，也可以减少发起者创伤体验中常见的绝望和消极感。
心理治疗
心理治疗是 PTSD 治疗的核心。
关于 PTSD 的教育可能是治疗的一个重要早期步骤。PTSD 的症状可能会让患者感到困惑而难以应对；让患者及其亲人了解 PTSD 可包括看似无关的症状，经常会很有帮助。
以创伤为中心的认知行为治疗是对 PTSD 最有效的治疗方法。这种形式的治疗对急性应激障碍也有效，包括针对有关应激的性质以及身体/心理对应激反应的教育，改变人们对创伤事件及其反应的看法（或正确看待事物），并接受精心引导的治疗性的暴露于创伤经历的记忆。
重要的是要找到一个表现出温暖、安慰和同理心的心理健康专业人员，以帮助患有 PTSD 而经常感到羞耻、回避、过度警觉和脱离的人。
呼吸和放松等压力管理技术很重要。减少和控制焦虑的锻炼（例如瑜伽、冥想）可以缓解症状，并让患者做好治疗准备，该过程涉及暴露于导致应激的创伤记忆。
最有说服力的当前证据认为结构化的、目标明确的心理治疗最为有益，通常是称为暴露治疗的一类认知行为治疗，可帮助消除创伤事件残余的恐惧。
在暴露治疗中，治疗师让患者想象身处于与既往创伤相关的情境。例如，他们可能被要求去想象参观他们曾被侵犯的公园。治疗师也可能帮助患者重新想像创伤事件本身。由于患者经常会有与创伤记忆相关的强烈焦虑，因此让治疗中的患者感到支持并以正确的节奏进行暴露很重要。受创伤者可能对再次受创伤特别敏感且感到脆弱，因此如果进度过快，治疗可能会受阻。治疗经常可能会从暴露转为更为支持性的开放式治疗，以帮助患者更好地适应暴露治疗。
更广泛和更具探索性的心理治疗也可帮助患者更轻松地重新回到更快乐的生活之中，例如关注可能因 PTSD 而破裂的关系。其他类型的支持性和心理动力学心理治疗也有帮助，只要它们并未将治疗重点从暴露治疗中转移开。
眼动脱敏和再加工 (EMDR) 是一种治疗方式，要求患者一边注视跟随治疗师手指的移动，一边想象被暴露于创伤。有些专家认为，眼动本身就有助于脱敏，但是眼动脱敏和再加工治疗方法有效主要是因为暴露想象，而不是眼动。
药物
当共发疾病与 PTSD 一起被发现时，最常使用药物治疗。例如，当患者似乎也患有重度抑郁症时，通常会开具抗抑郁药。同样，当精神病症状与 PTSD 一起被发现时，可使用抗精神病药物（如氟哌啶醇或阿立哌唑）。
抗抑郁药物也可有效治疗 PTSD，即使患者并无重度抑郁。最常建议使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂。也可使用的其他药物包括情绪稳定剂（如丙戊酸）和非典型抗精神病药（如阿立哌唑）。
多种其他药物可用于 PTSD 患者。通常，它们被用来针对特定情绪、想法和行为，这些情绪、想法和行为是 PTSD 发作的一部分或共发疾病的一部分。
例如，为了治疗失眠，医生有时会给予镇静药物，如奥氮平和喹硫平（也用作抗精神病药物）；这些药物有时用于情绪不稳和冲动，如同情绪稳定剂（如丙戊酸）。对于常做噩梦的情况，一种通常有效的药物是哌唑嗪，这种药物更常用于治疗高血压。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家精神卫生研究所，创伤后应激障碍：创伤后应激障碍各方面的一般信息，包括治疗、疗法和教育计划