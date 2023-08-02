创伤和应激相关障碍概述

创伤和应激相关障碍由创伤性或应激性事件引起。具体疾病包括创伤后应激障碍 (PTSD)、急性应激障碍和适应障碍。这些疾病引起类似症状，但持续时间有所不同。

创伤和应激相关障碍发生在创伤事件之后。它们有许多共同特征，包括焦虑（普遍的不安或不满）、易怒、解离（在没有意识的情况下将精神功能的某些方面与自我感觉分离）、物质使用或失眠。其症状的严重程度和持续时间不同。

创伤后应激障碍持续 1 个月以上。它可能是急性应激障碍的延续，或在事件发生后 6 个月内另外发展而来。

急性应激障碍通常在发生创伤性事件后立即开始，持续 3 天到 1 个月。

适应障碍是对应激性事件的反应，这些事件可能是常见的发展里程碑（例如，成为父母），或持续时间不定的破坏性事件（例如，失业、照顾残疾家庭成员或经历感情挫折），并导致与应激性事件的严重程度不成比例的痛苦和日常功能出现困难。适应障碍往往在应激性事件后不久出现，持续不到 6 个月；但是，如果存在持续性压力（如家庭成员持续生病或长期失业），适应障碍症状可能会无限期持续。

尽管创伤和应激相关障碍患者常有明显抑郁和焦虑，但他们经常有很多种症状可能与创伤性事件没有明显的关联。例如，他们可能变得咄咄逼人，无法体验快乐，和/或感到静不下来、不满、愤怒、麻木或与自己和他人脱节。