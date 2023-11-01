特纳综合征是一种性染色体异常，其中女孩出生时两条 X 染色体之一有部分或完全缺失。

特纳综合征是由两条 X 染色体之一的部分或完全缺失引起的。

患有这种综合征的女孩通常矮小，脖子后皮肤松弛，有学习障碍，无法经历青春期发育。

诊断基于染色体分析。

激素治疗可以促进生长并使其进入青春期。

染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观和功能的指令。（有关遗传学的讨论，参见基因和染色体。）

性染色体决定胎儿的性别是男性还是女性。一对 X 和 Y 染色体 (XY) 决定性别为男性，一对 X 和 X 染色体 (XX) 决定性别为女性。

全世界范围内，特纳综合征的发生率为在 2,500 例活产女婴中有大约 1 例。几乎所有受影响的胎儿都会自发流产。

特纳综合征的症状 出生时特纳综合征的某些症状很明显。直到孩子达到入学年龄，其他症状才会出现。 婴幼儿 许多患特纳综合征的新生儿受到轻度影响，但有些新生儿的手背和脚背肿胀（淋巴水肿）。在颈后部有明显的肿胀或皮下组织松软。 心脏缺陷包括主动脉部分变窄（主动脉缩窄）。 逐渐出现其他常见异常，包括蹼状颈（连接肩和颈部之间宽阔的皮肤）和胸部宽阔伴两乳头相距较远。 婴儿患髋关节疾病的风险更高，称为髋关节发育不良。 较不常见的症状包括上眼睑下垂（上睑下垂）、脖子后发际线低、痣（痣）和指甲发育不良。 较大儿童、青少年和女性 在大多数女孩中，卵巢被结缔组织代替，并且不含发育中的卵子（性腺发育不全），因此，这些女孩不育。性腺发育不全会导致缺乏月经周期（闭经）和乳房发育。女孩可能没有经历青春期的变化，或者没有完成青春期发育。少数女孩会有正常的青春期和生殖功能。 大约 10% 的青少年患有脊柱侧凸。 特纳综合征 图片 © Springer Science+Business Media 可能会发生其他问题。即使女孩没有主动脉缩窄，也会频繁发生高血压。肾脏缺陷很常见。 在一些病例中，由于肠道内的异常血管，还会出现消化道出血。可发生听力减退，并且内斜视（斜视）和远视（远视）常见。 患特纳综合征的女孩比普通人群更容易发生乳糜泻、甲状腺炎症和糖尿病。 由某种染色体异常引起的特纳综合征的女孩患称为性腺母细胞瘤的卵巢肿瘤风险增加，这可能是癌性（恶性）疾病。 许多患特纳综合征的女孩患有注意力缺陷／多动症和学习障碍，难以评估视觉和空间关系、规划任务和注意某件事。虽然在语言相关的智力测试中可以达到平均水平或高于平均水平，但数学及某些学业测试通常都只能获得较差的成绩。智力残疾较为罕见。 与家人相比，患特纳综合征的女孩或女性通常矮一些，且肥胖很常见。

特纳综合征的诊断 出生时的外观

基因检测

影像学检查 如果新生儿患有淋巴水肿或蹼状颈，医生可能会怀疑特纳综合征的诊断。但是，可能直到青春期才怀疑该综合征，在那时，女孩矮小、青春期延迟且无月经。 为了确认诊断，医生通过血液检查分析染色体。 医生对患者心脏进行超声心动图或磁共振成像 (MRI) 来检测心脏问题，并继续定期筛查心脏问题。