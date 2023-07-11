性受虐癖是一种通过使自己受到屈辱、鞭打、捆绑或其他虐待方式而获得性兴奋的现象。性受虐症是指性受虐癖达到给患者造成显著痛苦，或严重妨碍其日常功能的程度。

性受虐癖是性变态的一种。大多数具有性受虐倾向的人不存在性受虐症。

在健康性关系中，也比较常见某种程度的性施虐和性受虐，性伴侣相互之间能够良好地适应这种性行为。例如，在性活动中，用丝手绢假装捆绑，对性伴侣进行轻度打击，在同意的双方中，这种情况较常见，通常也不视为性受虐或施虐。

大多数参与性受虐活动的人都对参与 BDSM（捆绑-支配-施虐-受虐）活动持开放态度。大多数与知情同意的伴侣互动，对方可能有性施虐癖（亦即，对他人施以躯体上或心理上的折磨，可获得性快感）。在这种关系中，羞辱和鞭打常是一种扮演行为，因参与者都知道这仅是一种游戏，所以会小心避免真正的羞辱或受伤，通常是借助预先商量好的“安全词”。然而，一些受虐癖者会随着时间的推移而增加活动的激烈程度，并可能停止使用他们的安全词来保护自己，这可能导致严重伤害或死亡。

与此相反，性受虐症者具备以下特征：

他们对自己的行为感到苦恼，或因自己的行为而无法正常工作生活。

他们的行为导致重度躯体或心理伤害，甚至是死亡，比如见于窒息控。

他们已忍受该疾病 6 个月或更长时间。

如果性受虐症者的行为没有导致明显痛苦或损害，则没有必要治疗。然而，在某些情况下，联合使用认知行为疗法和抗雄激素药物（通过阻断睾酮的作用）可能有益。