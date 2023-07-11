性受虐癖是一种通过使自己受到屈辱、鞭打、捆绑或其他虐待方式而获得性兴奋的现象。性受虐症是指性受虐癖达到给患者造成显著痛苦，或严重妨碍其日常功能的程度。
性受虐癖是性变态的一种。大多数具有性受虐倾向的人不存在性受虐症。
在健康性关系中，也比较常见某种程度的性施虐和性受虐，性伴侣相互之间能够良好地适应这种性行为。例如，在性活动中，用丝手绢假装捆绑，对性伴侣进行轻度打击，在同意的双方中，这种情况较常见，通常也不视为性受虐或施虐。
大多数参与性受虐活动的人都对参与 BDSM（捆绑-支配-施虐-受虐）活动持开放态度。大多数与知情同意的伴侣互动，对方可能有性施虐癖（亦即，对他人施以躯体上或心理上的折磨，可获得性快感）。在这种关系中，羞辱和鞭打常是一种扮演行为，因参与者都知道这仅是一种游戏，所以会小心避免真正的羞辱或受伤，通常是借助预先商量好的“安全词”。然而，一些受虐癖者会随着时间的推移而增加活动的激烈程度，并可能停止使用他们的安全词来保护自己，这可能导致严重伤害或死亡。
与此相反，性受虐症者具备以下特征：
他们对自己的行为感到苦恼，或因自己的行为而无法正常工作生活。
他们的行为导致重度躯体或心理伤害，甚至是死亡，比如见于窒息控。
他们已忍受该疾病 6 个月或更长时间。
如果性受虐症者的行为没有导致明显痛苦或损害，则没有必要治疗。然而，在某些情况下，联合使用认知行为疗法和抗雄激素药物（通过阻断睾酮的作用）可能有益。
窒息控（窒息性自慰）
窒息控被认为是性受虐症的一种亚型。窒息控者通过自慰时在自己脖子上系一个套索或让伴侣给自己系一个套索来达到使自己部分窒息的目的。
通常，他们会使用衣物（如围巾或内衣）作为套索。他们可能会将套索固定在室内某一物体上（如门把或床柱）。这样做是为了在高潮时制造脑部暂时缺氧，以此增强性欲的释放程度，但这种做法可能会意外导致脑损伤或死亡。