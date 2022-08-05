躯体症状障碍是以一种或多种慢性躯体症状伴随显著而不成比例的与症状相关的痛苦、焦虑和日常功能障碍为特点的疾病。

躯体症状障碍患者被自己的症状所占据，花过多时间和精力担心自己的症状和健康问题。

如果患者在躯体疾病被排除后仍继续专注于和担忧自己的症状，或者他们对实际躯体症状的反应异常剧烈时，医生即可确诊本障碍。

心理治疗（特别是认知行为治疗）可有帮助，给予患者支持并受患者信任的医患关系也有帮助。

（另请参见躯体症状和相关障碍概述。）

躯体症状障碍取代了以前使用的多种诊断术语，如躯体化障碍、疑病症、疼痛障碍、未分化躯体形式障碍以及某些其他相关疾病。所有这些疾病均涉及躯体化——精神因素表达为身体（躯体，somatic——源自希腊语 soma，意为身体）症状。在该障碍中，患者的主要担忧是躯体症状，如疼痛、无力、疲倦、恶心或其他躯体感觉。患者可能存在导致或促发这些症状的躯体疾病，也可能不存在。不过，即使存在躯体疾病，躯体症状障碍患者对疾病的反应也属过度。

过去，当患者报告一些躯体症状但不能通过躯体疾病来解释时，医生通常会怀疑这类心理障碍（有时称作身心障碍或躯体形式障碍）。然而，这种方法存在问题，原因如下：

有时候医生难以确定患者到底有无躯体疾病。

另外，单纯因为找不到躯体病因即诊断患者有心理障碍通常不合适。检查结果有可能出了错，或者采用了错误的检查。

很多患者可能存在导致症状的躯体疾病，但由于他们对疾病反应太过度或太不正常，致使他们被认为同时存在心理问题。

刻意区分躯体症状和心理症状有时会让患者认为医生不相信他们的症状是真的。

由于这些问题，医生现在依据患者对其症状或健康问题的反应来诊断躯体症状障碍。

诊断躯体症状障碍的主要标准如下：

患者对其身体症状的关注非常强烈，从而导致严重痛苦，并干扰日常生活。

躯体症状障碍患者不会故意制造或伪装症状，而且症状可能与其他健康问题有关联，也可能无关联。有躯体症状障碍及另一医学问题的患者可能对该医学问题反应过度。例如，在心脏病发作后，患者虽躯体上完全康复，但仍表现为病人的样子或持续担心他们会再次发作心肌梗死。

很多存在本障碍的患者不能意识到自己有心理健康问题，并深信自己的症状是因为身体原因，需要医生重视。结果导致，即使全面的检查未发现任何疾病或任何严重疾病，他们仍继续迫使医生为其进行更多的或重复性的检查和治疗。

躯体症状障碍的症状 躯体症状障碍患者过分关注自己的躯体症状，特别是它们的严重程度。对于这些患者，健康问题常成为他们生活的主要焦点，有时耗费掉他们的全部精力。 躯体症状障碍通常始于 30 岁前，有时始于儿童期。多数患者存在多种症状，但有些仅存在一种重度症状，通常为疼痛。症状可具体（比如腹部疼痛）也可模糊不清（比如疲乏）。任何身体部位都有可能成为关注的焦点。 躯体症状障碍患者过度担心症状以及由症状导致的灾难性后果。他们的担忧与症状不成比例。患者可将正常感觉或不适（如肚子咕咕叫）归因于一种严重的躯体疾病。他们往往向最坏处考虑自己的症状。症状本身或对症状的过度担忧给患者带来痛苦，或干扰日常生活的方方面面。有些患者出现抑郁。 患者可能会依赖上他人，要求他人给予帮助和精神支持，并在自己的需求得不到满足时生气愤怒。他们也可以自杀作为威胁，或尝试自杀。当医生试图消除他们的疑虑时，他们经常认为医生未认真对待他们的症状。由于经常对治疗不满意，他们通常会到处求医问药或同时看多位医生。很多患者在接受治疗后不见效，甚至出现症状加重。有些似乎对药物的副作用异常敏感。 症状的剧烈程度和持续性可反映出强烈的求治欲望。症状可帮助患者躲避一些责任，但也可阻碍患者享受一些活动，从而变成一种惩罚，这表明患者内心深处存在自卑感和负疚感。 症状可减轻或加重，但一般持续存在，极少出现完全缓解，不管是短暂还是持久。

躯体症状障碍的诊断 医生根据特定标准进行评估 当患者符合以下情况时，医生可诊断为躯体症状障碍： 存在导致其过度担忧和／或打乱其日常生活的症状

持续不断地思虑症状有多严重

对其健康或症状极度担心

花过多时间和精力关注症状或健康问题 为确定症状是否由躯体疾病导致，医生会做一个全面的检查，并经常做一些化验。 躯体症状障碍与类似的心理障碍的区别在于，它有很多症状，并伴随患者对症状的过度思虑和担忧。 本障碍可能会在老年人中被漏诊，因为某些症状（如疲乏或疼痛）被认为是衰老的一部分，或者老年人对症状的担忧被认为无可厚非，因为他们通常有若干健康问题并服用多种药物。