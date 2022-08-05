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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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躯体症状及相关障碍概述

作者：Joel E. Dimsdale, MD, University of California, San Diego
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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    躯体症状及相关障碍是以过度关注身体（躯体）症状为特征的精神疾病，这种关注给患者导致强烈痛苦和／或干扰日常功能。

    大多数精神疾病以精神症状为特征性表现。也即，患者存在异常的或令其苦恼的想法、情绪和／或行为。大多数精神疾病以精神症状为特征性表现。也即，患者存在异常的或令其苦恼的想法、情绪和／或行为。然而在躯体化症状障碍中，患者的主要担忧是躯体（somatic—源于希腊语 soma 一词，意为身体）症状，如疼痛、无力、疲倦、恶心或其他躯体感觉。患者可能存在导致或促发这些症状的疾病，也可能不存在。不过，即使存在疾病，躯体症状患者或相关疾病患者对疾病的反应也属过度。

    任何人出现躯体症状时都会出现一定程度的情绪反应。但是，有躯体症状障碍的人会对其症状出现异常强烈的想法、感受和行为反应。这种异常反应与正常反应的区别在于，它强烈到足以对患者（有时也对其他人）造成严重痛苦和／或导致其难以进行日常生活。

    患者的反应类型决定了他们的障碍类型，具体见下：

    • 做作性障碍中，患者在无明显外界原因（比如为了休假）的情况下假装有症状。

    • 功能性神经症状障碍（旧称“转换障碍”）中，患者出现类似神经系统症状的躯体症状。

    • 疾病焦虑障碍（旧称“疑病症”）中，患者过度专注于和担忧自己有可能患有或患上了一种重症疾病。

    • 有时候，患者的态度或行为可对其患有的疾病产生不良影响——这被称为影响其他病况的心理因素

    • 躯体症状障碍中，患者的症状使其担忧和过分关注，令其时刻担心，并／或驱使他们频繁就医。

    由于存在这些障碍的人认为自己的症状是躯体症状，所以他们往往去看常规医生而不是精神科医生。

    躯体化症状或相关疾病也可能发生于儿童。

    治疗因障碍类型而异，但通常都包含心理治疗。

    身与心

    身心如何相互作用影响健康一直是人们长期讨论的问题。虽然在人们的日常话语中，心与身似乎是两个截然不同的东西，但实际上它们存在非常密切的关联，以至于难以区分它们的作用，比如：

    • 许多社会和心理应激可使躯体疾病症状加重，如糖尿病、冠心病和哮喘等。

    • 应激和其他心理过程可加重或延长躯体症状。例如，抑郁或焦虑的人在患病或受伤时比心理正常的人遭受更多痛苦。

    • 当没有躯体疾病存在时，应激有时也可导致躯体症状。例如，儿童害怕上学时会出现腹痛或恶心症状，或者成人在精神紧张时会出现头痛症状。

    • 思想和想法可影响疾病的进展。例如，高血压患者可以否认患病或否认疾病很严重。否认可帮助他们减轻痛苦，但也可妨碍他们遵循治疗方案。犹如高血压患者拒绝服药而使病情加重。

    • 一般的躯体疾病可影响或导致精神问题。例如，那些患有危及生命的，反复发作的，或慢性疾病的患者通常很抑郁。而抑郁反过来又会加重躯体疾病。

    • 脑部躯体疾病，如阿尔茨海默病，可能影响患者的人格和/或清晰思考的能力。

    当躯体症状是由应激或心理因素导致时，医生可能难以确定病因。医生可能需要做各种诊断性检查来弄清情况。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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