躯体症状及相关障碍概述

躯体症状及相关障碍是以过度关注身体（躯体）症状为特征的精神疾病，这种关注给患者导致强烈痛苦和／或干扰日常功能。

大多数精神疾病以精神症状为特征性表现。也即，患者存在异常的或令其苦恼的想法、情绪和／或行为。大多数精神疾病以精神症状为特征性表现。也即，患者存在异常的或令其苦恼的想法、情绪和／或行为。然而在躯体化症状障碍中，患者的主要担忧是躯体（somatic—源于希腊语 soma 一词，意为身体）症状，如疼痛、无力、疲倦、恶心或其他躯体感觉。患者可能存在导致或促发这些症状的疾病，也可能不存在。不过，即使存在疾病，躯体症状患者或相关疾病患者对疾病的反应也属过度。

任何人出现躯体症状时都会出现一定程度的情绪反应。但是，有躯体症状障碍的人会对其症状出现异常强烈的想法、感受和行为反应。这种异常反应与正常反应的区别在于，它强烈到足以对患者（有时也对其他人）造成严重痛苦和／或导致其难以进行日常生活。

患者的反应类型决定了他们的障碍类型，具体见下：

在做作性障碍中，患者在无明显外界原因（比如为了休假）的情况下假装有症状。

在功能性神经症状障碍（旧称“转换障碍”）中，患者出现类似神经系统症状的躯体症状。

在疾病焦虑障碍（旧称“疑病症”）中，患者过度专注于和担忧自己 有可能 患有或患上了一种重症疾病。

有时候，患者的态度或行为可对其患有的疾病产生不良影响——这被称为影响其他病况的心理因素。

在躯体症状障碍中，患者的症状使其担忧和过分关注，令其时刻担心，并／或驱使他们频繁就医。

由于存在这些障碍的人认为自己的症状是躯体症状，所以他们往往去看常规医生而不是精神科医生。

躯体化症状或相关疾病也可能发生于儿童。

治疗因障碍类型而异，但通常都包含心理治疗。