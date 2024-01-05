在口腔内和口腔周围可发生各种非癌性增生物。牙龈上的持久性肿块或凸起区域应该由牙医进行评估。这种肿块可能是由牙龈或牙齿脓肿或刺激而引起。但是，因为任何口腔内或口腔周围不正常的增生物都有可能是癌症，医生或牙医不应拖延对其进行检查。

由于刺激而产生的非癌性增生相对常见，如果有必要的话，可通过外科手术去除。有10〜40％的人，由于刺激仍然存在，牙龈上的非癌性增生可重现。在偶然的情况下，这样的刺激，尤其是持续较长时间的，可能会导致癌前病变。

如果吸或者咬了生长在手指上的普通疣（寻常疣），则可感染口腔。人类乳头瘤病毒也引起的另一种疣——生殖器疣——可能会通过口交传播到口腔。在几种除疣方法中（请参见疣：治疗），手术切除是口腔疣的首选疗法。

鹅口疮是一种发生在皮肤潮湿区域和其他潮湿部位（例如口腔和阴道）的酵母菌感染。在口腔中常表现为白色干酪状斑块。鹅口疮紧紧附着黏膜，被擦除后留下红色创面。鹅口疮最常见于糖尿病患者或免疫系统抑制者，以及服用抗生素者。

隆凸是骨的单个圆形突起，生长缓慢，可以形成于上腭中部（腭隆凸）或舌侧的下颚（下颌隆凸）。这种硬的增生物是常见和无害的。即使是一个很大的增生物，也可不予理会，除非在进食时被刮掉或需要安装覆盖该区域的义齿。多发性骨赘生物，特别是沿着下颌角出现时，可能提示加德纳综合征，一种消化道遗传性疾病，患者在结肠中有许多息肉，通常会癌变。

角化棘皮瘤是形成于嘴唇和其他暴露于阳光的部位（例如面部、前臂和手）的非癌性增生物。1或2个月内，一个角化棘皮瘤的直径通常可达到半至1英寸（约1-3厘米）或更大，在几个月后开始收缩，并可能最终消失，无需治疗。以前，所有角化棘皮瘤均被视为非癌性，但现在一些专家认为直径不缩小的角化棘皮瘤是缓慢生长的癌性肿瘤，建议将其切除。

很多类型的囊肿（空心的，充满液体的肿块）可引起下颌疼痛和肿胀。通常它们紧挨着阻生智齿，并随着扩大破坏相当大面积的下颚骨。手术切除后，某些类型的囊肿更容易复发。很多类型的囊肿可能在口腔底部生长。通常会手术切除囊肿，因为囊肿会导致吞咽不适或影响美观。到目前为止，最常见的囊肿发生在唇部，称为黏液囊肿或黏液潴留囊肿。通常是由于意外咬到（下）嘴唇所致，并在唾液从小唾液腺排入口腔受阻时发生。大部分黏液囊肿在一两周内消失，但如果令人不适，可手术摘除。

牙瘤是牙齿形成细胞过度生长而形成的，看起来就像小的、畸形的牙齿或大量的牙齿材料。对儿童来说，它们可能会阻碍正常牙齿的生长。而对于成人，它们可能会推动牙齿导致错位。如果牙瘤增大，可能也会导致上下颌肿大。它们通常可经手术切除。

大多数（75％～80％）涎腺肿瘤是非癌性的，生长缓慢，无痛。它们通常以单个，柔软，可移动的肿块的形式出现在正常外观的皮肤下或口腔内膜（粘膜）下。偶然的情况下，它们是空心的并充满液体，且是牢固的。最常见的类型（称为混合瘤或多形性腺瘤）主要发生于年龄超过40的女性。这种类型可发生癌变，并可手术切除。除非完全去除，这种类型的肿瘤有可能重新生长出来。其他类型的非癌性肿瘤也可手术切除，但不太可能发生癌变或重新生长出来。