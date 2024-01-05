增生物可发生于口腔周围任何类型的组织，包括结缔组织、骨、肌肉和神经。增生物最常发生于
嘴唇
舌头两侧
口腔底部
口腔上腭的后部（软腭）
一些增生物可引起疼痛或不适。
口腔增生物的病因
口腔增生物可以是
非癌性的（良性的）
癌前期的（不典型增生）
癌性的（恶性的）
大多数口腔增生是非癌性的。
非癌性口腔增生物
在口腔内和口腔周围可发生各种非癌性增生物。牙龈上的持久性肿块或凸起区域应该由牙医进行评估。这种肿块可能是由牙龈或牙齿脓肿或刺激而引起。但是，因为任何口腔内或口腔周围不正常的增生物都有可能是癌症，医生或牙医不应拖延对其进行检查。
由于刺激而产生的非癌性增生相对常见，如果有必要的话，可通过外科手术去除。有10〜40％的人，由于刺激仍然存在，牙龈上的非癌性增生可重现。在偶然的情况下，这样的刺激，尤其是持续较长时间的，可能会导致癌前病变。
如果吸或者咬了生长在手指上的普通疣（寻常疣），则可感染口腔。人类乳头瘤病毒也引起的另一种疣——生殖器疣——可能会通过口交传播到口腔。在几种除疣方法中（请参见疣：治疗），手术切除是口腔疣的首选疗法。
鹅口疮是一种发生在皮肤潮湿区域和其他潮湿部位（例如口腔和阴道）的酵母菌感染。在口腔中常表现为白色干酪状斑块。鹅口疮紧紧附着黏膜，被擦除后留下红色创面。鹅口疮最常见于糖尿病患者或免疫系统抑制者，以及服用抗生素者。
隆凸是骨的单个圆形突起，生长缓慢，可以形成于上腭中部（腭隆凸）或舌侧的下颚（下颌隆凸）。这种硬的增生物是常见和无害的。即使是一个很大的增生物，也可不予理会，除非在进食时被刮掉或需要安装覆盖该区域的义齿。多发性骨赘生物，特别是沿着下颌角出现时，可能提示加德纳综合征，一种消化道遗传性疾病，患者在结肠中有许多息肉，通常会癌变。
角化棘皮瘤是形成于嘴唇和其他暴露于阳光的部位（例如面部、前臂和手）的非癌性增生物。1或2个月内，一个角化棘皮瘤的直径通常可达到半至1英寸（约1-3厘米）或更大，在几个月后开始收缩，并可能最终消失，无需治疗。以前，所有角化棘皮瘤均被视为非癌性，但现在一些专家认为直径不缩小的角化棘皮瘤是缓慢生长的癌性肿瘤，建议将其切除。
很多类型的囊肿（空心的，充满液体的肿块）可引起下颌疼痛和肿胀。通常它们紧挨着阻生智齿，并随着扩大破坏相当大面积的下颚骨。手术切除后，某些类型的囊肿更容易复发。很多类型的囊肿可能在口腔底部生长。通常会手术切除囊肿，因为囊肿会导致吞咽不适或影响美观。到目前为止，最常见的囊肿发生在唇部，称为黏液囊肿或黏液潴留囊肿。通常是由于意外咬到（下）嘴唇所致，并在唾液从小唾液腺排入口腔受阻时发生。大部分黏液囊肿在一两周内消失，但如果令人不适，可手术摘除。
牙瘤是牙齿形成细胞过度生长而形成的，看起来就像小的、畸形的牙齿或大量的牙齿材料。对儿童来说，它们可能会阻碍正常牙齿的生长。而对于成人，它们可能会推动牙齿导致错位。如果牙瘤增大，可能也会导致上下颌肿大。它们通常可经手术切除。
大多数（75％～80％）涎腺肿瘤是非癌性的，生长缓慢，无痛。它们通常以单个，柔软，可移动的肿块的形式出现在正常外观的皮肤下或口腔内膜（粘膜）下。偶然的情况下，它们是空心的并充满液体，且是牢固的。最常见的类型（称为混合瘤或多形性腺瘤）主要发生于年龄超过40的女性。这种类型可发生癌变，并可手术切除。除非完全去除，这种类型的肿瘤有可能重新生长出来。其他类型的非癌性肿瘤也可手术切除，但不太可能发生癌变或重新生长出来。
此处显示的口腔增生物称为纤维瘤，是由慢性刺激引起的。在这种情况下，它是由于正畸牙套的持续摩擦而形成的。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示舌头表面的普通疣（隆起、圆形、肉色增生物）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示一种人乳头状瘤病毒引起的疣，通常导致生殖器疣。
CLINICA CLAROS／科学图片库
口腔顶部正中线（硬腭）上显示的骨质硬块很常见，称为腭隆凸。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
此处显示的口腔增生物称为纤维瘤，是由慢性刺激引起的。在这种情况下，它是由于正畸牙套的持续摩擦而形成的。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示舌头表面的普通疣（隆起、圆形、肉色增生物）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示一种人乳头状瘤病毒引起的疣，通常导致生殖器疣。
CLINICA CLAROS／科学图片库
口腔顶部正中线（硬腭）上显示的骨质硬块很常见，称为腭隆凸。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
口腔的癌前病变
白色、红色或白-红混合的区域，难以擦掉，持续超过 2 周，且不能解释为一些其他疾病，则可能是癌前病变。与癌细胞生长一样，同样的危险因子也参与癌前病变，并且如果癌前不去除则可能发生癌变。
黏膜白斑病是平坦的白色斑点，当口腔湿润内膜（口腔粘膜）长时间受到刺激时，则白色斑点就会生长。刺激点呈现白色，这是因为它具有的角蛋白的加厚层—与覆盖在皮肤上的那层相同，而在正常情况下，口腔粘膜上的应比较薄。
照片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
黏膜红斑病是一种红色且平坦或磨损的区域，当口腔粘膜变薄时会产生。该区域显示为红色是因为底层的毛细血管更加可见。相对于黏膜白斑病，黏膜红斑病是一种更为不祥的口腔癌预测信号。
图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
白-红混合的区域包含黏膜白斑病和黏膜红斑病，随时间推移，可能演变为癌症。
口腔癌
口腔增生物的评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
某些症状和特征应引起关注。它们包括
体重减轻
颈部的坚硬肿块
不消失的咽喉痛
吞咽困难
何时就医
口腔增生物在一或两个星期内未消失的人，应在方便时看他们的医生或牙医。警示征象提示患癌风险较高，因此有警示征象者（尤其是使用烟草的人）应立即接受评估。
因为口腔癌早期通常不引起症状，因此人们每年做一次口腔检查是很重要的。这样的检查可以在每年的牙科检查时完成。
医生会怎么做
检查
如果增生物呈现鹅口疮的外观，医生可在显微镜下检查刮屑。对于其他已经持续超过数周的增生物，大多数医生会建议切除全部或部分的增生物以进行实验室检查（活检）。对于确定增生物是非癌性的，活检往往是必需的。
口腔增生物的治疗
治疗取决于病因
治疗取决于病因、美观效果或其他症状以及赘生物的癌变可能性。
关键点
大多数口腔增生是非癌性的。
疣、酵母菌感染及反复创伤（例如咬伤或锋利齿边刮伤）是非癌性增生的常见原因。
饮酒、使用烟草以及口腔人类乳头瘤病毒 (HPV) 感染是口腔癌的危险因素。
由于癌性的增生很难通过外观识别，医生常建议进行活检。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
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