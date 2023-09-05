念珠菌病（酵母菌感染）

念珠菌病是酵母菌念珠菌引起的感染。

念珠菌病易发生在潮湿的皮肤部位。

这种皮肤感染可导致皮疹、脱屑、瘙痒和肿胀。

医生检查受累部位，并在显微镜下观察皮肤样本或通过培养来观察。

抗真菌乳膏或口服抗真菌药物通常可治愈念珠菌病。

（另见皮肤真菌感染概述。）

酵母菌是一种真菌。

念珠菌是一种常寄生在皮肤、口腔、消化道和阴道的酵母菌，通常不会造成伤害。但是，某些情况下，念珠菌可以蔓延至黏膜和湿润的皮肤区域。典型的受累部位是口腔黏膜、腹股沟、腋窝、手指和脚趾缝、未割包皮的阴茎、乳房下、指（趾）甲和腹部皱褶。念珠菌也可引起身体其他部位的感染，如口腔、食道和阴道（另见念珠菌病）。

促使念珠菌感染皮肤的条件包括：

炎热潮湿的气候

合成紧身内衣

不良卫生习惯

不常更换尿布或内衣，尤其是儿童和老人

糖尿病、HIV 感染/艾滋病，或使用皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物（包括癌症治疗药物）均会使免疫系统减弱

妊娠、肥胖或使用抗生素

其他皮肤疾病，如擦烂和银屑病

服用抗生素的人可能会出现念珠菌病，因为抗生素会杀灭通常寄生在身体上的细菌，使得念珠菌的生长不受控制。器官移植后使用皮质类固醇或免疫抑制治疗也会降低机体抵御念珠菌病的能力。哮喘患者常用的吸入性皮质类固醇有时也会导致口腔念珠菌病。

对于某些人（通常是免疫系统减弱的人），念珠菌可能会侵入更深的组织和血液，导致危及生命的系统性念珠菌病。

念珠菌病的症状 念珠菌病的症状取决于感染部位。 皮肤念珠菌病 皮肤皱褶或肚脐念珠菌感染通常会引起鲜红色皮疹，有时伴随皮肤破损。可能出现小脓疱，尤其在皮疹边缘，皮疹可能剧烈瘙痒或有烧灼感。肛周念珠菌皮疹可能有刺痛感，呈白色或红色，发痒。 婴儿可能会发生念珠菌性尿布疹。 念珠菌引起的尿布疹 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 阴道念珠菌病和阴茎念珠菌病 阴道念珠菌病（阴道酵母菌感染）较常见，尤其是孕妇、糖尿病女性或服用抗生素的女性。 阴道酵母菌感染的症状包括阴道有白色或黄色奶酪样分泌物，阴道壁和外阴有烧灼感、瘙痒和发红。 阴道念珠菌病 隐藏详情 这张照片显示酵母菌感染引起的阴道红肿和白色分泌物。 BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库 阴茎念珠菌病常发生于男性糖尿病患者、包皮过长者和女性性伴侣患阴道念珠菌病者。 有时，皮疹可能不会导致任何症状，但这种感染通常会使阴茎头发红、有刺痛、瘙痒、有灼烧感，有时有痛性皮疹。 鹅口疮 鹅口疮是口腔内的念珠菌病。鹅口疮的典型奶油样白色斑片黏附在舌头和口腔侧面，可能有疼痛。这些斑片可用手指或钝物刮除，被刮去时可能出血。 鹅口疮在其他方面健康的儿童中不常见，但在成人中，这可能是免疫系统减弱的信号，而这种减弱可能是癌症、糖尿病或人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染导致的。使用杀死竞争细菌的抗生素会增加鹅口疮的风险。 鹅口疮 隐藏详情 口腔内可见奶油样白斑，擦掉后可能会出血。这是鹅口疮的典型表现，由念珠菌感染导致。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 口角炎 (perlèche) 口角炎是发生在嘴角的念珠菌病，导致裂缝和细小的裂隙。长期舔嘴唇、吮指、不适假牙或其他导致嘴角湿润到利于酵母菌生长的情况均可能会致病。 口角炎 隐藏详情 此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。 © Springer Science+Business Media 指（趾）甲念珠菌病 念珠菌甲沟炎是一种发生在甲襞或角质层的念珠菌病，会引起甲周疼痛和红肿。对于长期感染，甲下部位可能变白或变黄，甲板与甲床分离（甲剥离）。这种疾病通常见于糖尿病患者、免疫功能减弱者、或双手经常打湿或用双手洗涤的健康人。 指甲感染（念珠菌病） 隐藏详情 念珠菌引起的指甲感染可影响指甲板（甲癣—见于指甲底部）、指甲边缘（甲沟炎）或两者。 图片由 CDC/Sherry Brinkman 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 慢性黏膜皮肤念珠菌病 慢性粘膜皮肤念珠菌病会导致红色充满脓液的结痂增厚部位，类似于银屑病，尤其在鼻和前额上。有这种病的人还易于发生鹅口疮。 慢性黏膜皮肤念珠菌病 隐藏详情 患有慢性黏膜皮肤念珠菌病的人会出现红色、充满脓液、增厚、结痂区域，可能类似于银屑病。这些区域可能出现在鼻子、额头和其它地方。 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。

念珠菌病的诊断 医生检查皮肤

刮取样品检查或培养 通常，医生通过观察念珠菌病的不同皮疹或其形成的增厚、白色的、糊状残留物来识别念珠菌病。 为了确诊念珠菌病，医生可能会用手术刀或压舌板刮取一些皮肤或残留物。刮取样本随后放在显微镜下检查，或放在培养基（一种可使微生物生长的物质）内培养，以鉴定具体的真菌。