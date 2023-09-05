念珠菌病（酵母菌感染）

念珠菌病是酵母菌念珠菌引起的感染。
念珠菌病易发生在潮湿的皮肤部位。
这种皮肤感染可导致皮疹、脱屑、瘙痒和肿胀。
医生检查受累部位，并在显微镜下观察皮肤样本或通过培养来观察。
抗真菌乳膏或口服抗真菌药物通常可治愈念珠菌病。
（另见皮肤真菌感染概述。）
酵母菌是一种真菌。
念珠菌是一种常寄生在皮肤、口腔、消化道和阴道的酵母菌，通常不会造成伤害。但是，某些情况下，念珠菌可以蔓延至黏膜和湿润的皮肤区域。典型的受累部位是口腔黏膜、腹股沟、腋窝、手指和脚趾缝、未割包皮的阴茎、乳房下、指（趾）甲和腹部皱褶。念珠菌也可引起身体其他部位的感染，如口腔、食道和阴道（另见念珠菌病）。
促使念珠菌感染皮肤的条件包括：
炎热潮湿的气候
合成紧身内衣
不良卫生习惯
不常更换尿布或内衣，尤其是儿童和老人
糖尿病、HIV 感染/艾滋病，或使用皮质类固醇或其他抑制免疫系统的药物（包括癌症治疗药物）均会使免疫系统减弱
妊娠、肥胖或使用抗生素
服用抗生素的人可能会出现念珠菌病，因为抗生素会杀灭通常寄生在身体上的细菌，使得念珠菌的生长不受控制。器官移植后使用皮质类固醇或免疫抑制治疗也会降低机体抵御念珠菌病的能力。哮喘患者常用的吸入性皮质类固醇有时也会导致口腔念珠菌病。
对于某些人（通常是免疫系统减弱的人），念珠菌可能会侵入更深的组织和血液，导致危及生命的系统性念珠菌病。
念珠菌病的症状
念珠菌病的症状取决于感染部位。
皮肤念珠菌病
皮肤皱褶或肚脐念珠菌感染通常会引起鲜红色皮疹，有时伴随皮肤破损。可能出现小脓疱，尤其在皮疹边缘，皮疹可能剧烈瘙痒或有烧灼感。肛周念珠菌皮疹可能有刺痛感，呈白色或红色，发痒。
婴儿可能会发生念珠菌性尿布疹。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
阴道念珠菌病和阴茎念珠菌病
阴道念珠菌病（阴道酵母菌感染）较常见，尤其是孕妇、糖尿病女性或服用抗生素的女性。
阴道酵母菌感染的症状包括阴道有白色或黄色奶酪样分泌物，阴道壁和外阴有烧灼感、瘙痒和发红。
阴茎念珠菌病常发生于男性糖尿病患者、包皮过长者和女性性伴侣患阴道念珠菌病者。
有时，皮疹可能不会导致任何症状，但这种感染通常会使阴茎头发红、有刺痛、瘙痒、有灼烧感，有时有痛性皮疹。
鹅口疮
鹅口疮是口腔内的念珠菌病。鹅口疮的典型奶油样白色斑片黏附在舌头和口腔侧面，可能有疼痛。这些斑片可用手指或钝物刮除，被刮去时可能出血。
鹅口疮在其他方面健康的儿童中不常见，但在成人中，这可能是免疫系统减弱的信号，而这种减弱可能是癌症、糖尿病或人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染导致的。使用杀死竞争细菌的抗生素会增加鹅口疮的风险。
口角炎 (perlèche)
口角炎是发生在嘴角的念珠菌病，导致裂缝和细小的裂隙。长期舔嘴唇、吮指、不适假牙或其他导致嘴角湿润到利于酵母菌生长的情况均可能会致病。
指（趾）甲念珠菌病
慢性黏膜皮肤念珠菌病
慢性粘膜皮肤念珠菌病会导致红色充满脓液的结痂增厚部位，类似于银屑病，尤其在鼻和前额上。有这种病的人还易于发生鹅口疮。
念珠菌病的诊断
念珠菌病的治疗
皮肤外用或口服抗真菌药物
保持皮肤部位干燥的措施
念珠菌病的治疗通常取决于感染部位。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）
皮褶感染使用抗真菌乳膏、粉末、溶液或其他直接涂抹在皮肤（外用）上的产品治疗。例子包括咪康唑、克霉唑、奥昔康唑、酮康唑、益康唑、环吡酮和制霉菌素。在健康人中，皮褶感染通常易于治愈。保持皮肤干燥有助于清除感染，并预防反复。使皮肤干燥的溶液（如 Burow 溶液）或外用止汗剂可帮助保持表面部位干燥。保持这个部位干燥还可防止复发。有很多皮褶感染的人可口服药物（如氟康唑）。
阴道念珠菌病使用抗真菌药物治疗，药物可以是涂抹在受累部位的软膏，插入阴道的栓剂，或口服药物（如氟康唑）。
尿布疹的治疗方法是更频繁地更换尿布，使用吸水性特强或超强的一次性尿布，使用包含抗真菌药物（如布康唑、克霉唑、氟康唑、酮康唑或咪康唑）的乳膏。
念珠菌甲沟炎的治疗方法是保持该部位干燥。医生给予口服或涂抹在皮肤上的抗真菌药物。这些感染通常难以治疗。
成人鹅口疮使用直接用于口腔的药物治疗。抗真菌药物（如克霉唑）可以以片剂或在口腔溶解的含片形式给药。医生还可能会让患者尽可能长时间地用液体制霉菌素漱口，之后吐出或咽下。医生还可能会给予可以吞服的药片（如氟康唑）。
婴儿鹅口疮可以使用液体制霉菌素治疗。可以用手指或棉签蘸取液体涂抹在口腔内的颊囊上。
慢性黏膜皮肤念珠菌病通过口服氟康唑治疗。这种药物需要长时间口服。