疣（瘊）是人乳头瘤病毒感染导致的皮肤小增生物。

疣是人乳头瘤病毒造成的。

皮肤上出现隆起或扁平的增生物。

大多数的疣是无痛的。

医生通过外观即可诊断疣，很少做活检。

不能自行消退的疣可以采用化学药物、冷冻、烧灼或切除的方法除掉。

疫苗可预防引起疣的某些类型的人乳头瘤病毒。

疣是人乳头瘤病毒 (HPV) 感染造成的。HPV 有 100 多种。

疣可发生于任何年龄，但年少者多见，年老者少见。患者可有 1～2 个疣，也可能有多达 100 个疣。

疣有传染性。长期或反复接触是病毒扩散的必须条件，因此疣常从身体一个部位扩散到另一个部位，也会从一个人扩散给另一个人。皮肤上需要有破损才会出现扩散，但破损可能非常小。性接触通常足以扩散生殖器疣。

大部分疣是无害的，尽管可能非常令人困扰。因导致口腔、喉咙、宫颈或生殖器癌的 HPV 类型所导致的某些生殖器疣类型除外。

疣的症状 疣是根据它们在皮肤上的位置和形态进行分类的。 一些疣呈聚集性生长，但另一些则表现为单个的，分离的增生物。 大部分疣是无痛的，但接触时会有些痛。足部疣会在站立或行走时引起疼痛。 疣可能会出现黑点，尤其是当剃除时。 寻常疣 表现为坚实的增生物，表面粗糙，几乎每个人都可以患此病。 它们为圆形或不规则性；浅灰色、黄色、棕色或灰黑色；通常直径不到1/2英寸（约1厘米）。 一般多出现在易受伤的部位，如膝部、面部、手指、肘部或甲周（甲周疣）。寻常疣可扩散至周围皮肤。 寻常疣 隐藏详情 这张照片显示手指上的大寻常疣。 © Springer Science+Business Media 跖疣和掌疣 跖疣长在脚掌上，由于走路时的压力，跖疣通常变得扁平，周围皮肤增厚。 跖疣 隐藏详情 此图片显示脚底的跖疣。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 掌疣长在手掌上。 掌疣 隐藏详情 这张照片显示手掌上的 2 处疣。 JANE SHEMILT/科学图片库 跖疣和掌疣往往坚硬且扁平，表面粗糙，边缘清晰。通常有触痛，跖疣在站立或行走时非常疼痛，因为压力会集中在跖疣上。 疣也可出现在足面和足趾上，表现为隆起的肉质增生物。 疣通常为灰色或黄色，中央带有黑色。 不像鸡眼和胼胝，当医生用刀刮除或切除跖疣的表层后，跖疣的许多针尖样小斑点会流血。 镶嵌疣 镶嵌疣是成簇较小的跖疣聚在一起。与其他跖疣一样，它们常常也会触痛。 甲周疣 甲周疣为甲周增厚的、菜花状的增生物。（在甲中生长的疣称为甲下疣。） 甲可能失去护膜，甲周可能发生其他皮肤感染（如甲沟炎）。 在咬指甲的人或者职业要求其双手长期湿润的人群（如洗碗工和调酒师）中，这些疣更加常见。 丝状疣 这种疣为长且狭窄的分支状增长物，多出现在眼睑、面部、颈部或口唇上。 这种类型的疣通常不会引起症状，通常容易治疗。 丝状疣 隐藏详情 这张照片显示丝状疣，在耳朵上呈分支状突起。 © Springer Science+Business Media 扁平疣 扁平疣通常成群出现，呈光滑的、顶部扁平的黄棕色、粉红色或肤色的斑点，最常出现在面部及手背。也会沿抓痕出现。男性的胡须区域及女性的腿部也是扁平疣的常见部位，刮这些部位的毛发时可进行传播。 扁平疣在儿童和青壮年中更常见。 此类型的疣一般不会引发任何症状，但通常难以治疗。 扁平疣 隐藏详情 这张照片显示脸上的扁平疣，有多处扁平、皮肤色和隆起肿块。 © Springer Science+Business Media 生殖器疣 生殖器疣也称为性病湿疣或尖锐湿疣，见于阴茎、肛门、外阴、阴道和宫颈。 它们可以是扁平、光滑、柔软或不规则的、凹凸不平的增生物，质地为小菜花样。 生殖器疣通常不会引起症状，但肛门周围的疣经常引起瘙痒。 阴茎上的生殖器疣 隐藏详情 这张照片显示阴茎上有粉红色和凸起的生殖器疣（箭头）。 © Springer Science+Business Media 阴道开口周围的生殖器疣 图片 Joe Millar通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 你知道吗……

疣的诊断 医师的评估

极少情况下进行活检 医生常通过其典型特征进行诊断。 不能明确的皮肤增生物可能需要切下来在显微镜下进一步检查（活检）。

疣的治疗 外用化学品

冰点

烧灼或切割

其他疗法 多数疣，特别是寻常疣，可在 1～2 年内自行消退。因为疣在自行消退后几乎不留瘢痕，故除非其带来疼痛或心理上的负担，一般不需要治疗。 治疗生殖器疣是为了防止传播给性伴侣（参见 HPV 感染的治疗）。 所有类型的疣在去除后都有可能复发。跖疣是最难治疗的。 可以通过几种方法去除疣。其中一些治疗方法对特定类型的疣更为有效。 化学制品 将外用化学制品直接涂抹于疣体。制品有多种形式，如乳膏、凝胶、乳液或溶液。 有些制剂可以由患者自行涂抹，但有些必须由医生涂抹。因为这类药物大多数可以腐蚀正常皮肤，因此当患者在家自行涂药时，必须仔细遵医嘱。通常需要反复涂抹几周到几个月。在疣上涂抹化学药物之前，应首先用热水浸泡疣，以便化学药物更易渗透。不管是在家或在办公室，每次用药前都要刮除坏死的组织。 用于治疗疣的化学药物包括水杨酸、三氯乙酸、5-氟尿嘧啶、斑蝥素、维 A 酸、咪喹莫特、podofilox 溶液、sinecatechins 和鬼臼树脂。其中一些化学药物的作用方式是使疣体周围的皮肤剥脱（剥离）或破坏疣体本身，从而使其松动和脱落。另一些的作用方式则是刺激人体免疫系统来对抗引起疣的病毒。 冷冻（冷冻治疗） 可采用多种市售的冷冻针对疣进行冷冻。但是液氮喷雾或用棉签涂抹液氮于疣上更加有效。 冷冻治疗若由受过训练的医务人员执行可保证安全。通常不需要局麻，但如果冷冻治疗时不麻醉，儿童可能无法耐受疼痛。 冷冻治疗常用于跖疣、丝状疣和甲周疣。 常需要间隔数月多次治疗，尤其对于体积大的疣。 灼热（电外科手术）和切割 可使用激光烧灼疣体。与冷冻治疗一样，通常需要多次治疗（参见使用激光治疗皮肤问题）。 可以用一根电针（一种称为刮除术和电干燥法的手术）刮除疣体并进行烧灼。 也可以通过手术用剃刀刮去或用刀片切除疣体。 这些方法是有效的，但会疼痛难忍和遗留瘢痕。其中有些手术需要注射麻醉剂。 其他疗法 可将用酵母念珠菌制成的抗原直接注入到疣内，尤其是难以治疗的疣。这种抗原来自酵母菌。注射到疣中时，会导致抵抗病毒的免疫应答。 预防 9 种 HPV 病毒株的 HPV 疫苗可能对患有难以治疗的疣的儿童有帮助。 也可使用局部抗病毒药物西多福韦治疗疣。