解读骨折相关医学术语
类型
描述
成角骨折
骨折断端未成一条直线。两段间形成角度。
撕脱骨折
骨折块从骨干主体上撕脱下来。若外力足够强大，韧带可撕脱下一骨块，这可能发生于跌倒时。肌腱在其附着的肌肉收缩足够强有力时可能撕脱下一骨块，这可能发生于年轻的运动员。撕脱骨折通常发生在手、足、踝关节、膝关节及肩关节。
闭合性骨折
覆盖骨折的皮肤没有撕裂。
粉碎性骨折
骨折后碎成三块或更多的骨折块。通常情况下，骨折后碎成许多小骨块。这种骨折通常由强大暴力所致，比如车祸。还会发生于骨质疏松症患者，因为骨质疏松症会使骨头变脆弱。
骨自行塌陷。这类骨折经常发生于老年人（特别是伴骨质疏松症者）。通常受影响的是脊柱（脊柱压缩骨折）。
移位骨折
断骨的某些部分或骨块是分离的，且没有正常对齐。
青枝骨折
骨骼部分破裂和/或弯曲，但未完全折断。青枝骨折只发生于儿童。
这类骨折发生在产生软骨的生长板处。生长板使得骨骼延长直至儿童达到生长完全的高度。当生长完成时，生长板会被骨质替代。当生长板骨折时，骨骼可能停止生长或畸形生长。生长板骨折只发生于儿童和青少年。
嵌入骨折
骨折断端的一侧嵌入另外一侧。结果使得骨长度变短。
关节骨折（关节内）
这类骨折可能延伸到骨末端形成关节的软骨（称为关节面）。正常情况下，软骨可以减少关节内骨与骨间相互摩擦的摩擦力。若软骨发生骨折，患者不能活动关节，并且更可能在此关节发生骨关节炎。
无移位骨折
骨折断端仍然在位（正常对位），而且断端之间没有空隙。
斜形骨折
骨折线呈一条斜向的直线通过长骨骨干。
隐性骨折
这种小骨折在X线下很难或根本看不到，但可以通过其他影像学检测，比如计算机断层扫描（CT）或核磁共振（MRI）观察到。伤后几天或几周，骨折愈合时新骨中出现变化。然后即可在X线上看到隐性骨折。某些应力性骨折就是隐性骨折。
开放性骨折
骨折处覆盖的皮肤和软组织撕裂，可看到骨暴露于皮肤外面。污垢、碎片或细菌可以轻易污染伤口并可能导致骨折处感染。
骨质疏松骨折
骨质疏松骨折源于骨质疏松症（进行性骨密度下降），骨质疏松症会使骨头变脆弱，使骨头更容易发生骨折。骨质疏松骨折（又称作脆性骨折）多见于老年人，常发生于髋部、腕部、脊柱、肩或骨盆。
病理性骨折
病理性骨折是由使骨头变脆弱的疾病（如骨质疏松症）、某些骨感染或骨肿瘤（包括从身体其他部位转移到骨的肿瘤）导致的。
节段性骨折
骨折后出现连个单独的骨块。节段性骨折是粉碎性骨折的一种类型。
螺旋骨折（扭转）
当骨骼扭曲分离后，会发生螺旋骨折。结果造成骨折断端呈锋利的、锯齿状且斜向。
当进行某些活动，如负重行走或跑步时，力会反复作用于骨骼，即可发生应力性骨折。应力性骨折通常表现为骨的小裂伤（有时称作发丝状裂缝骨折）。应力性骨折多发生于承重骨，比如足部骨或小腿骨。
隆起骨折
骨骼出现弯曲而非折断。隆起骨折通常只见于儿童。因为儿童的骨骼与成人相比柔软得多，所以骨骼出现弯曲而非折断。
横形骨折
骨折线径直通过骨干。