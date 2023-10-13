冠状动脉疾病的治疗药物*
举例
一些副作用
注释
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
苯那普利
卡托普利
Enalapril
福辛普利
赖诺普利
莫昔普利
哌道普利
喹那普利
雷米普利
群多普利
咳嗽，通常干咳和金属样
皮疹
罕见的严重的过敏反应（血管性水肿）
当人们已经有肾脏疾病或一侧肾动脉狭窄可能导致肾功能衰竭
这些药物可降低血压并治疗心力衰竭，同时可预防高血压或糖尿病患者发生肾损伤。有过心脏病发作的患者也会受益。
对于有高血压，心力衰竭，或之前有心脏病的病人服用 ACE 抑制剂比不服用能增加寿命。
血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)
Candesartan
依普沙坦
厄贝沙坦
氯沙坦
奥美沙坦
替米沙坦
缬沙坦
与 ACE 抑制剂相似，但咳嗽的副作用更少
这些药物与 ACE 抑制剂具有同等药效。对于严重高血压或心脏衰竭的病人，这些药物可以与 ACE 抑制剂联合使用。
其他药物
Ranolazine
头晕、头痛、便秘、恶心
这种药物用于治疗使用其他药物后仍然有心绞痛症状的患者。
伊伐布雷定
视力模糊、胸部不适、心跳缓慢或加快、头痛、头晕或晕厥
这种药物用于治疗一些不能服用 β 受体阻滞剂的患者的心绞痛症状。
抗凝药
Argatroban
阿哌沙班
比伐卢定
达比加群
达肝素
Enoxaparin
磺达肝素
肝素
利伐沙班
亭扎肝素
华法林
出血，尤其是与有类似作用其他药物（如阿司匹林和其他非甾体抗炎药）联用
这些药物可阻止血液凝固。它们可用于治疗出现不稳定型心绞痛或心脏病发作的患者。
抗血小板药物
阿司匹林
氯吡格雷
普拉格雷
替卡格雷
Ticlopidine
出血，特别是与有类似作用药物共同使用时（如抗凝药）
阿司匹林可能会刺激胃
噻氯匹啶可能会引起白细胞减少，而氯吡格雷引起白细胞减少的几率更低
这些药物阻滞了血小板的聚集及血栓的形成。它们也可减少心脏病发作风险。用于治疗稳定型心绞痛或不稳定型心绞痛或曾出现过心脏病发作的病人。
怀疑心脏病发作时应尽快服用阿司匹林。对阿司匹林过敏的患者可改用氯吡格雷或噻氯匹定。
β-受体阻滞剂
阿替洛尔
必索洛尔
卡维地洛
美托洛尔
气道痉挛（支气管痉挛）
异常缓慢的心率（心动过缓）
心力衰竭
手足冰冷
失眠
疲劳
气短
抑郁症
雷诺综合征
多梦
幻觉
性功能障碍
有一些 β 阻滞剂可以提高甘油三酯的水平并降低高密度脂蛋白 (HDL)（好的胆固醇）水平
这些药物降低心脏负荷，以及心肌梗死、猝死的风险。它们可用来治疗出现稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛或微血管性心绞痛，或者有过心脏病发作的患者。
钙通道阻滞剂
氨氯地平
地尔硫卓
非洛地平
硝苯地平（仅缓释剂）
维拉帕米
头晕
踝关节肿胀（水肿）
脸红
头痛
烧心
牙龈肿胀
异常的心脏节律（心律不齐）
维拉帕米可引起便秘
短效钙离子拮抗剂对于不稳定型心绞痛病人或最近发生过心肌梗死的病人，可以增加心肌梗死所导致的死亡的风险，而长效制剂则无
这些药物可以防止血管狭窄，及逆转动脉痉挛。地尔硫卓和维拉帕米可以减慢心率。钙离子拮抗剂可以用于治疗稳定型心绞痛。
糖蛋白 IIb/IIIa 抑制剂（一种抗血小板药物）
阿昔单抗
Eptifibatide
Tirofiban
出血，特别是与有类似作用的其他药物共同使用时（如抗凝药或溶栓药）
血小板计数的减少
这些药物阻滞了血小板的聚集及血栓的形成。它们可用来治疗出现不稳定型心绞痛的患者，特别是在心脏病发作后接受经皮冠状动脉介入治疗的患者。
硝酸酯类
硝酸异山梨酯
一硝酸异山梨酯
硝酸甘油
脸红
头痛
暂时性心动过速
这些药物减轻心绞痛，预防心绞痛的发生，降低心肌梗死及猝死的风险。（然而，在降低上述风险上的作用比 β 受体阻滞剂小。） 它们可用来治疗出现稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛或微血管性心绞痛的患者。这些药物长期使用仍然有效，患者需要每日隔 8～12 小时服药。
阿片类药物
吗啡
站起时血压低
便秘
恶心
呕吐
神智错乱（特别在老年人中）
如果有心脏病发作史的患者使用其他药物无法缓解疼痛，则可使用此类药物减轻焦虑和疼痛。
PCSK-9 抑制剂
Alirocumab
依洛尤单抗
很少严重的副反应；
这些药物用于 LDL-C 没有达到目标水平的患者，LDL-C 是坏的胆固醇。它们单独或与其他降脂药物（例如他汀类药物，依折麦布）联合使用，治疗成人原发性高脂血症（包括家族性高胆固醇血症），包括难以耐受其他降低胆固醇药物的患者
他汀类药物†
Atorvastatin
氟伐他汀
Lovastatin
Pravastatin
罗苏伐他汀
辛伐他汀
偶尔，周身肌肉疼痛，但很少出现严重肌肉疼痛（肌炎）
在极少数情况下，会出现肝功能损害，但不比未服用这类药物的人更常见
这些药物降低胆固醇水平，并有助于愈合受损的动脉，减少初发和复发心脏病或卒中的机会。
溶栓药
阿替普酶
阿尼普酶
Reteplase
Streptokinase
Tenecteplase
在极少数情况下，会出现脑内出血或消化道出血
这些药物可溶解血栓。用于治疗出现过心脏病发作的病人。
* 医生可能会根据患者的冠状动脉疾病类型使用不同的药物组合。
† 也称作羟甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂。